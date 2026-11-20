Empoli e Pisa, due piazze diverse, due identità forti e una rivalità che va ben oltre i novanta minuti. Il derby toscano è una partita che porta con sé storia, orgoglio e un significato particolare per entrambe le tifoserie: una sfida in cui la voglia di imporsi sull'avversario si intreccia con la necessità di conquistare punti preziosi. A rendere ancora più interessante il confronto è la conoscenza diretta di chi ha vissuto entrambe le realtà, indossandone la maglia e respirandone l'atmosfera.

È il caso di Alberto Pelagotti, ex portiere che ha lasciato un segno prima ad Empoli e poi Pisa, vivendo esperienze differenti ma ugualmente significative. Con lui abbiamo ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, dai primi passi in Serie A al legame con le due piazze toscane, passando per la rinascita del Palermo e uno dei momenti più difficili della sua vita, con la scoperta di un neurofibroma nel 2021. Pelagotti ai nostri microfoni ha dato spazio anche agli aneddoti legati al campo, ai progetti per il futuro e ad una riflessione sul momento del calcio italiano, mantenendo come filo conduttore il derby toscano tra Empoli-Pisa.

L'esordio di Pelagotti in Serie A con la maglia dell'Empoli contro la Fiorentina

"Per me l'Empoli non è mai stato un punto di partenza, ma sempre un punto fermo. Giocare per la squadra della città in cui sono nato e cresciuto è stata una soddisfazione pazzesca, un'emozione fantastica. Ricordo benissimo quel giorno, cosa piuttosto insolita per me, visto che normalmente non sono uno che ricorda ogni dettaglio. Invece ho ancora impresse tutte le sensazioni di quell'esordio."

"In casa mia, tra mio padre e i miei nonni, erano tutti tifosi della Fiorentina: per questo affrontarla e, soprattutto, vincere è stata una soddisfazione doppia. È stata un'esperienza incredibile, vissuta in un momento molto importante della mia carriera."

Immagino che affrontare proprio la Fiorentina, con tuo padre sugli spalti, abbia reso quella partita ancora più particolare.

"Sì, lì per lì non è stato semplicissimo, perché mio padre è un grande tifoso viola. Era felicissimo per me, ma allo stesso tempo affrontavamo una squadra a cui lui è legatissimo. Alla fine, però, è andato tutto per il meglio: abbiamo vinto e ho anche fatto una bella prestazione. È stata una soddisfazione davvero senza eguali, uno di quei ricordi che rimangono per sempre."

Verso Empoli-Pisa: i ricordi di Pelagotti con le due maglie

"È stata una stagione particolare. Eravamo partiti con l'obiettivo di vincere il campionato, anzi, di stravincerlo. A dirla tutta, inizialmente speravamo anche in un ripescaggio, che poi non è arrivato. Questo ha creato qualche problema all'inizio, anche se le prime partite erano andate molto bene: ricordo, per esempio, l'ottima prestazione in Coppa Italia contro l'Atalanta."

"Probabilmente, però, la delusione per il mancato ripescaggio ha finito per condizionare l'ambiente e il nostro percorso. Avevamo una squadra davvero fortissima, ma le cose non sono andate come speravamo. Per me, comunque, è stata un'esperienza importantissima: sono stato anche capitano e proprio quell'annata mi ha permesso successivamente di tornare a Empoli e giocare in Serie A."

Avendo vissuto entrambe le realtà, quali differenze hai notato tra Empoli e Pisa, soprattutto nel rapporto tra squadra e tifoseria?

"A Empoli i tifosi ti lasciano lavorare con tranquillità. È una piazza nella quale un giovane può crescere bene, anche perché in passato il rapporto tra squadra, società e sostenitori era molto stretto. Capitava spesso di andare a cena tutti insieme, c'era un ambiente familiare e riuscivi a sentirti subito a tuo agio. Quando torno a Empoli è sempre un piacere andare a salutare le persone con cui ho condiviso quegli anni: allenatori, magazzinieri, addetti stampa. Sono legami che vanno oltre il calcio e che mi regalano sempre emozioni fortissime."

"Pisa, invece, è una piazza completamente diversa: calda, esigente e con una grandissima fame di calcio e di vittorie. La pressione si sente, perché sai che devi fare bene. Abbiamo vissuto anche momenti piuttosto pesanti sotto questo aspetto, così come mi è capitato successivamente a Palermo. Personalmente, però, preferisco questo tipo di ambiente. A me piace la pressione: quando ne avevo tanta, riuscivo a rendere ancora meglio. Per questo Pisa è una piazza che ho apprezzato particolarmente."

