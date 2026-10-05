Il cognome è di quelli che in Argentina non ha bisogno di presentazioni. Lavezzi richiama immediatamente Ezequiel, il "Pocho", uno dei volti più riconoscibili del calcio argentino degli ultimi anni. Tuttavia, a Tucuman, nella notte del Barracas Central, a prendersi la scena è Tomas, suo figlio, autore di uno strepitoso debutto in maglia Barraqueños.

Il debutto di Tomas Lavezzi

Entrato a inizio secondo tempo, sul risultato di 1-0 in favore dell'Atletico Tucuman dopo un gol al 34' di, il figlio del Pocho,, prende per mano ilportandolo al conseguimento di un clamoroso successo per 2-3 nella notte del debutto con i Camioneros.

Dopo appena 12 minuti dal suo ingresso, infatti, Tomas incanta il pubblico argentino con un chirurgico cross che attraversa tutta l'area di rigore prima del sinistro di Enzo Taborda, il quale permette agli ospiti di pareggiare subito i conti con i padroni di casa. Al 75' minuto, Nicolas Orsini consente al Barracas Central di mettere la testa avanti dopo lo svantaggio, firmando il gol dell'1-2, prima del 2-2 al 90' dell'Atletico Tucuman siglato da Maximiliano Villa.

👏 ¿APRENDIÓ DEL PAPÁ?



Tomás Lavezzi, el hijo del Pocho, metió dos asistencias en su primer partido con Barracas Central y respondió así a la comparación.



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Doppio assist e vittoria in extremis

✅En un PARTIDAZO en el José Fierro, BARRACAS CENTRAL sacó un triunfo agónico ante Atlético Tucumán por el doblete de NICOLÁS ORSINI.



➡️El Decano no gana en el José Fierro desde MARZO.



➡️El Guapo ganó después de 9 partidos. pic.twitter.com/eI8iVVsWkQ — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 3, 2026