Il Napoli cade malamente in casa del Porto: sia in campo che nel post partita, diversi scontri tra giocatori certificano il momento difficile
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La disastrosa trasferta in terra portoghese ha certificato un pesantissimo tracollo sportivo, ma ha anche mostrato una crisi interna ormai impossibile da nascondere e arginare. La netta sconfitta per 4-1 subita contro il Porto nella quarta giornata di Champions League lascia il Napoli con tre punti nel girone, complicando fortemente il cammino europeo e inasprendo in modo drammatico le tensioni. Le liti sul terreno di gioco e gli sfoghi nel post-partita descrivono un gruppo totalmente slegato, in cui le gerarchie sembrano saltate e la guida tecnica di Massimiliano Allegri appare sempre più isolata e vulnerabile.
Il caso De Bruyne-LuccaIl campanello d'allarme più rumoroso arriva direttamente dal campo, ben prima del fischio finale. L'immagine simbolo della disfatta partenopea è lo scontro verbale che ha visto protagonisti Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. L'attaccante ha affrontato a muso duro il centrocampista belga, chiedendogli di stare zitto e respingendolo a più riprese con epiteti inequivocabili. Un episodio che va ben oltre il normale nervosismo agonistico e certifica una mancanza di serenità, figlia di risultati negativi e di un malessere generale che affonda le radici in incomprensioni tattiche e di spogliatoio.
Lo scontro a distanza tra Hojlund e AllegriSe il campo ha mostrato le crepe tra i giocatori, le dichiarazioni del post partita hanno evidenziato uno scollamento totale tra i calciatori e l'allenatore. Nel tentativo di gettare acqua sul fuoco per difendere il gruppo, Massimiliano Allegri aveva provato a salvare in parte la prestazione, sottolineando come la squadra avesse tenuto bene il campo per settanta minuti. Una lettura che ha provocato la reazione immediata e stizzita di Rasmus Hojlund. L'attaccante danese ha smentito pubblicamente il proprio tecnico: "Non è vero, perdiamo troppo e giochiamo male". Una presa di distanza netta che svuota di autorevolezza il ruolo di Allegri all'interno dello spogliatoio.
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Le parole di Politano e McTominayAd aggravare il quadro sono arrivate anche le parole di Matteo Politano. L'esterno si è presentato davanti alle telecamere denunciando una palese spaccatura all'interno del gruppo, lamentando la tendenza di alcuni compagni stranieri a sottrarsi alle responsabilità mediatiche nei momenti di difficoltà, lasciando il peso delle spiegazioni agli italiani. Un clima di frustrazione ribadito anche da Scott McTominay, apparso furioso per l'incapacità di contrastare gli avversari e per l'impossibilità di gestire un'infermeria costantemente piena.
In questo scenario, il silenzio della dirigenza pesa come un macigno. Il presidente De Laurentiis, che aveva affidato ad Allegri il delicato compito di raddrizzare le storture della passata stagione pur senza sostenerlo con interventi sul mercato, si trova ora di fronte a un bivio. Con la squadra lontanissima dalle zone nobili in campionato e a rischio eliminazione nella League Phase europea, il tempo per invertire la rotta sotto l'attuale gestione tecnica sembra ormai agli sgoccioli.
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