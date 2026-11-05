La comunicazione della Federazione Calcistica
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Negli ultimi minuti, Cristiano Ronaldo ha annunciato sui propri canali social un'importante decisione che riguarda il Portogallo. L'attaccante classe 1985, infatti, ha preso la decisione di ritirarsi dalla Nazionale. Nei suoi ventitré anni con la selezione lusitana ha vinto titoli, segnato 146 reti ma ha anche sofferto periodi in salita e delusioni. Da questo momento, quindi, il calciatore dell'Al-Nassr non sarà più il capitano della Seleçao das Quinas e non ne indosserà più quel numero 7. A seguito della notizia da parte dell'ex giocatore di Real Madrid e Juventus, la Federazione Calcistica Portoghese ha voluto prima ringraziare CR7 per quel che ha fatto con la Nazionale e, successivamente, ha comunicato che verrà organizzato un tributo in suo onore.
Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale. Il Portogallo: "Riceverà un grande tributo"Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la FPF ha ringraziato CR7 per i suoi anni in Nazionale: "La Federazione Calcistica Portoghese esprime la sua più profonda e duratura gratitudine al suo eterno capitano, Cristiano Ronaldo, che oggi ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla Nazionale. È con profondo senso di gratitudine e immensa ammirazione che la Federazione Calcistica Portoghese elogia e ringrazia pubblicamente Cristiano Ronaldo per la sua straordinaria carriera al servizio del nostro Paese".
Infine, la Federcalcio ha annunciato l'organizzazione di un tributo degno di nota: "Cristiano Ronaldo ha elevato il nome del Portogallo. Ha ispirato generazioni di giovani che sognano di seguire le sue orme, essendo, per molti di noi, il miglior giocatore di tutti i tempi! Pertanto, la Federazione calcistica portoghese si rifiuta di permettere che questo addio avvenga senza il dovuto tributo. È nostro fermo e immenso desiderio organizzare, pianificare, partecipare e collaborare attivamente a quello che sarà sempre un degno tributo all'immensa carriera di Cristiano Ronaldo. Grazie di tutto, Capitano! Questa sarà sempre casa tua! Puntiamo a raggiungere l'obiettivo dei 1000 gol!!!".
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