Tra i protagonisti della partita ci dovrebbe essere Ousmane Dembélé che Enrique valuta avere "peso sulla squadra"
Paris Saint-Germain, che festa negli spogliatoi per Fabian Ruiz Mvp!
Il Paris Saint-Germain scenderà in campo domani pomeriggio presso l'Allianz Riviera di Nizza. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il tecnico spagnolo Luis Enrique intende valutare con attenzione le condizioni psico-fisiche dei suoi calciatori. In particolare, esige che tutti coloro che giocheranno domani possano essere totalmente focalizzati sulla partita, eludendo distrazioni di ogni sorta. In settimana, infatti, tornerà la UEFA Champions League e anche questo potrebbe rappresentare un possibile ostacolo. Pur dicendosi tutti in forma e pronti a giocare, l'ex tecnico della Roma non è affatto disposto a fidarsi delle dichiarazioni di facciata dei propri giocatori. Occorrerà saperli scegliere con cura.
PSG, Enrique ne è consapevole: "Domani non basta il 50%. I calciatori mentono"Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Nizza: "I calciatori mentono, dicono bugie. Dicono di essere pronti e disponibili a giocare tutti. Per vincere col Nizza ci servono undici protagonisti in grado di pensare unicamente all'impegno di campionato. Se crediamo basti dare il 50%, siamo morti".
In sostanza, attenzione massima all'avversario e nessuna sottovalutazione dell'impegno che, altrimenti, potrebbe rivelarsi fatale. Tra i calciatori su cui si è concentrato Enrique c'è il Pallone d'Oro 2025 Dembélé: "Ciò che ho recepito in settimana è un Dembélé pronto, preparato. Esercita grande impatto sulla squadra e, a me che sono appassionato di calcio, vederlo in campo fa piacere".
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