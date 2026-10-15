Il calciatore brasiliano ha denunciato il furto sui social: "La sensazione di insicurezza è ciò che fa più male"
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La vittoria in Champions League non è bastata per rendere, purtroppo, indimenticabile la serata di Antony. L'esterno brasiliano del Real Betis ha, infatti, rivelato di aver subito un furto nella propria abitazione mentre era impegnato a giocare la sfida europea contro il Porto, denunciando l'accaduto attraverso i suoi profili social.
Antony: "La mia casa è stata svaligiata"In un lungo messaggio pubblicato nelle sue storie di Instagram, Antony ha raccontato che la sua casa è stata svaligiata da dei malviventi proprio mentre l'ex Manchester United era sul campo de la Cartuja di Siviglia: "Oggi sono qui per condividere una situazione molto triste e disgustosa. Una serata che aveva tutte le carte in regola per essere fantastica si è conclusa con rabbia e frustrazione. La mia casa è stata svaligiata. È difficile spiegare la sensazione di veder invaso il nostro spazio, di sapere che ciò che abbiamo costruito con tanto impegno e dedizione è stato portato via da qualcuno che non ha idea delle battaglie che abbiamo combattuto per raggiungere ogni singolo obiettivo".
Continuando, l'esterno brasiliano ha aggiunto: "La cosa più ripugnante non è solo la perdita materiale, ma la sensazione di insicurezza nel luogo in cui dovremmo sentirci più protetti, lo sguardo insicuro negli occhi della mia famiglia. Ma, di fronte a tutto questo, una cosa mi diventa ancora più chiara: non esiste al mondo un bene materiale più prezioso della vita e del benessere della mia famiglia".
"Il mio più grande successo sarà sempre la mia famiglia"All'interno del post, Antony ha poi sottolineato l'importanza della famiglia, scrivendo: "Tutto ciò che abbiamo perso, possiamo riconquistarlo. Il lavoro continua, i sogni restano e la voglia di vincere rimane intatta. Ciò che conta davvero è poter guardare la mia famiglia e sapere che siamo ancora insieme, uniti e abbastanza forti da superare questo momento difficile".
Infine, il giocatore brasiliano ha concluso il post dichiarando: "Il senso di insicurezza e la rabbia permangono, ma resta anche la certezza che la nostra più grande ricchezza non è mai stata negli oggetti che abbiamo in casa, bensì nelle persone che la rendono una casa. Perché, alla fine, il mio più grande successo sarà sempre la mia famiglia".
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