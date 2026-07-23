Brutte notizie per il Barcellona e per Hansi Flick. Il club blaugrana ha infatti confermato l'infortunio di Frenkie de Jong, che dovrà fermarsi per diverse settimane a causa della rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

La società catalana non ha indicato con precisione i tempi di recupero del centrocampista olandese, ma il suo rientro non sarà immediato. La nota positiva, tuttavia, è che il giocatore non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, circostanza che potrebbe favorire un recupero più rapido rispetto a un'operazione.

L'infortunio dopo il Mondiale con l'Olanda

Come riportato da

, De Jong conviveva già da alcuni giorni con il problema al ginocchio. Il centrocampista aveva concluso il Mondiale disputato con la nazionale olandese accusando alcuni fastidi, tanto da scendere in campo nelle ultime partite con una vistosa fasciatura protettiva.

ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 03: Frenkie de Jong of Netherlands looks on during the international friendly match between Netherlands and Algeria at De Kuip on June 03, 2026 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Lunedì scorso il classe 1997 si era presentato alla Ciudad Deportiva Joan Gamper nonostante non fosse atteso per le visite mediche di inizio stagione. Avendo beneficiato di alcuni giorni di riposo aggiuntivi dopo gli impegni con la nazionale, la sua presenza aveva subito fatto pensare a un controllo specifico.

Gli ulteriori esami diagnostici hanno poi confermato la diagnosi definitiva: rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Una tegola pesante per il Barcellona proprio alle porte della nuova stagione.

BARCELONA, SPAIN - APRIL 11: Frenkie de Jong of FC Barcelona looks on from the bench prior to the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and RCD Espanyol de Barcelona at Spotify Camp Nou on April 11, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Flick perde uno dei leader del centrocampo

L'assenza di De Jong rappresenta un problema importante per

, che dovrà rinunciare fin dalle prime settimane a uno dei punti di riferimento della propria mediana.

L'olandese è infatti considerato uno dei giocatori più affidabili della rosa, sia per qualità tecniche sia per esperienza internazionale. La sua capacità di impostare il gioco, gestire il possesso e dare equilibrio al centrocampo lo rende una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico tedesco. Per questo motivo il Barcellona dovrà trovare soluzioni interne in attesa del suo rientro, affidandosi agli altri centrocampisti presenti in rosa.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 18: Frenkie De Jong of FC Barcelona looks on during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Girona FC at Spotify Camp Nou on October 18, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Nessun cambio di strategia sul mercato

Nonostante l'infortunio di De Jong, il Barcellona non sembra intenzionato a modificare i propri piani sul mercato. Secondo

, la dirigenza blaugrana ritiene di avere sufficienti alternative per coprire l'assenza del nazionale olandese e, almeno al momento,

.

Flick potrà infatti contare su diversi elementi di qualità come Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo e Marc Bernal, oltre alla possibilità di adattare in quella posizione anche Eric García e Andreas Christensen, entrambi già impiegati in passato davanti alla difesa.

Parallelamente, il club continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Resta infatti attuale la possibilità di una cessione di Marc Casadó, operazione che il Barcellona non intende interrompere nonostante l'infortunio di De Jong.

La società catalana, dunque, non cambierà la propria strategia: l'obiettivo è gestire l'emergenza con le risorse già presenti in rosa, aspettando il pieno recupero di uno dei giocatori più importanti del progetto tecnico di Hansi Flick.