Patrick Vieira rivela di aver incontrato Sir Alex Ferguson per un possibile trasferimento al Manchester United, nel pieno della rivalità con l’Arsenal
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Patrick Vieira avrebbe potuto vestire la maglia del Manchester United. Non si trattò soltanto di un interesse: il francese incontrò personalmente Sir Alex Ferguson, ascoltò il progetto dello scozzese e si vide proporre un posto in una squadra che avrebbe riunito alcuni dei nomi più importanti della Premier League di quegli anni.
Vieira, però, scelse di restare all’Arsenal. Una decisione che oggi assume ancora più peso pensando alla rivalità tra i due club e a quella, diventata iconica, con Roy Keane.
In un’intervista a Sky Sports, ripresa da ESPN, l’ex centrocampista francese ha raccontato anche di aver avuto occasioni con il Real Madrid: “Ho avuto l’opportunità di trasferirmi al Real Madrid un paio di volte e ho avuto anche l’opportunità di trasferirmi al Manchester United”.
Vieira e l’incontro con FergusonIl passaggio più interessante riguarda proprio il faccia a faccia con Ferguson. Vieira non nascose la propria disponibilità ad ascoltare uno degli allenatori più influenti della Premier League: “Ho avuto un incontro con Sir Alex Ferguson. Con tutto il rispetto, non potevo rifiutare un incontro con lui perché era una figura importante nella Premier League. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato e mi ha spiegato la sua visione per il Manchester United e la squadra che voleva costruire”.
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“Non potevo lasciare l’Arsenal”Nonostante il progetto, Vieira decise di non muoversi. All’Arsenal sentiva di essere nel posto giusto e di far parte di qualcosa che stava ancora crescendo: “Ma non potevo lasciare l’Arsenal, ero troppo felice lì e stavamo costruendo qualcosa di veramente speciale per il club, e così è stato”.
Il francese arrivò a Londra nel 1996 e nei nove anni trascorsi con i Gunners vinse tre titoli di Premier League, fino a diventare capitano della squadra degli “Invincibili” nella stagione 2003-04. Il legame con il club pesò più delle offerte: “Quando fai bene, ovviamente ci sono squadre interessate e quindi devi prendere una decisione. Ma la mia decisione è stata quella di rimanere all’Arsenal perché sentivo l’affetto del club, dei giocatori e dei tifosi. C’era tutto il necessario per crescere come giocatore e raggiungere i miei obiettivi”.
Il grande incrocio mai avvenutoVieira lasciò l’Arsenal soltanto nel 2005, dopo nove stagioni. Passò alla Juventus, poi all’Inter, prima di chiudere la carriera al Manchester City. Il trasferimento allo United, invece, rimase soltanto una possibilità, ma il dettaglio raccontato oggi rende il retroscena particolarmente curioso: Ferguson non voleva semplicemente aggiungere Vieira alla propria rosa, aveva già immaginato come inserirlo in una squadra costruita attorno a Keane, Giggs, Beckham, Scholes e Van Nistelrooy.
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