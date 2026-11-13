La decisione della Federcalcio sulla Coppa d'Asia cambia i programmi della Nazionale giapponese: il ct Moriyasu chiuderà anticipatamente la sua esperienza sulla panchina
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Il calcio giapponese si appresta a voltare pagina e a salutare il proprio ct storico, Hajime Moriyasu, pronto a concludere anticipatamente la propria avventura sulla panchina della Nazionale giapponese. La decisione è arrivata in seguito all'annuncio da parte della Federcalcio asiatica di rinviare per questioni geopolitiche la Coppa d'Asia 2027, inizialmente prevista per gennaio, portando ad un vero e proprio cambio di programma all'interno della Nazionale dei 'Samurai Blue'.
Moriyasu-Giappone, il rinvio della Coppa d'Asia cambia i pianiLa notizia è stata confermata direttamene dalla Japan Football Association, la JPA, che ha annunciato l'addio del ct Hajime Moriyasu nel corso della prossima settimana, anticipando cosi la fine del mandato che era in programma nel febbraio 2027, dopo la Coppa d'Asia inizialmente prevista dal 7 gennaio al 5 febbraio: il commissario tecnico avrebbe infatti dovuto guidare il Giappone nel torneo in Arabia Saudita, prima lasciare l'incarico e le redini della Nazionale a Go Oiwa, attuale allenatore della selezione Under 23. Tuttavia, la Confederazione calcistica asiatica, la AFC, ha annunciato lo slittamento della competizione di oltre un anno, a dicembre 2027, a causa delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica del paese. Una modifica, che ha inevitabilmente cambiato anche la programmazione della federazione nipponica, portando ad un'uscita anticipata del tecnico.
La lunga esperienza di Moriyasu sulla panchina del Giappone, iniziata addirittura nel 2018 e che lo ha reso il commissario tecnico più longevo della storia della Nazionale, si concluderà perciò con le due amichevoli internazionali in programma il 14 e il 19 novembre contro Brasile e Paraguay, entrambe a Singapore. Anche l'amichevole del 30 dicembre in preparazione della Coppa d'Asia, inizialmente prevista a Osaka contro un avversario da definire, è stata cancellata, e saranno dunque le due sfide in Asia gli ultimi due impegni del commissario tecnico alla guida dei Samurai Blue.
Il futuro del Giappone post-MoriyasuHajime Moriyasu, 58 anni, è alla guida del Giappone dal 2018 e durante il suo mandato ha raggiunto gli Ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar, conquistando anche risultati prestigiosi contro Germania e Spagna, prima di arrivare ai Sedicesimi nell'ultima edizione del 2026, conclusa con la sconfitta per 2-1 contro il Brasile. Il tecnico aveva già manifestato la volontà di anteporre gli interesse del movimento calcistico giapponese alle proprie ambizioni personali e, dopo il rinvio della competizione continentale, aveva dichiarato: "Accetto semplicemente la realtà e faccio del mio meglio nel lavoro che ho davanti". La successione, d'altronde, era già stata programmata con Go Oiwa a raccogliere il testimone e l'obiettivo di avviare un nuovo ciclo, oltre che preparare al meglio il Giappone al prossimo Campionato del Mondo.
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