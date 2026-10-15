In casa Manchester United è scoppiata una vera e propria bomba. I risultati dei Red Devils continuano a deludere: in ben nove partite sono infatti arrivate soltanto due vittorie (una in campionato e una in Champions League), e la clamorosa eliminazione in Coppa di Lega (da 2-0 a 2-3 contro il Brighton) non ha fatto altro che aggravare una situazione decisamente delicata in casa Old Trafford.

La vera bomba, però, è scoppiata martedì sera dopo Atletico Madrid-Manchester United e, ad accenderla, è stato il difensore argentino Lisandro Martinez, il quale ha aspramente criticato l'operato della società durante l'ultima sessione di calciomercato, sottolinenando come ci fosse l'esigenza di migliorare la qualità della rosa, schierandosi di fatto dalla parte di Michael Carrick. Il difensore ha poi fatto dietrofront sui social, chiedendo scusa, ma la frattura tra squadra e società (su tutti il Director Of Football Jason Wilcox) sembra al momento insanabile e la storia United-Carrick potrebbe già essere arrivata al capolinea.

Carrick si gioca il futuro: la crisi United si fa sempre più profonda

Nonostante l'arrivo diavesse fatto ben sperare i tifosi, dopo il grande rush finale della scorsa stagione culminato con il ritorno in Champions League dei, l'inizio di quest'annata sembra davvero un lento calvario per lo United: già eliminato in Coppa di Lega, 6 punti in 6 partite di campionato e una brutta sconfitta al Metropolitano di. Dei risultati che hanno portato una tempesta di critiche da parte di tifosi e appassionati, costantemente col dito puntato sul tecnico inglese.

Sebbene la squadra continui a difendere il proprio allenatore (il caso Lisandro Martinez ne è l'esempio più lampante), la società di Manchester, però, potrebbe star già pensando di cambiare per l'ennesima volta l'uomo alla guida del club e, con il sentitissimo match tra United e Leeds, Carrick potrebbe già giocarsi il proprio futuro nella celebre Roses Rivalry.

🚨 BREAKING:



Fabian Hürzeler is one potential OPTION for Manchester United should Michael Carrick be sacked. Julian Nagelsmann and Antonio Conte also have ADMIRERS among United bosses.



Christopher Vivell is PUSHING Nagelsmann’s case internally should Carrick depart. Hürzeler is… pic.twitter.com/xNLHxahnvU — mufcmpb (@mufcMPB) October 14, 2026

Tre nomi in shortlist: Hurzeler, Nagelsmann e Conte

In caso di esonero, però, all'Old Trafford non vogliono farsi trovare impreparati. Difatti, secondo quanto riportato da talkSPORT, il profilo di, autentico fautore del grande inizio di campionato del(terzo in classifica sotto Manchester City e Arsenal), sarebbe tra le opzioni valutate dalla società dello United in caso di separazione con

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: Fabian Hurzeler, allenatore del Brighton & Hove Albion, festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Sunderland e Brighton & Hove Albion, disputata allo Stadium of Light il 10 ottobre 2026 a Sunderland, in Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

La stessa fonte, inoltre, riporta che nella stessa shortlist sarebbero finiti anche i nomi di Antonio Conte e Julian Nagelsmann, entrambi liberi dopo la fine delle rispettive esperienze al Napoli e in nazionale tedesca.

Tuttavia, il futuro resta ancora nelle mani di Carrick. La partita contro il Leeds sarà certamente un grande spartiacque e, in attesa di conoscere i prossimi sviluppi, sarà compito dei Red Devils trovare la chiave giusta per uscire da questo brutto momento e invertire la rotta di una stagione, al momento, molto deludente.