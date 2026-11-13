L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul … campanilismo. Dalla definizione della Treccani: “s. m. [der. di campanile]. – Attaccamento esagerato e gretto alle tradizioni e agli usi della propria città”. Una peculiarità dell’intera nazione, ma che trova grande fortuna nella regione della Toscana. Una vera e propria struttura della società toscana che proviene sin dal Medioevo e che sfocia settimanalmente in uno degli elementi culturali più importanti del nostro tempo: il calcio. Lo sport più famoso del mondo è un’incredibile lente attraverso cui guardare le dinamiche della società, soprattutto nel contesto del Belpaese.

Nelle sfide di pallone non vengono mai messi in palio solamente i 3 punti. Ci sono sempre delle sovrastrutture che circondano la partita e la rendono tale. Se è il conflitto che muove la storia, soprattutto a livello di classi sociali, le rivalità calcistiche sono il motore dello sport. Gran parte di ciò che viene a configurarsi come "identità" (qualcosa di aggregato e fluido, mai davvero stabile e fermo), soprattutto nelle società moderne occidentali, ha a che fare con il calcio. Inoltre, la maggior parte delle volte, l'appartenenza e l'amore dichiarati ad una squadra trovano le loro radici nel luogo di nascita. Il club diventa sfondo della città e della quotidianità, rientrando perfettamente nelle declinazioni varie dei panorami culturali dell'antropologo statunitense Arjun Appadurai.

L’appartenenza geografica diventa dunque motivo di sfida e orgoglio. Si battaglia su tutti i campi possibili, dal cibo al dialetto, passando proprio per il calcio. Perciò, se si vogliono approfondire le radici del centro Italia, è necessario fare un focus più dettagliato sulla partita Empoli-Pisa.

Le due anime dei club

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Nella serata di ieri, il Presidente Fabrizio Corsi, Luca Magnino, Gabriele Indragoli, Edoardo Saporiti e Jacopo Seghetti hanno partecipato alla Cena Azzurra organizzata dall’Empoli Club Valdinievole pic.twitter.com/6SbejXKHNf — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 12, 2026

Empoli e Pisa si contraddistinguono innanzitutto per le proprie storie societarie. Gli azzurri si sono messi in evidenza negli ultimi anni grazie alla sapiente visione societaria di. Il suo trentennio alla guida della società ha permesso al club di stabilizzarsi in Serie B, aumentando anche le presenze in Serie A. La gestione societaria è passata molto dalle scelte di campo: il centro di Monteboro è diventato una vera e propria fucina di talenti, sapientemente coltivati e fatti maturare dagli allenatori scelti.Dagli azzurri sono così passati, Daniele Rugani, Samuele Ricci e negli ultimi anni, Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini. I tecnici individuati di anno in anno hanno sempre avuto la peculiarità di esprimere un certo tipo di calcio, soprattutto nella categoria cadetta. Empoli è stata un passaggio molto importante della carriera die Marco Giampaolo con i loro, ma anche di Luciano Spalletti e Silvio Baldini.

I nerazzurri invece hanno subito un periodo travagliato nella loro storia recente. La massima divisione raggiunta nell’annata passata mancava da oltre 30 anni. Le fortune del Pisa sono state fatte sotto la guida societaria di Romeo Anconetani (1978-1994), che è riuscito a trascinare i toscani stabilmente fra le migliori della Serie B, con tante presenze anche in Serie A. In questi anni, il Pisa riesce anche ad arricchire il palmares, conquistando ben 2 Coppe Mitropa. Tuttavia, i problemi finanziari colpiscono gravemente il club, che è costretto a ripartire dall’Eccellenza nel 1994 e dalla Serie D nel 2009. La gestione dell’anglo-americano Alexander Knaster (dal 2021) ha permesso ai nerazzurri di risollevarsi dalle proprie ceneri e tornare ad essere competitivi nel calcio italiano.

Le identità di Empoli-Pisa

Nonostante la categoria di identità sia parecchio problematica e limitante nel descrivere una realtà umana e sociale, ci sono alcuni elementi che contraddistinguono ontologicamente i due club. Nella realtà del tifo si manifestano le eccezionalità delle squadre, corpodella società stessa.

Entrambi i club possono contare su una base politica comune: lo schieramento a sinistra dei “Rangers” pisani e dei “Desperados” empolesi. La medesima area politica si contrappone nettamente con il contesto storico della prima volta in cui si è disputata Empoli-Pisa.

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: Tifosi del Pisa Sporting Club durante la partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC all'Arena Garibaldi, il 17 agosto 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Parlando del tifo organizzato, è necessario ricordare un paio di nomi che sopravvivono alla storia: individui capaci di rimanere per sempre all'interno dello stadio grazie alle proprie biografie. La curva Maratona del Castellani è dedicata a Emiliano Del Rosso, un elemento chiave del tifo azzurro scomparso nel 2004 per via di un incidente stradale. I nerazzurri invece, nella curva Nord dell’Arena Garibaldi, possono contare sul ricordo di Maurizio Alberti, deceduto nel 1999 a causa di un arresto cardiaco avvenuto durante una trasferta a La Spezia.

