Il Paris Saint-Germain scenderà in campo domani pomeriggio presso l'Allianz Riviera di Nizza. Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il tecnico spagnolo Luis Enrique intende valutare con attenzione le condizioni psico-fisiche dei suoi calciatori. In particolare, esige che tutti coloro che giocheranno domani possano essere totalmente focalizzati sulla partita, eludendo distrazioni di ogni sorta. In settimana, infatti, tornerà la UEFA Champions League e anche questo potrebbe rappresentare un possibile ostacolo. Pur dicendosi tutti in forma e pronti a giocare, l'ex tecnico della Roma non è affatto disposto a fidarsi delle dichiarazioni di facciata dei propri giocatori. Occorrerà saperli scegliere con cura.

PSG, Enrique ne è consapevole: "Domani non basta il 50%. I calciatori mentono"

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Nizza: "Per vincere col Nizza ci servono undici protagonisti in grado di pensare unicamente all'impegno di campionato.".

VILLARREAL, SPAGNA - 03 NOVEMBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, osserva durante la partita della fase a gironi MD4 della UEFA Champions League 2026/27 tra Villarreal CF e Paris Saint-Germain allo Stadio de la Ceramica il 03 novembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

In sostanza, attenzione massima all'avversario e nessuna sottovalutazione dell'impegno che, altrimenti, potrebbe rivelarsi fatale. Tra i calciatori su cui si è concentrato Enrique c'è il Pallone d'Oro 2025 Dembélé: "Ciò che ho recepito in settimana è un Dembélé pronto, preparato. Esercita grande impatto sulla squadra e, a me che sono appassionato di calcio, vederlo in campo fa piacere".

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Un calciatore che potrebbe invece godere di maggiore considerazione è Senny, avendo esordito con la Nazionale francese. "Ciò che vogliamo come staff è veder crescere ogni calciatore. Impossibile, però, dare minuti a chiunque e, di volta in volta, occorre prendere delle decisioni.".