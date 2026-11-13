Anche in questa stagione, il Manchester United ha preso la decisione di cambiare l'allenatore in corso d'opera e questa volta ha esonerato Michael Carrick. Negli ultimi giorni, infatti, il club che milita in Premier League ha sollevato dall'incarico l'inglese a causa dei recenti e deludenti risultati. In questo momento, i Red Devils si trovano nella zona retrocessione della massima competizione nazionale dato che occupano il diciottesimo posto. Carrick ha iniziato ad allenare il club per cui ha giocato per diversi anni durante la scorsa annata, quando ha preso il posto di Ruben Amorim. Stavolta, invece, è lui l'esonerato ed il suo sostituto risponde al nome di Mauricio Pochettino, ufficializzato di recente. Carrick, negli ultimi minuti, ha voluto affidarsi ai social per scrivere una lunga lettera indirizzata ai tifosi dello United.

Carrick: "Allenare il Manchester United è stato un onore. Ringrazio tutti i tifosi"

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La lettera dell'ormai ex tecnico del Manchester United: "Cari tifosi dello United, ho avuto l'immenso onore di guidare il Manchester United, il club che amo. Sono incredibilmente grato di aver vissuto e sentito tutto ciò. Lo United è diverso da qualsiasi altro posto e per starci devi capire cosa significa. Devi spingere per essere il migliore, ma ci sono cultura, valori e comportamenti che devi vivere e rispettare, costruiti nel corso del tempo. Questo club è unico e ha una storia che non si deve ignorare. Voglio ringraziare voi tifosi, siete rari e speciali. Abbiamo vissuto momenti fantastici ed istanti che ricorderemo"."So che, ultimamente, non abbiamo ottenuto risultati, ma mi avete mostrato amore e sostegno in un momento in cui la cosa più facile da fare sarebbe stata voltare le spalle. Non l'avete fatto è ciò vale più di una vittoria. Ecco perché mi sono innamorato di questo club tanti anni fa. Ringrazio il mio staff tecnico. Avete dato tutto ogni singolo giorno e non avrei potuto chiedere di più. Vi voglio ringraziare per la lealtà, il duro lavoro ed il sostegno durante questo periodo".

Manchester, Inghilterra - 8 novembre 2026: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, fa un applauso verso i tifosi durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United ed Aston Villa all'Old Trafford. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Carrick ha concluso la lettera scrivendo le seguenti parole: "Voglio ringraziare i giocatori per gli sforzi ed i momenti che abbiamo condiviso. Vi auguro il meglio per il futuro. Io voglio solo il successo per il Manchester United. Questo club è stato una parte così grande ed importante della mia vita e ciò non cambierà mai. Sarò sempre orgoglioso di aver dato il mio contributo e vorrò sempre il meglio per il club. Da questo momento in poi sarò con voi, dagli spalti, a tifare per i ragazzi".