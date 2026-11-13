Il calendario del cammino europeo della Roma, reduce dalla sconfitta con il Manchester United, offre un'altra grande notte ai giallorossi: la sfida con il Paris Saint-Germain. La trasferta sotto la Torre Eiffel rischia però di complicarsi per questioni di ordine pubblico, ancor prima che calcistiche. Il 25 novembre, la Roma sarà ospite della squadra che sta dominando l'Europa calcistica da due anni, forte di quattro vittorie consecutive che la candidano nuovamente come grande favorita per la Champions League. Tuttavia, l'attenzione delle autorità è concentrata sui delicatissimi equilibri del tifo organizzato, che hanno spinto la Prefettura di Parigi a varare alcune misure drastiche per arginare il rischio di incidenti e scontri.

La decisione per PSG-Roma

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Il possibile intervento della UEFA

A guidare la scelta è stata la(Divisione Nazionale di Lotta contro Hooliganismo), con la collaborazione dei vertici della sicurezza parigina. L'ordinanza emessa parla chiaro: in vista del match tra, il settore ospiti subirà un taglio della capienza. In condizioni normali, l'area riservato ai sostenitori avversari delpuò accogliere tra i 2.000 e i 2.300 spettatori, ma per questa occasione i cancelli si apriranno per soli. Una decisione che certifica come la partita sia stata ufficialmente dichiarate dalle autorità francesi come un evento "".Alla base di questa speciale sorveglianza non ci sono vecchi scontri tra le due tifoserie, ma unche preoccupa le forze dell'ordine. Il vero nodo della questione risiede nello stretto legame di gemellaggio e amicizia che c'è tra gli ultras del PSG e quelli del Napoli . Una fratellanza consolidata che, incrociandosi con la, potrebbe innescare pericolose scintille e innalzare il livello di tensione all'esterno e all'interno dell'impianto della capitale.

PARIGI, FRANCIA - 5 APRILE: I tifosi del Paris Saint-Germain si godono l'atmosfera durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Angers SCO al Parc des Princes, il 5 aprile 2025 a Parigi, in Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Resta ora da capire quale sarà la reazione della UEFA. L'organo europeo dispone di un regolamento estremamente rigido sulla questione dell'accoglienza, che impone ai club ospitanti di riservare almeno il 5% della capienza totale dello stadio ai tifosi della squadra in trasferta.