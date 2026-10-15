Non è bastato il ritorno del calcio dei club per placare la tempesta che avvolge il caso Cristiano Ronaldo-Jorge Jesus. A riaccendere, nelle ultime ore, la questione è stata infatti la sorella maggiore di CR7, Elma Aveiro, la quale ha raccontato il suo punto di vista sulla vicenda, sottolineando anche come l'addio di Ronaldo alla nazionale lusitana possa addirittura essere definitivo.

La sorella di CR7: "È più probabile che non torni piuttosto che ritorni"

Intervistata ai microfoni del noto giornale britannico The Sun,ha risposto alla domanda sul possibile ritorno indel fratello dicendo: ". Penso che entrambi, siache, siano feriti dalla vicenda. È stata una situazione che hanno vissuto loro e non io, ma parlo a nome di mio fratello".

Continuando, la sorella dell'ex Juventus e Real Madrid (tra le altre) ha aggiunto: "Credo sia una situazione in fase di stallo, vedremo cosa succederà. Non lo so, è molto complicato. Quando si viene traditi, è molto difficile tornare alla normalità".

🇵🇹🗣 Elma Aveiro, Cristiano Ronaldo's sister:



"My position is one of sadness. Unfortunately, the Portuguese people forget what people do and what they have already achieved. Now, they think the present should be different. We can’t… we can’t… well, we all know how things are.… pic.twitter.com/jbfstAU3bI — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 14, 2026

"È molto difficile vedere mio fratello soffrire in questo modo"

Nel corso dell'intervista,ha poi espresso le sue sensazioni in merito alla reazione dei fan portoghesi, dichiarando: "Provo tristezza perché, purtroppo,ciò che Cristiano ha fatto e pensa che ora le cose debbano essere fatte diversamente".

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo festeggia un goal che viene poi annullato durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Infine, la sorella di Cristiano Ronaldo ha concluso l'intervista, affermando: "Sono senza parole, è molto difficile per me vedere mio fratello soffrire in questo modo, perché Cristiano è una delle persone che meno se lo merita". Le dichiarazioni di Elma Aveiro, dunque, fotografano la tensione che circonda la vicenda, anche se ovviamente non rappresentano una decisione ufficiale presa dal giocatore. Di conseguenza, la porta per il ritorno di CR7 in nazionale portoghese resta formalmente aperta, tuttavia, a detta della sorella, ricucire lo strappo potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.