Il futuro di JJ Gabriel sembra sempre più lontano dal Manchester United. Il talento inglese di appena 16 anni è al centro di una vicenda che sta facendo discutere, con le richieste avanzate dal giocatore e dal suo entourage che avrebbero contribuito ad allontanare le parti. Secondo quanto riportato da The Times, il giovane attaccante è insoddisfatto delle opportunità avute in prima squadra e valuta un trasferimento, con diversi grandi club europei pronti a seguirne gli sviluppi.

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Las CINCO CONDICIONES que pidió Gabriel JJ y su entorno a Manchester United:



➜ El nombre de “Gabriel JR” en su camiseta.

➜ Darle el dorsal 77.

➜ Entrenar SOLAMENTE con el primer equipo.

➜ Al menos 20 minutos jugados en tres partidos específicos.

➜ Un salario anual de 7… pic.twitter.com/G1M2js6TIk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

JJ Gabriel ma quante richieste hai?

Le condizioni presentate allo United sarebbero state cinque. La prima riguardava il nome da stampare sulla maglia: "Gabriel JR". La seconda era la richiesta di indossare il numero 77. Su questi due punti il club avrebbe dato il proprio assenso, cercando di venire incontro alle esigenze del ragazzo e della sua famiglia.

Le altre richieste, invece, avrebbero incontrato il rifiuto della società. L'entourage avrebbe voluto che Gabriel si allenasse esclusivamente con la prima squadra, senza essere aggregato alle formazioni giovanili. Non solo: avrebbe chiesto anche la garanzia di almeno 20 minuti di gioco in tre partite specifiche, contro il Sabah in Champions League, il Brighton in Coppa di Lega e il Bournemouth in Premier League. Una condizione particolarmente impegnativa per un calciatore così giovane, che non ha ancora esordito ufficialmente con la prima squadra in una competizione senior.

BILBAO, SPAGNA - 21 MAGGIO: I tifosi del Manchester United sventolano bandiere ed espongono striscioni per sostenere la propria squadra prima della finale di UEFA Europa League 2025 tra Tottenham Hotspur e Manchester United, in programma il 21 maggio 2025 allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ma ci sono anche le pretese economiche

Il quinto punto riguardava l'aspetto economico: un ingaggio annuale a sette cifre. Una richiesta significativa per un talento ancora in fase di crescita e che avrebbe contribuito a complicare ulteriormente la trattativa per la sua permanenza a Old Trafford.

Adesso lo scenario più probabile è quello di un addio. Gabriel è in attesa di ottenere il passaporto cipriota, legato alle origini della madre, che gli consentirebbe di trasferirsi più facilmente in un altro Paese dell'Unione europea. L'obiettivo sarebbe lasciare il Manchester United a gennaio 2027, da svincolato secondo le informazioni circolate, anche se la sua posizione contrattuale e le modalità dell'eventuale trasferimento restano elementi da chiarire.