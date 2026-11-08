Finisce in pareggio la sfida del Maradona tra Napoli e Lazio. I biancocelesti trovano il vantaggio nel primo tempo, poi gli azzurri rispondono nel secondo tempo e sciupano qualche match poi. Un punto che non cambia la situazione dei partenopei, che restano impantanati a centro classifica. Le parole di Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa al termine della partita.

Napoli, le parole di Allegri in conferenza stampa

"Contento dei 90 minuti dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, poi credo che la squadra abbia fatto veramente un bel secondo tempo. Avevo chiesto di rimanere ordinati per 90 minuti, perdere oggi sarebbe stato pesante. I ragazzi hanno fatto quello che bisognava fare, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Vedremo dopo la sosta, recupereremo qualche giocatore e sarà importante. Per ora siamo in Coppa Italia, in corsa in Champions League e c'è un campionato ancora da giocare. Ci sono momenti come questo in cui bisogna solo stare zitti e lavorare. Oggi siamo stati ordinati rispetto ad altre occasioni. Abbiamo concesso qualcosa nella prima mezz'ora, poi già dopo siamo riusciti a stare meglio in campo".

SU LANG - "Lang ha delle qualità importanti, ha fatto una buona prestazione. Deve crescere come tanti altri in responsabilità, sapendo che ogni pallone può essere decisivo per la partita".

SULLE DISCUSSIONI A OPORTO - "Per esperienza credo che a tutti i problemi ci sia soluzione. Io chiedo ai ragazzi di fare il possibile, e credo che lo stiano facendo in un momento di grossa difficoltà anche dal punto di vista psicologico. Oggi ci mancano ragazzi, non solo in partita ma anche negli allenamenti. Col presidente ci parlo e credo che anche lui abbia chiara la realtà delle cose. Rispetto alle aspettative ci sono delle difficoltà oggettive".

NAPOLI, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Amir Rrahmani e Scott McTominay della SSC Napoli festeggiano il gol della loro squadra, un'autorete di Alfonso Pedraza della S.S. Lazio, durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e SS Lazio allo stadio Diego Armando Maradona, l'8 novembre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

SULLE RESPONSABILITA - "Ci deve essere presa di coscienza da parte di tutti. Da parte del presidente, della società, da parte mia e dei calciatori. Io i miei giocatori li difendo perché si meritano di essere difesi. Lucca è stato acquistato dal Napoli perché hanno visto delle qualità, se era bravo prima è bravo anche ora. Fino a quando si mettono a disposizione li difenderò sempre. Possono sbagliare tecnicamente, ma questo è un altro discorso".

SU MILINKOVIC-SAVIC - "Sono due portieri di grande valore. Meret aveva fatto due partite importanti, Milinkovic oggi ha fatto una grande partita, è un portiere molto bravo ma soprattutto è un ragazzo di grande responsabilità su cui so di poter fare affidamento".