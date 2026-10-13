Se il Manchester City sta attraversando un momento di fortissima pressione a livello extra-campo, il Manchester United ne sta vivendo uno altrettanto difficile in campo. I Red Devils si trovano al tredicesimo posto in campionato, con 6 punti in 6 partite. L'ultima sfida contro il Tottenham Hotspur è stata parecchio preoccupante, considerando che la partita avrebbe meritato un esito ben diverso dal pareggio per 1-1. La squadra di Carrick ha rischiato varie volte di subire gol dall'ultima in classifica (in 10), ma la poca precisione di Solanke davanti alla porta ha permesso allo United di respirare e concedersi almeno il pareggio. Inoltre, i Red Devils saranno in campo questa sera in una delicata sfida contro l'Atletico Madrid che potrebbe risultare decisiva per la panchina della big inglese. A sollevare le polemiche sulla squadra non ci sono solo i risultati negativ. Nelle ultime ore infatti, è salito alla ribalta un commento particolarmente controverso di Wayne Rooney sul capitano Bruno Fernandes.

Rooney e l'esclusione di Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, dopo la straordinaria annata passata conclusa con iassist in PL (record in una singola stagione) e il titolo di MVP del campionato, sta attraversando una fase di appannamento. Nonostante le 4 reti stagionali, il capitano del club starebbe accusando particolarmente gli ennesimi risultati negativi della squadra e questo rischierebbe di compromettere ancora di più il Manchester United.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 12 OTTOBRE: Bruno Fernandes del Manchester United osserva durante la sessione di allenamento in vista della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, presso il centro sportivo di Carrington, il 12 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Su questo tema è intervenuto proprio la leggenda del club Wayne Rooney, che si è lanciato in alcune dichiarazioni molto coraggiose al podcast "Stick to United": "Vedo che Bruno è stufo di questa situazione. Ogni anno si ripete sempre la stessa storia da quando è arrivato e credo sia arrivato al limite. È un ottimo capitano, ma credo che sia il momento giusto per toglierlo dal campo e farlo respirare un po', perché sennò c'è il rischio che esploda. La tensione sta crescendo sempre di più e conoscendolo, se le cose continueranno ad andare così, la situazione andrà anche peggio".