Patrick Vieira rivela di aver incontrato Sir Alex Ferguson per un possibile trasferimento al Manchester United, nel pieno della rivalità con l’Arsenal

Jennifer Saviotti
Arsenal

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Patrick Vieira avrebbe potuto vestire la maglia del Manchester United. Non si trattò soltanto di un interesse: il francese incontrò personalmente Sir Alex Ferguson, ascoltò il progetto dello scozzese e si vide proporre un posto in una squadra che avrebbe riunito alcuni dei nomi più importanti della Premier League di quegli anni.

Vieira, però, scelse di restare all’Arsenal. Una decisione che oggi assume ancora più peso pensando alla rivalità tra i due club e a quella, diventata iconica, con Roy Keane.

In un’intervista a Sky Sports, ripresa da ESPN, l’ex centrocampista francese ha raccontato anche di aver avuto occasioni con il Real Madrid: “Ho avuto l’opportunità di trasferirmi al Real Madrid un paio di volte e ho avuto anche l’opportunità di trasferirmi al Manchester United”.

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Vieira e l’incontro con Ferguson

Il passaggio più interessante riguarda proprio il faccia a faccia con Ferguson. Vieira non nascose la propria disponibilità ad ascoltare uno degli allenatori più influenti della Premier League: “Ho avuto un incontro con Sir Alex Ferguson. Con tutto il rispetto, non potevo rifiutare un incontro con lui perché era una figura importante nella Premier League. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato e mi ha spiegato la sua visione per il Manchester United e la squadra che voleva costruire”.
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Ferguson gli presentò anche l’idea tecnica che aveva in mente: “Voleva farmi giocare con Roy Keane, Giggs sulla fascia sinistra, David Beckham sulla fascia destra e Scholes a giocare dietro Van Nistelrooy, quindi non era una brutta squadra”. Una prospettiva che oggi colpisce ancora di più proprio per la presenza di Keane. Vieira e l’irlandese sarebbero diventati negli anni successivi due dei simboli della rivalità tra Arsenal e Manchester United, protagonisti di alcuni dei confronti più accesi di quella Premier.

“Non potevo lasciare l’Arsenal”

Nonostante il progetto, Vieira decise di non muoversi. All’Arsenal sentiva di essere nel posto giusto e di far parte di qualcosa che stava ancora crescendo: “Ma non potevo lasciare l’Arsenal, ero troppo felice lì e stavamo costruendo qualcosa di veramente speciale per il club, e così è stato”.

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GENOVA, ITALIA - 29 OTTOBRE: Patrick Vieira, allenatore del Genoa, osserva la squadra durante la fase di riscaldamento prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e US Cremonese allo stadio Luigi Ferraris, il 29 ottobre 2025 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il francese arrivò a Londra nel 1996 e nei nove anni trascorsi con i Gunners vinse tre titoli di Premier League, fino a diventare capitano della squadra degli “Invincibili” nella stagione 2003-04. Il legame con il club pesò più delle offerte: “Quando fai bene, ovviamente ci sono squadre interessate e quindi devi prendere una decisione. Ma la mia decisione è stata quella di rimanere all’Arsenal perché sentivo l’affetto del club, dei giocatori e dei tifosi. C’era tutto il necessario per crescere come giocatore e raggiungere i miei obiettivi”.

Il grande incrocio mai avvenuto

Vieira lasciò l’Arsenal soltanto nel 2005, dopo nove stagioni. Passò alla Juventus, poi all’Inter, prima di chiudere la carriera al Manchester City. Il trasferimento allo United, invece, rimase soltanto una possibilità, ma il dettaglio raccontato oggi rende il retroscena particolarmente curioso: Ferguson non voleva semplicemente aggiungere Vieira alla propria rosa, aveva già immaginato come inserirlo in una squadra costruita attorno a Keane, Giggs, Beckham, Scholes e Van Nistelrooy.
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Vieira scelse diversamente: Restò all’Arsenal e finì per diventare uno dei simboli proprio della squadra che, in quegli anni, contendeva titoli e supremazia al Manchester United.

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