In vista dei prossimi impegni, il Barcellona potrà contare nuovamente su un giocatore molto importante del calibro di Frenkie de Jong. Il centrocampista, infatti, negli ultimi mesi non ha avuto modo di scendere in campo nei primi impegni stagionali a causa di un infortunio. L'olandese ha riportato un problema fisico durante il Mondiale disputato in estate. Tuttavia, la sopracitata squadra menzionata ha scoperto di quest'infortunio soltanto due settimane dopo l'eliminazione dell'Olanda. Infatti, proprio durante le visite mediche col suo club, de Jong ha ricevuto la diagnosi del suo infortunio. Adesso, dopo tre mesi, l'ex centrocampista dell'Ajax ha fatto ritorno sul campo d'allenamento e presto sarà a disposizione dell'allenatore tedesco Hansi Flick. Quest'ultimo, però, dovrà capire bene come reinserire nel proprio sistema di gioco il calciatore della Nazionale Olandese.

Barcellona, de Jong è tornato ad allenarsi

Dopo il ritorno in Spagna a seguito dell'eliminazione dal Mondiale per mano del, de Jong ha svolto le visite mediche presso le strutture del Barça. A seguito di questi esami, s'è scoperto che l'ex Ajax ha riportato unadeldel. Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che l'olandese ha deciso di optare per una, che l'ha tenuto ai box per. Adesso, de Jong ha ricominciato ad allenarsi con la squadra e sarà presto a disposizione di Flick. Tuttavia, le gerarchie in campo sono cambiate notevolmente dato che, proprio a causa dell'infortunio dell'olandese, il Barcellona ha acquistatodal

Barcellona, Spagna - 9 settembre 2026: Frenkie de Jong del Barcelona osserva dagli spalti a causa di un infortunio durante la partita di Champions League 2026/27 tra Barcelona e Feyenoord al Camp Nou. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il vincitore del premio di miglior giocatore del Mondiale, insieme al suo connazionale Pedri, è tra i titolarissimi dell'ex tecnico del Bayern Monaco. Di conseguenza, per de Jong sarà difficile togliere il posto ad uno dei due. Inoltre, l'olandese dovrà battere anche la concorrenza di Gavi e Bernal. Una possibile soluzione, da mettere in atto solo in caso d'emergenza, potrebbe essere quella di schierare il 29enne nel ruolo di difensore centrale dove, però, Pau Cubarsì e Gerard Martin danno sicurezza. Nel caso in cui non dovesse rientrare più tra i titolari, l'ultima soluzione per de Jong potrebbe essere la cessione alla quale il Barça potrebbe non opporsi dato l'elevato stipendio del centrocampista.