Barcellona, Yamal è tornato! Che gol in allenamento

C'è un momento in cui le mura di una fortezza non bastano più, se il tesoro ha già deciso di cercare fortuna altrove. Old Trafford, un tempo fucina inespugnabile di talenti, si scontra oggi con la politica del mercato giovanile. Le fredde geometrie di Manchester faticano a trattenere uno dei prospetti più luminosi del vivaio, tentato dalle sirene spagnole.

Lo scontro tra il Manchester United e l'entourage del giocatore

La cifra della discordia suona come un'anomalia nel calcio moderno: 350.000 sterline. Un indennizzo irrisorio che fa tremare i polsi ai Red Devils, terrorizzati all'idea di perdere il sedicenne JJ Gabriel. Secondo il Guardian, le tensioni sono esplose il mese scorso, quando l'entourage del talento ha tentato lo strappo, chiedendo la rescissione immediata per lasciare Carrington. Una mossa a cui lo United ha risposto opponendo un secco rifiuto, pur di non perdere il controllo delle operazioni.

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La borsa di studio che può salvare lo United

La contromossa del club inglese è stata decisa: un'offerta formale di borsa di studio. Non un semplice attestato di stima, ma una mossa strategica per arginare le rivali di Premier League in vista del mercato di gennaio. Con questo vincolo, un eventuale trasferimento interno richiederebbe una trattativa diretta tra club, garantendo allo United un indennizzo milionario e chiudendo le porte a fughe a parametro zero.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 MAGGIO: Kylan Midwood del Manchester City lotta per il pallone con JJ Gabriel del Manchester United durante la finale di FA Youth Cup tra Manchester City e Manchester United al Joie Stadium il 14 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

L'ombra delle big spagnole

Tuttavia, se i confini della Premier League sembrano sigillati, è lo scacchiere europeo a minacciare la dirigenza di Manchester. Gabriel, infatti, preferirebbe un approdo nell'Europa continentale, un'operazione burocraticamente possibile già a gennaio, che aggirerebbe la diga inglese e ridurrebbe drasticamente l'indennizzo. Su questo varco normativo si allungano le ombre di Barcellona e Real Madrid, pronte a trasformare la borsa di studio dello United nel più invano dei tentativi.