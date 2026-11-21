Una nuova, bruttissima tegola in casa Paris Saint-Germain. I due volte campioni d'Europa in carica, dopo aver incassato la tremenda notizia del crociato di Kvaratskhelia, rischiano di dover fare a meno anche di Doué. Il fuoriclasse di 21 anni, infatti, era stato schierato titolare dal tecnico spagnolo Luis Enrique nella sua classica posizione di esterno offensivo, partendo da sinistra per accentrarsi. Al 32° minuto aveva fatto gioire i suoi tifosi portando avanti il Paris, ma dieci minuti dopo il suo ginocchio destro ha ceduto. Prima le urla di dolore, quindi l'uscita dal campo in barella e le mani a coprire un volto sconsolato. Tradotto: prime sensazioni pessime con Luis Enrique e tifosi che incrociano le dita.

Tegola PSG, Desiré Doué esce in barella: distorsione del ginocchio

dopo l'esultanza. Il Paris Saint-Germain, andato subito in svantaggio a Nizza per la rete di Amoura, ha rimesso la testa davanti nel giro di un minuto. Tra il 31° e il 32°, infatti, il rigore di Mayulu e il gol di Doué sembravano aver riaddrizzato le cose in casa Paris. Qualche minuto dopo, il dramma. Doué esce malconcio da un contrasto duro avvenuto con il 10 del Nizza, Sofiane. La zona iteressata, suo malgrado, è il

PARIGI, FRANCIA - 09 AGOSTO: Sergio Gomez #17 della squadra Spagna reagisce dopo che Desire Doue #11 della squadra Francia subisce un infortunio durante la partita per la medaglia d'oro maschile tra Francia e Spagna ai Giochi Olimpici Parigi 2024 al Parc des Princes il 09 agosto 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

Il classe 2005 urla per il dolore e si accascia immediatamente a terra, lasciando intendere che non sarebbe stato in grado di proseguire la sua partita. Luis Enrique si è poi affidato a Ferran Torres che ha rilevato il francese. Al momento, l'unica certezza è che ci sia stata una distorsione, la cui entità, tuttavia, rimane da valutare con attenzione.

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Inevitabilmente, però, c'è preoccupazione. Come anticipato, il calciatore non è riuscito neppure a rialzarsi, lasciando il campo con l'ausilio della barella. Si attendonodi rito per confermare o smentire le prime sensazioni negative, col rischio di un deja-vu tristissimo.