La spiegazioni a questa particolarità
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Soltanto quattro mesi fa la Spagna allenata da Luis De La Fuente ha vinto il Mondiale, ma si parla già di quello che andrà in scena nel 2030. Tra quattro anni, infatti, si terrà la prossima edizione della massima competizione intercontinentale per le Nazionali di calcio. I prossimi Mondiali si giocheranno in ben sei Paesi differenti. Questi si possono dividere in due categorie: principali, che sono Spagna, Portogallo e Marocco; quelli speciali, vale a dire Argentina, Uruguay e Paraguay. Di conseguenza, le rispettive Nazionali hanno già un posto assicurato nel torneo. Tuttavia, le tre che vengono dai Paesi dell'America Meridionale dovranno disputare lo stesso le partite valevoli per la qualificazione al prossimo Mondiale.
Anche Argentina, Uruguay e Paraguay giocheranno le partite per la qualificazione al Mondiale 2030: il motivoNel 1930 ha avuto luogo la primissima nonché storica edizione della Coppa Jules Rimet, ovvero quel che oggi conosciamo come Mondiale. La prima Nazionale ad aver vinto il torneo è l'Uruguay, che ha battuto in finale l'Argentina. Tra quattro anni si terrà la prossima edizione della Coppa del Mondo. La FIFA ha voluto rendere omaggio alla prima edizione della competizione in maniera particolare. Infatti, in Argentina, Uruguay e Paraguay si giocheranno le tre partite inaugurali del torneo proprio per festeggiare i cent'anni dalla nascita di uno dei più grandi eventi calcistici a livello mondiale.
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