EMPOLI, ITALIA - 10 APRILE: Alberto Pelagotti of Empoli FC durante la Serie A match between Empoli FC and ACF Fiorentina allo Stadio Carlo Castellani il 10 aprile 2016 a Empoli, Italy. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Palermo, una piazza speciale e la fiducia in un progetto ambizioso

"Probabilmente è stata la piazza più importante della mia vita a livello di contesto. Ho avuto la fortuna di lavorare con il presidente Mirri e con una società importante, entrando in contatto, seppur in minima parte, anche con la realtà del Manchester City. Fin dall'inizio si intravedeva l'organizzazione che sarebbe poi cresciuta negli anni. Eravamo partiti per vincere il campionato di Serie D con una squadra fortissima e, senza l'arrivo del Covid, sono convinto che avremmo potuto conquistarlo con un vantaggio importante."

"All'inizio qualche difficoltà era inevitabile, considerando il fallimento e la ripartenza dalla quarta serie, ma ho sempre creduto nelle potenzialità di quel progetto. Ero convinto che il Palermo sarebbe tornato in Serie A e che, una volta raggiunta quella categoria, avrebbe potuto ambire a traguardi ancora più importanti. È una società organizzata, con un contesto e una tifoseria di altissimo livello."

"Ho un rapporto bellissimo con la società. Ho lasciato degli amici, anzi dei fratelli, con cui mi sento ancora quotidianamente, sia all'interno delle società sia tra i membri degli staff. Palermo è diventata una delle mie squadre del cuore. Spero che possa tornare presto in Serie A e credo che abbia le qualità e l'organizzazione per fare un percorso importante anche nella massima serie."

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La battaglia personale e il ritorno in campo di Alberto

"È cambiato tantissimo, soprattutto per quello che ho vissuto nei primi tempi. Dopo la scoperta, ho trascorso circa un mese e mezzo molto difficile, in attesa di ulteriori accertamenti e della biopsia. In quel periodo si temeva che potesse trattarsi di qualcosa di particolarmente grave e sono stati momenti durissimi, sia per me sia per la mia famiglia. La biopsia aveva inizialmente portato un po' di tranquillità, ma la situazione richiedeva comunque attenzione e cure. Con il passare del tempo, però, il neurofibroma ha iniziato a evolversi in maniera pericolosa e si è reso necessario intervenire chirurgicamente."

"La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata osservare le persone che incontravo in ospedale. C'erano ragazzi molto giovani che stavano affrontando situazioni davvero disperate. Quando tornavo a casa, mi rendevo conto di quanto fossero piccoli tanti problemi quotidiani per i quali magari prima mi arrabbiavo. Quell'esperienza mi ha cambiato profondamente il modo di guardare la vita e di dare valore alle cose."

Dopo l'operazione, il ritorno in campo è stato un altro momento particolare del tuo percorso. Come lo hai vissuto?

"Sì, anche perché sono stato piuttosto testardo! I medici mi avevano spiegato che la stagione era ormai finita e che avrei potuto riprendere gradualmente dopo qualche tempo. Io, però, avevo anche delle motivazioni personali legate a dei fatti accaduti in quel periodo e volevo dimostrare a me stesso di poter tornare il prima possibile."

"Due giorni dopo l'intervento, che era durato circa cinque o sei ore, firmai un foglio e uscii dall'ospedale. Ero già in palestra ad allenarmi, nonostante avessi ancora i punti freschi e stessi seguendo le cure. Ripensandoci oggi, è una situazione che fa quasi sorridere: probabilmente non era una cosa che avrebbero fatto in molti! Dopo circa una settimana tornai a Palermo e, una volta tolti i punti, ripresi ad allenarmi in campo. La risposta fu abbastanza positiva. Sono sempre stato uno duro da abbattere!"

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Empoli-Pisa, Pelagotti ci racconta l'importanza di questo derby

"È una partita molto importante per tutte e due le squadre. Da una parte c'è l'Empoli, che ha bisogno di fare punti per risollevarsi dalla classifica. Anche se siamo ancora nella prima parte della stagione, le partite iniziano a diminuire e, quando i risultati non arrivano nonostante l'impegno, anche a livello mentale diventa complicato. Dall'altra parte c'è il Pisa, che deve vincere per non perdere terreno nella corsa alla Serie A. Anche per loro ogni punto perso può diventare pesante, perché recuperare il distacco nella seconda parte del campionato non è semplice."

"Mi aspetto quindi una partita molto combattuta, probabilmente non ricca di gol. Magari finirà 4-4, per carità, ma non credo che le due squadre partiranno all'arrembaggio. Immagino un po' di timore da entrambe le parti, soprattutto per non concedere occasioni, cercando poi di sfruttare i momenti favorevoli. Per me sarà un vero e proprio crocevia per entrambe."

