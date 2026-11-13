Il calcio giapponese si appresta a voltare pagina e a salutare il proprio ct storico, Hajime Moriyasu, pronto a concludere anticipatamente la propria avventura sulla panchina della Nazionale giapponese. La decisione è arrivata in seguito all'annuncio da parte della Federcalcio asiatica di rinviare per questioni geopolitiche la Coppa d'Asia 2027, inizialmente prevista per gennaio, portando ad un vero e proprio cambio di programma all'interno della Nazionale dei 'Samurai Blue'.

Moriyasu-Giappone, il rinvio della Coppa d'Asia cambia i piani

La notizia è stata confermata direttamene dalla Japan Football Association, la, che ha annunciato l'addio del ctnel corso della prossima settimana,cosi la fine del mandato che era in programma nel, dopo la Coppa d'Asia inizialmente prevista dal 7 gennaio al 5 febbraio: il commissario tecnico avrebbe infatti dovuto guidare ilnel torneo in Arabia Saudita, prima lasciare l'incarico e le redini della Nazionale a, attuale allenatore della selezione Under 23. Tuttavia, la Confederazione calcistica asiatica, la AFC, ha annunciato lodella competizione di oltre un anno, a, a causa delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica del paese. Una modifica, che ha inevitabilmente cambiato anche la programmazione della federazione nipponica, portando ad un'uscita anticipata del tecnico.

La lunga esperienza di Moriyasu sulla panchina del Giappone, iniziata addirittura nel 2018 e che lo ha reso il commissario tecnico più longevo della storia della Nazionale, si concluderà perciò con le due amichevoli internazionali in programma il 14 e il 19 novembre contro Brasile e Paraguay, entrambe a Singapore. Anche l'amichevole del 30 dicembre in preparazione della Coppa d'Asia, inizialmente prevista a Osaka contro un avversario da definire, è stata cancellata, e saranno dunque le due sfide in Asia gli ultimi due impegni del commissario tecnico alla guida dei Samurai Blue.

YOKOHAMA, GIAPPONE - 01 OTTOBRE: Hajime Moriyasu, capo allenatore del Giappone, mostra il suo apprezzamento ai tifosi a tempo pieno durante l'amichevole internazionale tra Giappone ed Ecuador all'International Stadium di Yokohama il 01 ottobre 2026 a Yokohama, Kanagawa, Giappone. (Foto di Koji Watanabe/Getty Images)

Il futuro del Giappone post-Moriyasu