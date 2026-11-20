Il Merseyside derby Everton-Liverpool 4-4 del 20 febbraio 1991 appartiene alle categorie di partite che rimangono nella storia per risultato, qualità di gioco e per ciò che rappresentano. Una notte folle, otto gol, continui ribaltamenti di fronte e un finale degno della sceneggiatura più imprevedibile. Ma quella sfida di Goodison Park, valida per il replay del quinto turno di FA Cup, custodisce anche un significato più profondo: fu l'ultima partita di Kenny Dalglish alla guida del Liverpool prima delle sue improvvise dimissione, arrivate due giorni più tardi.

Il racconto di un Merseyside derby speciale: Everton-Liverpool 4-4

Per considerare il peso di quella serata bisogna tornare al contesto. Liverpool e Everton erano due delle grandi protagoniste del calcio inglese e il derby rappresentava molto di più di una semplice rivalità cittadina.. Il primo confronto, disputato ad Anfield il 17 febbraio, si era concluso senza reti. Lo 0-0 aveva rimandato ogni verdetto a Goodison Park, dove le due formazioni si sarebbero affrontate nuovamente tre giorni dopo.

Nessuno, probabilmente, avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe successo.

Il Liverpool di Dalglish si presenta al derby contro l'Everton con una formazione ricca di talento: Bruce Grobbelaar tra i pali, Glenn Hysén e Steve Nicol in difesa, Jan Molby a dirigere il centrocampo e davanti un reparto offensivo composto da Peter Beardsley, Ian Rush e John Barnes. Dall'altra parte ci sono i Toffees di Howard Kendall, determinato a sfruttare il fattore campo.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 2 MARZO: Alcuni striscioni sono visibili nella "Sir Howard Kendall Gwladys Street End" durante la partita di Premier League tra Everton FC e West Ham United, disputata al Goodison Park il 2 marzo 2024 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di James Gill/Getty Images)

La partita si accende al 37'. Ian Rush trova lo spazio per servire Peter Beardsley, che porta in vantaggio i Reds. La prima frazione di gioco finisce sul risultato di 0-1, con l'impressione che il Liverpool abbia il controllo della situazione. Ma il derby è appena cominciato. A inizio ripresa, precisamente al 48', Graeme Sharp firma l'1-1 e riporta in partita i Toffees. La risposta degli ospiti non si fa aspettare: sempre Beardsley, al 71', si inventa una giocata di qualità e trova la sua doppietta personale con una conclusione da fuori area. Sembra il momento decisivo, ma appena due minuti più tardi è ancora Sharp a ristabilire la parità, sfruttando un errore della retroguardia avversaria.

La partita è senza padroni ed ogni certezza dura pochissimo. Al 77' Ian Rush firma il 3-2 con un colpo di testa su assist di Jan Molby. I Reds sono nuovamente avanti e questa volta sembrano davvero vicini alla qualificazione, ma l'Everton non ha alcuna intenzione di arrendersi. Howard Kendall decide di giocarsi la carta Tony Cottee, inserendolo dalla panchina negli ultimi minuti del match. Una scelta destinata a cambiare il destino della serata, ed infatti, proprio Cottee trova il gol del 3-3, facendo esplodere Goodison Park e trascinando la partita ai tempi supplementari.

Quando il pubblico pensa di aver già assistito a tutto, il derby regala un altro capitolo. Al 103' John Barnes realizza il gol più bello della serata: un tiro a giro di destro che supera il portiere avversario e riporta avanti i Reds. Il genere di colpo che sembra destinato a decidere una partita così importante, ma non sarà così. Al 133', sempre Tony Cottee approfitta di un'altra incertezza difensiva dei Reds e firma il definitivo 4-4. Per la quarta volta il Liverpool è passato in vantaggio e per la quarta volta l'Everton è riuscito a rispondere. Una statistica che racconta perfettamente la natura di quella partita: spettacolare, imprevedibile e difensivamente caotica.

Il fischio finale sancisce un pareggio che lascia tutto aperto. Le due squadre dovranno affrontarsi ancora una volta, sempre a Goodison Park, per stabilire chi accederà al turno successivo. Ma mentre giocatori e tifosi pensano al terzo confronto, qualcosa di più importante sta per accadere.

L'ultimo ballo di Kenny Dalglish: leggenda Reds

Il 22 febbraio, appena quarantotto ore dopo quella notte del derby contro l'Everton,. Una notizia clamorosa, soprattutto considerando il momento della squadra. I Reds erano ancora in corsa per il campionato e in FA Cup, e nulla, almeno pubblicamente, lasciava presagire una decisione simile.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 1° MAGGIO: Kenny Dalglish (al centro), allenatore-giocatore del Liverpool, alla sua ultima apparizione in campo, insieme a Ronnie Moran (a sinistra) e Roy Evans, festeggia la conquista del campionato di First Division 1989/90. Il gruppo è ritratto negli spogliatoi con il trofeo, in seguito alla vittoria per 1-0 contro il Derby County, avvenuta il 1° maggio 1990 ad Anfield, Liverpool, Regno Unito. (Foto di Dan Smith/Allsport/Getty Images/Hulton Archive)

Dietro quell'addio, però, c'è un peso che andava ben oltre il campo. Dalglish aveva vissuto in prima persona le conseguenze delle tragedie di Heysel e Hillsborough. In particolare, dopo la seconda, nell'aprile del 1989, il tecnico scozzese era stato una presenza fondamentale accanto alle famiglie delle vittime, partecipando ai funerali e sostenendo una comunità devastata dal dolore. Un impegno umano ed emotivo enorme, che si era sommato alla responsabilità di guidare uno dei club più importanti d'Inghilterra.

La pressione accumulata negli anni era diventata insostenibile, la partita contro l'Everton non fu semplicemente la causa delle sue dimissioni, ma rappresentò l'ultimo atto di un'esperienza che Dalglish sentiva ormai di non poter portare più avanti. Lui stesso avrebbe in seguito raccontato di aver percepito, durante quella gara, di non avere più le energie per gestire la situazione.

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La sua uscita rese ancora più particolare il destino della sfida. Il terzo derby Everton-Liverpool si disputò il 27 febbraio, con Ronnie Moran a sostituire Dalglish come allenatore ad interim.: un gol di Dave Watson regalò all'Everton la vittoria per 1-0 e il passaggio del turno.

Il 4-4, dunque, non aveva soltanto consegnato agli appassionati uno dei derby più memorabili di sempre. Aveva segnato anche la fine della prima avventura di Dalglish sulla panchina del Liverpool, un'esperienza cominciata nel 1985 e culminata con tre titoli inglesi e due FA Cup.

A distanza di anni, quella notte di Goodison Park continua ad essere ricordata come una delle partite più incredibili della storia del Merseyside derby tra Everton e Liverpool. Per i tifosi è il ricordo di otto gol e un'emozione impossibile da dimenticare. Per la storia dei Reds, invece, rappresenta qualcosa di diverso: l'ultima danza del King. Una partita che sembrava non voler finire mai, proprio come un'epoca che nessuno, quella sera, sapeva di stare salutando.