Alberto Pelagotti: il ritorno a Pisa e il parapiglia di Siena

"In realtà non ho giocato molte partite ufficiali tra le due squadre. Ricordo però con grande piacere un'amichevole estiva disputata quando ero tornato a Empoli, in Serie A. Giocammo proprio contro il Pisa a stadio pieno e fu bellissimo: tutto il pubblico mi applaudì e ebbi la possibilità di salutare la curva. Quando avevo lasciato Pisa, infatti, le tensioni erano alte e non ero riuscito a farlo nel modo migliore. È stato un bel momento. Se invece devo raccontare un aneddoto particolare, penso a una partita contro il Siena. All'andata vincemmo 3-0 a Empoli e io, da giovane e un po' inesperto, andai sotto la curva avversaria mostrando il numero tre con le dita. Si scatenò il pandemonio, anche con Antonio Conte, che all'epoca allenava il Siena."

"Al ritorno, proprio a Siena, ebbi l'occasione di tornare titolare: il portiere che aveva giocato fino a quel momento era Jasmin Handanović, il cugino di Samir, da quella partita in poi riuscii a mantenere il posto. Finì 0-0 e feci una grande prestazione, ma soprattutto ricordo quello che successe dopo: ci fu un parapiglia incredibile e rimasi allo stadio per circa tre ore, con tanto di scorta per uscire. Dovevo andare a vedere la partita di basket della mia ragazza, che oggi è mia moglie, ma arrivai con un bel po' di ritardo. È stato un episodio che mi è rimasto impresso, anche perché non avevo mai vissuto una situazione del genere."

EMPOLI, ITALIA - 01 MAGGIO: Alberto Pelagotti of Empoli FC in azione durante la Serie A match between Empoli FC and Bologna FC allo Stadio Carlo Castellani on May 1, 2016 a Empoli, Italy. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il futuro dopo il calcio giocato e il corso da direttore sportivo

"Dopo aver smesso di giocare ho avuto bisogno di un po' di tempo per staccare. Alcune persone importanti mi avevano consigliato di prendermi un anno o un anno e mezzo per disintossicarmi dal calcio, e in effetti è stato così. All'inizio facevo fatica persino a guardare una partita con la stessa attenzione di prima. Ho frequentato il corso da direttore sportivo perché ottenere quell'abilitazione è sempre stato uno dei miei sogni. Mi ha permesso anche di collaborare con l'AIC al progetto "Porto un amico in campo", lavorando a iniziative legate alla Lega Serie B. È stata un'esperienza molto bella, che mi ha consentito di conoscere tante persone e vivere situazioni nuove."

"Ho avuto anche l'opportunità di partecipare a diversi incontri e conferenze di settore, tra cui quelli organizzati a Palermo da Alessia Laimo, che coinvolge spesso importanti direttori sportivi e professionisti del mercato. In questo momento, però, il calcio non è la mia prima priorità. Ho iniziato a collaborare con un'azienda che si occupa di nutrizione sportiva e mi sto divertendo molto: sto vivendo emozioni nuove, al di fuori del mondo del pallone. Negli ultimi quattro o cinque mesi ho ricominciato a seguire il calcio con maggiore attenzione e passione, ma senza la necessità di rientrarci subito."

Allargando lo sguardo oltre Empoli-Pisa: l'analisi sulla crisi del calcio italiano

"Credo che negli ultimi anni si sia perso qualcosa a livello di qualità. Ho avuto la fortuna di vivere periodi diversi: quando ero giovane a Empoli ho incrociato il Milan di Ronaldo e Ronaldinho, poi ho visto altre generazioni e, secondo me, fino al 2017 il livello si è mantenuto abbastanza alto. Oggi, invece, ci sono diverse problematiche."

"Lo dimostrano anche le difficoltà della Nazionale, che manca dai Mondiali da tre edizioni. Ho un bambino di sette anni e una bambina di quasi dodici: loro non hanno mai visto l'Italia giocare un Mondiale. Per me, da piccolo, era qualcosa di quasi impensabile. È una manifestazione che unisce le famiglie e tutto il Paese, e sarebbe bello tornare a viverla."

"Penso che una parte del problema riguardi anche la crescita dei giovani. Oggi i ragazzi passano meno tempo a giocare liberamente e, secondo me, si è un po' persa la cura della tecnica di base. Quando vado a vedere mio figlio giocare, noto differenze enormi rispetto a quando ho iniziato io: a sei anni sapevo già palleggiare, stoppare e fare passaggi di piatto. Oggi, a volte, i bambini vengono messi in campo senza aver ancora sviluppato queste abilità fondamentali."

"Non ho la bacchetta magica e non so quale sia la soluzione, ma credo che serva ripartire dalle basi. Anche perché oggi ci sono meno risorse economiche e tante società affrontano difficoltà importanti. Il calcio italiano ha bisogno di ritrovare qualità e di investire meglio sulla formazione dei giovani."