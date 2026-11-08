Due squadre in due momenti di forma e situazioni di classifica completamente opposte. Al Maradona il Napoli va alla ricerca di punti per cominciare a risalire la china, ma soprattutto di impulsi per far ripartire una macchina che sembra essersi inceppata. La Lazio invece è la sorpresa del campionato, è sola in vetta alla classifica e vuole rimanerci. Una giornata inevitabilmente cruciale anche per quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri, sempre più in discussione dopo l'avvio complicato e le 7 sconfitte in 14 partite.

Napoli-Lazio, la cronaca della partita

Avvio di partita frizzante al Maradona. Prima occasione per la Lazio con Isaksen, che non approfitta di un errore in uscita del Napoli. Rispondono gli azzurri con una bella azione in verticale, ma Hojlund perde l'attimo per calciare e si fa chiudere da Sutalo. Al 16' serve una parata mostruosa di Milinkovic-Savic su un colpo di testa di Sutalo per negare il vantaggio ai biancocelesti sugli sviluppi di un corner.

Al 28' però il portiere del Napoli non può nulla su un inserimento di Frattesi, servito nello spazio da Noslin dopo una ripartenza impeccabile. L'ex Inter taglia alle spalle di Beukema e di punta batte Milinkovic-Savic sul primo palo per il gol dello 0-1. L'occasione più grossa per il Napoli arriva al 42', con Hojlund che da pochi metri e a porta vuota riesce incredibilmente a non segnare, masticando il pallone e lasciandolo lì per Mandas.

NAPOLI, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Davide Frattesi della S.S. Lazio festeggia con i compagni di squadra il primo gol della sua formazione durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e SS Lazio, disputata l'8 novembre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il secondo tempo comincia benissimo per il Napoli, che dopo due minuti trova il gol del pareggio. Cross di Lang dalla sinistra che trova il solito inserimento di McTominay, Pedraza nel tentativo di anticiparlo si butta il pallone in rete. Il Napoli ora spinge forte e nel giro di 10 minuti si crea tre grosse occasioni. Ci prova prima McTominay con un diagonale che trova la parata di Mandas. Poi poco dopo Olivera, che a porta praticamente sguarnita non riesce a centrare lo specchio. La più grande capita però sui piedi di De Bruyne, servito con un lancio di 70 metri da Milinkovic-Savic, che a tu per tu con Mandas trova prima l'opposizione del portiere, poi il salvataggio sulla linea di Diogo Leite.

Le squadre si allungano e ne beneficia lo spettacolo, ma di fatto la Lazio non riesce più ad arrivare concretamente dalle parti di Milinkovic-Savic e il Napoli, nonostante una rovesciata acrobatica di McTominay, non crea altre grandi opportunità. Al Maradona finisce dunque 1-1, con la Lazio che si assicura una sosta da capolista solitaria e il Napoli che prende un punto.