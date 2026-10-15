Nonostante la gara fosse solo un'amichevole, 15 tifosi del Genoa hanno compiuto atti di violenza prima della partita contro il Deportivo. La Digos ha denunciato i protagonisti.
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Gli scontri avvenuti alla vigilia dell’amichevole tra Genoa e Deportivo, disputata quest’estate, hanno portato alla denuncia di 15 tifosi rossoblù. I disordini si sono verificati nella notte tra il 7 e l’8 agosto. Tra i protagonisti ci sono anche alcuni tifosi già noti nelle aule di tribunale. Proseguono le indagini, nel frattempo la questura sta già assegnando dei nuovi Daspo ed inasprendo le misure nei confronti di chi aveva precedenti.
Genoa-Deportivo, ultras denunciatiCome riportato dall’Ansa, 15 ultras del Genoa sono stati denunciati dalle forze dell’ordine. Oggetto della denuncia sono gli scontri avvenuti, proprio nella città ligure, in occasione della sfida amichevole tra i rossoblù e il Deportivo – terminata 1 a 0 per gli spagnoli. I 15 soggetti - tutti uomini e con un’età che va dai 21 ai 52 anni - sono ritenuti, per motivi differenti, coinvolti nei fatti.
Sono partite le indagini della Digos, riferisce l’agenzia di notizie, condotte in collaborazione con la procura di Genova. Le forze dell'ordine hanno iniziato visionando ed analizzando diversi video di telecamere sia pubbliche che private, grazie ai quali è stato possibile individuare dei tifosi, tutti ricollegabili ad un gruppo organizzato della curva genoana. Ed è proprio grazie a questi filmati che è stato possibile notare l’arrivo di due macchine in via del Molo, dalle quali gli ultras hanno estratto degli involucri che, per forma e dimensioni, sono stati ritenuti compatibili con i bastoni usati successivamente. Sono stati quindi eseguiti degli approfondimenti sugli stessi veicoli, grazie ai quali sono stati individuati altri due soggetti, portando a 15 il numero totale dei denunciati.
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