I match storici di Empoli-Pisa

Le statistiche della sfida mostrano un chiaro vincitore della rivalità: inincontri totali, 26 sono terminati in favore dei pisani, 23 si sono conclusi in pareggio e 16 hanno visto gli empolesi trionfare. Inoltre, Empoli-Pisa è un match che si caratterizza per una certa storicità. Il primo episodio è avvenuto quasi 100 anni fa. Era ilquando è andato in onda il primo episodio di questa rivalità. Nel contesto di una nazione che era ingabbiata all'interno del paradigma fascista, dopo la promulgazione delle Leggi Fascistissime e della firma dei Patti Lateranensi, si disputava una delle partite con le tifoserie più a sinistra dell'intera Italia. Nella Prima Divisione, attuale Serie C, al "Piaggione" di Empoli, la sfida viene decisa in favore dei pisani grazie ad una doppietta di

Qualche anno più tardi, nel 1933, questo derby inaugurò l'Arena Garibaldi, ma l'evento rimase per sempre impresso nella memoria collettiva delle due squadre per via della frattura della gamba del terzino nerazzurro Corsini, provocata dall'empolese Marini.

Gli anni '80 sono stati uno dei momenti più caldi della rivalità sportiva fra le due squadre. La stagione 1987-88 passa alla storia come l'unica annata in cui è stato possibile vedere il match nella categoria più alta della piramide calcistica italiana. Due match tesi e sporchi, conclusisi con i risultati di 0-1 per il Pisa all'andata (rete di Bernazzani) e 0-0 al ritorno nell'Arena Garibaldi. Tuttavia, parlando dei precedenti storici di questo derby, non si possono non citare due appuntamenti più contemporanei.

I precedenti contemporanei

Nel campionato cadetto del, i due club hanno giocato una partita tanto spettacolare quanto rocambolesca. Il 24 settembre 2019, Empoli e Pisa si affrontano con spiriti differenti. Gli azzurri hanno necessità di riscattarsi immediatamente dopo la retrocessione (nonostante i punti pari col Genoa) giunta nella Serie A 2018-19, mentre i pisani vogliono stabilizzarsi nella Serie B dopo la promozione avvenuta dal girone A della Serie C. Il 1T si chiude rapidamente sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Marconi e Mancuso. Tuttavia, nei minuti finali del 2T il match passa alla storia: in meno di 10' vengono segnati 3 gol, tra cui quello decisivo dial 95'.

PISA, ITALIA - 24 SETTEMBRE: Davide Frattesi dell'Empoli FC festeggia la vittoria al termine della partita di Serie B tra AC Pisa ed Empoli, disputata all'Arena Garibaldi il 21 settembre 2019 a Pisa, in Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Infine, si cita un episodio particolare. Nella stagione 2026-27, Empoli-Pisa, prima che in campionato, è stato un match decisivo per una fase ad eliminazione diretta. Valido per i trentaduesimi di Coppa Italia, questo storico incontro non era mai stato registrato nel tabellone principale del torneo nazionale. Anche in questo caso, le due squadre si trovavano in due punti differenti dei loro percorsi. Il Pisa ha vissuto un anno di euforia in Serie A, ma la qualità della rosa non è stata sufficiente per salvarsi. L'Empoli invece, nel 2025-26, ha fallito nel ritornare in Serie A e ha anche rischiato di capitolare in C, in una situazione di confusione totale sulla gestione dei tecnici. Marras e Saporiti fissano il risultato della partita sull'1-1, che passa così ai calci di rigore. Tuttavia, il numero 10 empolese sbaglia il suo penalty, decretando il 5-4 d.c.r in favore dei nerazzurri.

I doppi ex di Empoli-Pisa

Quando vengono interpellati i fantasmi del passato, spesso e volentieri agenti del presente, non si può non partire da chi ha vissuto la partita da entrambe le parti. Il primo nome da fare è senz'altro quello di, giocatore di culto della Juventus di Marcello Lippi. L'interregno decennale in bianconero è proprio ciò che divide l'esperienza empolese da quella pisana. Nato a Pisa, il terzino destro italiano si è paradossalmente affacciato al grande calcio partendo dalle giovanili azzurre. Dal '92 al 97' gioca per l'Empoli, che aiuta nella promozione in B del. Dopo l'epopea vincente torinese, Birindelli arriva nella sua terra natia: Pisa. Coi nerazzurri giocherà una sola stagione in serie cadetta: l'annata 2008-2009.

Inoltre, c'è anche un altro giocatore che vale la pena di citare come insospettabile doppio ex di Empoli-Pisa. Questo calciatore è Francesco Tavano, nonché il miglior marcatore di sempre della storia dell'Empoli. Ciccio è stato il più classico dei bomber di provincia, quella tipologia di giocatore che incarna l'anima del locale e funge da catalizzatore dei sentimenti di tutti i tifosi della città. Sono giocatori che avrebbero potuto avere carriere differenti, guadagnando più soldi e alzando più trofei, ma esperienze fallimentari e riflessioni a proposito immortalità li hanno legati per sempre ad un luogo. Tavano ha giocato una sola e dimenticabile stagione al Pisa; la sua prima da professionista nel 1999-2000. All'epoca, il calciatore originario di Caserta, era di proprietà della Fiorentina, che lo girava in prestito per accumulare esperienza.

Nel 2001 passa in comproprietà all'Empoli, con cui fatica 3 stagioni prima di esplodere fra il 2004 e il 2006, trascinando i suoi alla promozione in A. In seguito ci saranno i passaggi fallimentari a Roma e Valencia, che lo spingeranno per 4 anni nella poesia di Livorno, dove ritroverà tutto il suo talento prima di tornare nella sua casa. Infatti, Tavano porterà gli empolesi ancora nella massima serie, disputando un ultimo e gioioso ballo nel 2014-15.