La vittoria in Champions League non è bastata per rendere, purtroppo, indimenticabile la serata di Antony. L'esterno brasiliano del Real Betis ha, infatti, rivelato di aver subito un furto nella propria abitazione mentre era impegnato a giocare la sfida europea contro il Porto, denunciando l'accaduto attraverso i suoi profili social.

Antony: "La mia casa è stata svaligiata"

In un lungo messaggio pubblicato nelle sue storie di Instagram,ha raccontato che la sua casa è stata svaligiata da dei malviventi proprio mentre l'ex Manchester United era sul campo de la Cartuja di: "Oggi sono qui per condividere una situazione molto triste e disgustosa. Una serata che aveva tutte le carte in regola per essere fantastica si è conclusa con rabbia e frustrazione.. È difficile spiegare la sensazione di veder invaso il nostro spazio, di sapere che ciò che abbiamo costruito con tanto impegno e dedizioneper raggiungere ogni singolo obiettivo".

Continuando, l'esterno brasiliano ha aggiunto: "La cosa più ripugnante non è solo la perdita materiale, ma la sensazione di insicurezza nel luogo in cui dovremmo sentirci più protetti, lo sguardo insicuro negli occhi della mia famiglia. Ma, di fronte a tutto questo, una cosa mi diventa ancora più chiara: non esiste al mondo un bene materiale più prezioso della vita e del benessere della mia famiglia".

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Antony has revealed that while he was playing for Betis in the Champions League last night against Porto, his house was being robbed:



"Today I come to share a very sad and outrageous situation. A night that had everything to be wonderful ended in indignation… pic.twitter.com/mRStR2gQSM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 15, 2026

"Il mio più grande successo sarà sempre la mia famiglia"

All'interno del post,ha poi sottolineato l'importanza della famiglia, scrivendo: "Tutto ciò che abbiamo perso, possiamo riconquistarlo. Il lavoro continua, i sogni restano e la voglia di vincere rimane intatta., uniti e abbastanza forti da superare questo momento difficile".

SIVIGLIA, SPAGNA - 8 AGOSTO: Antony, del Real Betis, riceve un cartellino rosso durante l'amichevole precampionato tra Real Betis Balompié e AFC Bournemouth, disputata all'Estadio La Cartuja l'8 agosto 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Infine, il giocatore brasiliano ha concluso il post dichiarando: "Il senso di insicurezza e la rabbia permangono, ma resta anche la certezza che la nostra più grande ricchezza non è mai stata negli oggetti che abbiamo in casa, bensì nelle persone che la rendono una casa. Perché, alla fine, il mio più grande successo sarà sempre la mia famiglia".