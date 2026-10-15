Il Barcellona si avvicina sempre di più al fatidico giorno del Clasico. Entrambe le squadre provengono da una vittoria nell’ultimo turno di Champions League, nonostante le modalità con cui sono arrivate questi 3 punti siano piuttosto differenti. I Blaugrana hanno distruotto i campioni turchi del Galatasaray per 1-4. Dopo essere andati in svantaggio per la rete di Batrakov su grande assist dell’ex Milan Leão, i catalani hanno rischiato di andare sotto 2-0, ma il gol di YIlmaz è stato prontamente annullato.

LA COPA DE GOLF

FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ pic.twitter.com/2SdSJH05tl — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

Tyler, The Creator e il Barcellona

Prima della fine del primo tempo è così giunto il pareggio di João Cancelo, che ha permesso al Barça di chiarirsi le idee con calma negli spogliatoi. Non a caso, i Blaugrana hanno dilagato dopo soli 5’ dall’inizio della seconda frazione di gioco:al 50’, Anthony Gordon al 53’ (secondo gol consecutivo) e infine il quarto gol firmato dalla supersub per eccellenza: Karim Adeyemi. I Blancos invece hanno sofferto nel match contro la, riuscendo a ribaltare completamente il match (da 3-1 a 3-4) negli ultimi 8’ di gioco, grazie alla bravura dai corner di Arda Güler.Nella scorsa stagione, il Barcellona aveva provveduto a fare una collaborazione conin vista del Clasico di fine ottobre. Una partnership musicale che verrà riproposta nella stagione attuale, cambiando l’interprete e le sue mansioni. Al posto del cantante inglese ci sarà lo statunitense, artista poliedrico della scena a stelle e strisce e vincitore di 3 Grammy Awards.

ISTANBUL, TURCHIA - 13 OTTOBRE: Lamine Yamal, del FC Barcelona, ​​reagisce durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Galatasaray A.S. e FC Barcelona, ​​disputata all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi il 13 ottobre 2026 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Il cantautore di Hawthorne ha brandizzato il kit, col suo marchio di abbigliamento GOLF WANG, con cui il Barcellona entrerà in campo nel Clasico del 25 ottobre, oltre che nel match del Barça femminile contro il Granada di sabato 24 ottobre. Il kit sarà disponibile negli store ufficiali del club per la cifra di 499,99 euro. Inoltre, Tyler, The Creator curerà anche la direzione creativa, grafica e audiovisiva della campagna pubblicitaria che accompagnerà il disvelamento dei kit.