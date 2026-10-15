Gli scontri avvenuti alla vigilia dell’amichevole tra Genoa e Deportivo, disputata quest’estate, hanno portato alla denuncia di 15 tifosi rossoblù. I disordini si sono verificati nella notte tra il 7 e l’8 agosto. Tra i protagonisti ci sono anche alcuni tifosi già noti nelle aule di tribunale. Proseguono le indagini, nel frattempo la questura sta già assegnando dei nuovi Daspo ed inasprendo le misure nei confronti di chi aveva precedenti.

Genoa-Deportivo, ultras denunciati

Come riportato dall’. Oggetto della denuncia sono gli scontri avvenuti, proprio nella città ligure, in occasione della sfida amichevole tra i rossoblù e il Deportivo – terminata 1 a 0 per gli spagnoli. I 15 soggetti -- sono ritenuti, per motivi differenti, coinvolti nei fatti.

Sono partite le indagini della Digos, riferisce l’agenzia di notizie, condotte in collaborazione con la procura di Genova. Le forze dell'ordine hanno iniziato visionando ed analizzando diversi video di telecamere sia pubbliche che private, grazie ai quali è stato possibile individuare dei tifosi, tutti ricollegabili ad un gruppo organizzato della curva genoana. Ed è proprio grazie a questi filmati che è stato possibile notare l’arrivo di due macchine in via del Molo, dalle quali gli ultras hanno estratto degli involucri che, per forma e dimensioni, sono stati ritenuti compatibili con i bastoni usati successivamente. Sono stati quindi eseguiti degli approfondimenti sugli stessi veicoli, grazie ai quali sono stati individuati altri due soggetti, portando a 15 il numero totale dei denunciati.

Scontri prima dell'amichevole con il Deportivo, denunciati 15 ultrà del Genoa https://t.co/gmp6QX9rkO — ANSA Liguria (@ansa_liguria) October 15, 2026

Alcuni dei tifosi coinvolti non sono nuovi alle forze dell’ordine.. Per loro è stato avviato il procedimento per un possibile aggravamento delle misure.e gli inquirenti stanno ancora vagliando tutte le ulteriori posizioni dei soggetti coinvolti.