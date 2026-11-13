Soltanto quattro mesi fa la Spagna allenata da Luis De La Fuente ha vinto il Mondiale, ma si parla già di quello che andrà in scena nel 2030. Tra quattro anni, infatti, si terrà la prossima edizione della massima competizione intercontinentale per le Nazionali di calcio. I prossimi Mondiali si giocheranno in ben sei Paesi differenti. Questi si possono dividere in due categorie: principali, che sono Spagna, Portogallo e Marocco; quelli speciali, vale a dire Argentina, Uruguay e Paraguay. Di conseguenza, le rispettive Nazionali hanno già un posto assicurato nel torneo. Tuttavia, le tre che vengono dai Paesi dell'America Meridionale dovranno disputare lo stesso le partite valevoli per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Anche Argentina, Uruguay e Paraguay giocheranno le partite per la qualificazione al Mondiale 2030: il motivo

The #U17WC has played host to some of the game’s finest players. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2026

Nelha avuto luogo la primissima nonché storica edizione della, ovvero quel che oggi conosciamo come Mondiale. La prima Nazionale ad aver vinto il torneo è l'Uruguay, che ha battuto in finale l'Argentina. Tra quattro anni si terrà la prossima edizione della Coppa del Mondo. Laha voluto rendere omaggio alla prima edizione della competizione in maniera particolare. Infatti, in Argentina, Uruguay e Paraguay si giocheranno ledel torneo proprio per festeggiare i cent'anni dalla nascita di uno dei più grandi eventi calcistici a livello mondiale.Di conseguenza, le tre Nazionali dei Paesi sudamericani citati poco sopra hanno un posto assicurato per il prossimo Mondiale. Tuttavia, tutte e tre dovranno giocare lo stesso le partite delle qualificazioni alla competizione. Il motivo sta nel fatto che, con l'deldi partecipanti ai Mondiali, sono aumentati i posti per le varie confederazioni tra le quali figura, ovviamente, anche la, ovvero l'equivalente sudamericano della. Il sito argentino TyC Sports ha spiegato che Argentina, Uruguay e Paraguay giocheranno i match per la qualificazione e faranno punti, ma sarà soltanto a livello. Per esempio: se gli uruguaiani dovessero posizionarsi al terzo posto, quel pass per il Mondiale grazie alla classifica andrebbe alla quinta mentre chi è sesto disputerebbe i Play-off.