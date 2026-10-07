LaLiga ha scelto Alejandro Hernandez per il big match in programma il 25 ottobre. Ma è polemica per una vecchia intervista
Barcellona, Szczęsny e Lewandowski simulano una rissa: una provocazione al Real Madrid in vista del Clasico?
La rivalità tra Barcellona e Real Madrid sta toccando punti sempre più delicati. Oltre sul campo, negli ultimi anni la "sfida" tra le big del calcio spagnolo si è spostata anche in tribunale a causa delle recenti vicende giudiziarie, in particolare il caso Negreira, ma nelle ultime ore un altro particolare non da poco ha alimentato gli attriti tra le due parti. Domenica 25 ottobre è in programma il Clasico allo Spotify Camp Nou e la designazione arbitrale scelta da LaLiga ha fatto subito discutere. Ecco il motivo.
Hernandez arbitrerà il Clasico. Da Madrid: "Tifa per il Barcellona"Tra questioni dentro e fuori dal campo si può dire che la sfida tra Barcellona e Real Madrid sia iniziata con largo anticipo, specialmente dopo il caso Negreira. Tra continui botta e risposta da ambo le parti, nelle ultime ore LaLiga ha ufficializzato la designazione arbitrale per il Clasico in programma allo Spotify Camp Nou domenica 25 ottobre e la scelta dell'arbitro ha fatto molto discutere. A dirigere il big match del calcio spagnolo sarà Alejandro Hernandez, fischietto internazionale classe '82 e originario di Lanzarote.
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La decisione de LaLiga, come accennato, ha scatenato un polverone nell'ambiente del Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco ci hanno pensato i tifosi blancos che hanno subito ripescato dal passato una vecchia intervista d'infanzia dell'arbitro nella quale, alla domanda su quale fosse la sua squadra del cuore, il giovane Hernandez rispose senza esitazione: "Barcellona". Un particolare certo non da poco per una delle rivalità più calde del calcio mondiale.
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