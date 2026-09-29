Patrick Vieira avrebbe potuto vestire la maglia del Manchester United. Non si trattò soltanto di un interesse: il francese incontrò personalmente Sir Alex Ferguson, ascoltò il progetto dello scozzese e si vide proporre un posto in una squadra che avrebbe riunito alcuni dei nomi più importanti della Premier League di quegli anni.

Vieira, però, scelse di restare all’Arsenal. Una decisione che oggi assume ancora più peso pensando alla rivalità tra i due club e a quella, diventata iconica, con Roy Keane.

In un’intervista a Sky Sports, ripresa da ESPN, l’ex centrocampista francese ha raccontato anche di aver avuto occasioni con il Real Madrid: “Ho avuto l’opportunità di trasferirmi al Real Madrid un paio di volte e ho avuto anche l’opportunità di trasferirmi al Manchester United”.

Vieira e l’incontro con Ferguson

Caricamento post Instagram...

“Non potevo lasciare l’Arsenal”

Il passaggio più interessante riguarda proprio il faccia a faccia con Vieira non nascose la propria disponibilità ad ascoltare uno degli allenatori più influenti della: “”.gli presentò anche l’idea tecnica che aveva in mente: “”. Una prospettiva che oggi colpisce ancora di più proprio per la presenza die l’irlandese sarebbero diventati negli anni successivi due dei simboli della rivalità tra, protagonisti di alcuni dei confronti più accesi di quellaNonostante il progetto,decise di non muoversi. All’sentiva di essere nel posto giusto e di far parte di qualcosa che stava ancora crescendo: “”.

GENOVA, ITALIA - 29 OTTOBRE: Patrick Vieira, allenatore del Genoa, osserva la squadra durante la fase di riscaldamento prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e US Cremonese allo stadio Luigi Ferraris, il 29 ottobre 2025 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il francese arrivò a Londra nel 1996 e nei nove anni trascorsi con i Gunners vinse tre titoli di Premier League, fino a diventare capitano della squadra degli “Invincibili” nella stagione 2003-04. Il legame con il club pesò più delle offerte: “Quando fai bene, ovviamente ci sono squadre interessate e quindi devi prendere una decisione. Ma la mia decisione è stata quella di rimanere all’Arsenal perché sentivo l’affetto del club, dei giocatori e dei tifosi. C’era tutto il necessario per crescere come giocatore e raggiungere i miei obiettivi”.

Il grande incrocio mai avvenuto

Caricamento post Instagram...

lasciò l’soltanto nel 2005, dopo nove stagioni. Passò alla, poi all’, prima di chiudere la carriera al. Il trasferimento allo, invece, rimase soltanto una possibilità, ma il dettaglio raccontato oggi rende il retroscena particolarmente curioso:non voleva semplicemente aggiungerealla propria rosa, aveva già immaginato come inserirlo in una squadra costruita attorno ascelse diversamente: Restò all’e finì per diventare uno dei simboli proprio della squadra che, in quegli anni, contendeva titoli e supremazia al