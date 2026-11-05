Negli ultimi minuti, Cristiano Ronaldo ha annunciato sui propri canali social un'importante decisione che riguarda il Portogallo. L'attaccante classe 1985, infatti, ha preso la decisione di ritirarsi dalla Nazionale. Nei suoi ventitré anni con la selezione lusitana ha vinto titoli, segnato 146 reti ma ha anche sofferto periodi in salita e delusioni. Da questo momento, quindi, il calciatore dell'Al-Nassr non sarà più il capitano della Seleçao das Quinas e non ne indosserà più quel numero 7. A seguito della notizia da parte dell'ex giocatore di Real Madrid e Juventus, la Federazione Calcistica Portoghese ha voluto prima ringraziare CR7 per quel che ha fatto con la Nazionale e, successivamente, ha comunicato che verrà organizzato un tributo in suo onore.

Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale. Il Portogallo: "Riceverà un grande tributo"

Uma história que fica para sempre. 𝙊𝙗𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙩𝙪𝙙𝙤, 𝘾𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖̃𝙤 🐐⭐️ pic.twitter.com/OSKr7L7xMW — Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2026

Con unsul proprio sito ufficiale, la FPF ha ringraziato CR7 per i suoi anni in Nazionale: "La Federazione Calcistica Portoghese esprime la sua più profonda e duratura gratitudine al suo eterno capitano, Cristiano Ronaldo, che oggi ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla Nazionale. È con profondo senso di gratitudine e immensa ammirazione che la Federazione Calcistica Portoghese elogia e ringrazia pubblicamente Cristiano Ronaldo per la sua straordinaria carriera al servizio del nostro Paese"."Oltre ad essere un atleta eccezionale, il nostro capitano era un leader carismatico, un esempio di dedizione e il simbolo per eccellenza dello spirito della nostra squadra nazionale. Nel corso di una leggendaria carriera internazionale, costellata da 234 presenze e 146 gol, il capitano si è caricato la nazione sulle spalle, ha infranto record e ha guidato la squadra verso momenti che rimarranno per sempre impressi nella storia del calcio nazionale. Ogni goccia di sudore, ogni gol decisivo e ogni fascia da capitano indossata con orgoglio in campo riflettevano il suo amore incondizionato per la nostra maglia. La sua dedizione e la sua eredità trascendono le quattro linee del campo".

Lisbona, Portogallo - 24 settembre 2026: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita di Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Infine, la Federcalcio ha annunciato l'organizzazione di un tributo degno di nota: "Cristiano Ronaldo ha elevato il nome del Portogallo. Ha ispirato generazioni di giovani che sognano di seguire le sue orme, essendo, per molti di noi, il miglior giocatore di tutti i tempi! Pertanto, la Federazione calcistica portoghese si rifiuta di permettere che questo addio avvenga senza il dovuto tributo. È nostro fermo e immenso desiderio organizzare, pianificare, partecipare e collaborare attivamente a quello che sarà sempre un degno tributo all'immensa carriera di Cristiano Ronaldo. Grazie di tutto, Capitano! Questa sarà sempre casa tua! Puntiamo a raggiungere l'obiettivo dei 1000 gol!!!".