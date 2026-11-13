Svolta sulla panchina del Manchester United: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore dei Red Devils. Il club inglese ha ufficializzato l'accordo con il tecnico argentino, che raccoglie l'eredità di Michael Carrick, esonerato dopo un avvio di stagione particolarmente complicato e l'annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della società. La società inglese ha pagato una clausola di 8 milioni di dollari per liberarlo dalla nazionale Usa e per il tecnico si tratta di un ritorno in Premier League, dove ha già allenato Southampton, Tottenham e Chelsea.

Il comunicato ufficiale del Manchester United dell'accordo con Pochettino

Il club ha confermato l'arrivo dell'argentino attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Nel comunicato si legge: "Mauricio Pochettino ha accettato di diventare l'allenatore della squadra maschile del Manchester United". La società ha inoltre precisato di aver raggiunto un accordo con la federazione statunitense per consentire a Pochettino e al suo staff di liberarsi al termine delle rispettive responsabilità con la nazionale maschile degli Stati Uniti. Il Manchester United ha quindi ufficializzato non soltanto l'intesa con l'allenatore argentino, ma anche

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: I tifosi del Manchester United mostrano il loro sostegno prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Nel comunicato, i Red Devils hanno dedicato spazio anche al percorso professionale del nuovo allenatore, sottolineandone le qualità tattiche, l'intensità di gioco e la capacità di valorizzare i singoli calciatori. Pochettino ha iniziato la sua carriera da allenatore all'Espanyol nel 2009, prima di approdare in Premier League al Southampton e successivamente ha guidato il Tottenham per cinque stagione, riuscendo a portare gli Spurs stabilmente ai vertici del calcio inglese e sfiorando la vittoria della Champions League dopo aver raggiunto la finale nel 2019.

Nel 2021 è arrivata l'esperienza al Paris Saint-Germain, con la conquista della Ligue 1, della Coppa di Francia e del Trophèe des Champions. Nel 2023 il ritorno in Inghilterra alla guida del Chelsea, prima della esperienza come commissario tecnico della nazionale statunitense con un buon cammino agli ultimi Mondiali.

Caricamento post Instagram...

Adesso per Pochettino si apre una delle sfide più importanti della sua carriera:. I Red Devils puntano sull'esperienza e sulle capacità dell'argentino di rilanciare una squadra reduce da un periodo complicato e desiderosa di tornare protagonista in Premier League e in Europa.

L'avventura di Pochettino con il Manchester United comincerà ufficialmente il 18 novembre. Da quel momento avrà l'arduo compito di guidare la rinascita di uno dei club più importanti del calcio mondiale.