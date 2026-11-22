Dopo la rottura del legamento crociato, Désiré Doué deve fare i conti anche con un tentato furto nella sua abitazione di Orgeval, presa di mira da alcuni individui nella notte.
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La serata di Désiré Doué si è trasformata in un vero incubo dopo la trasferta del Paris Saint-Germain sul campo del Nizza, dove l'attaccante francese, oltre a riportare la rottura del legamento crociato, ha dovuto fare i conti anche con un tentativo di furto nella propria abitazione di Orgeval al suo rientro a casa.
Durante la notte tra sabato e domenica alcuni individui si sono introdotti nel giardino della sua villa, per poi allontanarsi rapidamente dopo aver notato la presenza di qualcuno all'interno, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare gli accertamenti.
Désiré Doué, tentato furto nella sua villa a Orgeval
Doué, già costretto a fare i conti con la rottura del legamento crociato rimediata contro il Nizza, ha dovuto affrontare un ulteriore episodio spiacevole. Secondo quanto riportato da Le Parisien, alcuni individui si sarebbero introdotti nel giardino della sua proprietà durante la notte tra il 21 e il 22 novembre, allontanandosi rapidamente dopo aver notato la presenza di qualcuno all'interno dell'abitazione, senza riuscire a portare a termine il tentativo.
Al rientro, l'attaccante francese ha trovato le forze dell'ordine davanti alla proprietà di Orgeval, negli Yvelines, intervenute dopo la segnalazione dell'accaduto. Sempre secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano francese, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione né sarebbe stata segnalata la sottrazione di oggetti, confermando che il tentativo si sarebbe limitato all'intrusione nel giardino senza che i responsabili riuscissero a entrare nell'abitazione.
In seguito all'accaduto, le misure di sicurezza presso l'abitazione del calciatore sarebbero state rafforzate con l'installazione di un sistema di videosorveglianza intorno alla proprietà da parte del Paris Saint-Germain, con l'obiettivo di prevenire ulteriori tentativi di intrusione. Al momento, né il club parigino né l'entourage di Doué hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'episodio.
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