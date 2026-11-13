Il futuro di Bruno Fernandes a Manchester, sponda Red Devils, torna ad essere un tema caldo e d'attualità in casa United. Il capitano portoghese avrebbe infatti respinto anche la seconda proposta di rinnovo presentata dal club, alimentando i dubbi su una sua permanenza a Old Trafford, che potrebbe seriamente essere arrivata ai titoli di coda: la situazione contrattuale, in scadenza nel giugno del 2027, e i possibili scenari di mercato a gennaio, potrebbero influenzare il futuro del portoghese.

Secondo 'no': Bruno Fernandes rifiuta anche seconda proposta

Come riportato da 'Sky Sports' nella mattinata odierna,ha rifiutato una seconda offerta di rinnovo presentata dal: la prima proposta era arrivata durante la scorsa estate, quando il club aveva avviato i primi colloqui per prolungare il rapporto con il proprio capitano, ricevendo però il primo. La società inglese ha successivamente formulato una nuova proposta, ma anche questa non ha soddisfatto ledel centrocampista. Secondo quanto riferito invece da altri media britannici, gli aspetti ancora da defnire riguarderebbero principalmente lo stipendio e la durata del nuovo accordo. Nonostante la doppia risposta negativa, tuttavia, le trattative non risultano interrotte, con il Manchester United che pare intenzionato ail proprio capitano e a riaprire il nuovo ciclo targato Pochettino con il portoghese tra i perni dello spogliatoio.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 08 NOVEMBRE: Bruno Fernandes del Manchester United durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Aston Villa FC all'Old Trafford l'8 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Fernandes, il contratto in scadenza e il rapporto con Pochettino: può cambiare idea?

L'attuale accordo discade a fine stagione, nel giugno del, ma lo United dispone di un'opzione per prolungarlodi un'ulteriore stagione, fino al 2028: senza però un nuovo accordo o l'attivazione della suddetta clausola, il portoghese potrebbe iniziare a discutere con altre società da gennaio, in vista di un eventuale trasferimento a parametro zero nell'estate successiva. Tra l'altro, non sarebbe la prima volta che il suo nome viene accostato ad altre, nel corso degli ultimi anni: nel giugno 2025, Fernandes aveva infatti rifiutato una ricca offerta dell', club saudita disposto ad offrirgli uno stipendio quasi triplo rispetto a quello attualmente percepito in Inghilterra.

La vicenda contrattuale si inserisce inoltre nel momento di cambio totale in casa United, con il saluto ufficiale in mattinata da parte di Michael Carrick e l'annuncio di Mauricio Pochettino, allenatore con il quale il portoghese era stato in contatto diretto addirittura nel 2019, quando fu ad un passo dal Tottenham mentre vestiva ancora la maglia dello Sporting Lisbona. Un arrivo, quello del tecnico argentino, che può influenzare la decisione finale del giocatore?