Il figlio del Pocho entra alla ripresa e firma due assist decisivi nel 2-3 all'Atletico Tucuman
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Il cognome è di quelli che in Argentina non ha bisogno di presentazioni. Lavezzi richiama immediatamente Ezequiel, il "Pocho", uno dei volti più riconoscibili del calcio argentino degli ultimi anni. Tuttavia, a Tucuman, nella notte del Barracas Central, a prendersi la scena è Tomas, suo figlio, autore di uno strepitoso debutto in maglia Barraqueños.
Il debutto di Tomas LavezziEntrato a inizio secondo tempo, sul risultato di 1-0 in favore dell'Atletico Tucuman dopo un gol al 34' di Nicolas Lamendola, il figlio del Pocho, Tomas Lavezzi, prende per mano il Barracas Central, portandolo al conseguimento di un clamoroso successo per 2-3 nella notte del debutto con i Camioneros.
Dopo appena 12 minuti dal suo ingresso, infatti, Tomas incanta il pubblico argentino con un chirurgico cross che attraversa tutta l'area di rigore prima del sinistro di Enzo Taborda, il quale permette agli ospiti di pareggiare subito i conti con i padroni di casa. Al 75' minuto, Nicolas Orsini consente al Barracas Central di mettere la testa avanti dopo lo svantaggio, firmando il gol dell'1-2, prima del 2-2 al 90' dell'Atletico Tucuman siglato da Maximiliano Villa.
Doppio assist e vittoria in extremisLa serata del figlio del Pocho Lavezzi sembra non andare per il verso giusto dopo il pareggio al 90' dei padroni di casa sul risultato di 2-2. Tomas, però, chiude la notte del gran debutto in maglia Barraqueños, mettendo a referto il secondo assist della sua serata al 90'+2'. Dopo uno strepitoso gioco di gambe e un cross, sempre dalla fascia destra, Lavezzi trova la testa di Nicolas Orsini (doppietta personale per l'ex Boca Juniors), il quale permette così al Barracas Central di completare la rimonta e uscire dallo stadio Monumental di Jose Fierro con una vittoria di fondamentale importanza in vista dell'assalto ai playoff del Gruppo B del Torneo Clausura della Liga Profesional. Una notte speciale, dunque, nel nome di Lavezzi, ma soprattutto un piccolo passo nella storia calcistica del giovane Tomas.
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