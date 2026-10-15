Si avvicina il rientro dell'olandese
Barcellona, anche Flick non scherza: rigore da 100 punti!
In vista dei prossimi impegni, il Barcellona potrà contare nuovamente su un giocatore molto importante del calibro di Frenkie de Jong. Il centrocampista, infatti, negli ultimi mesi non ha avuto modo di scendere in campo nei primi impegni stagionali a causa di un infortunio. L'olandese ha riportato un problema fisico durante il Mondiale disputato in estate. Tuttavia, la sopracitata squadra menzionata ha scoperto di quest'infortunio soltanto due settimane dopo l'eliminazione dell'Olanda. Infatti, proprio durante le visite mediche col suo club, de Jong ha ricevuto la diagnosi del suo infortunio. Adesso, dopo tre mesi, l'ex centrocampista dell'Ajax ha fatto ritorno sul campo d'allenamento e presto sarà a disposizione dell'allenatore tedesco Hansi Flick. Quest'ultimo, però, dovrà capire bene come reinserire nel proprio sistema di gioco il calciatore della Nazionale Olandese.
Barcellona, de Jong è tornato ad allenarsiDopo il ritorno in Spagna a seguito dell'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco, de Jong ha svolto le visite mediche presso le strutture del Barça. A seguito di questi esami, s'è scoperto che l'ex Ajax ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che l'olandese ha deciso di optare per una terapia conservativa, che l'ha tenuto ai box per tre mesi. Adesso, de Jong ha ricominciato ad allenarsi con la squadra e sarà presto a disposizione di Flick. Tuttavia, le gerarchie in campo sono cambiate notevolmente dato che, proprio a causa dell'infortunio dell'olandese, il Barcellona ha acquistato Rodri dal Manchester City.
Il vincitore del premio di miglior giocatore del Mondiale, insieme al suo connazionale Pedri, è tra i titolarissimi dell'ex tecnico del Bayern Monaco. Di conseguenza, per de Jong sarà difficile togliere il posto ad uno dei due. Inoltre, l'olandese dovrà battere anche la concorrenza di Gavi e Bernal. Una possibile soluzione, da mettere in atto solo in caso d'emergenza, potrebbe essere quella di schierare il 29enne nel ruolo di difensore centrale dove, però, Pau Cubarsì e Gerard Martin danno sicurezza. Nel caso in cui non dovesse rientrare più tra i titolari, l'ultima soluzione per de Jong potrebbe essere la cessione alla quale il Barça potrebbe non opporsi dato l'elevato stipendio del centrocampista.
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