La rivalità tra Barcellona e Real Madrid sta toccando punti sempre più delicati. Oltre sul campo, negli ultimi anni la "sfida" tra le big del calcio spagnolo si è spostata anche in tribunale a causa delle recenti vicende giudiziarie, in particolare il caso Negreira, ma nelle ultime ore un altro particolare non da poco ha alimentato gli attriti tra le due parti. Domenica 25 ottobre è in programma il Clasico allo Spotify Camp Nou e la designazione arbitrale scelta da LaLiga ha fatto subito discutere. Ecco il motivo.

Hernandez arbitrerà il Clasico. Da Madrid: "Tifa per il Barcellona"

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L'ultima sfida tra blancos e blaugrana diretta da

Hernández

risale proprio allo scorso maggio, ovvero alla vittoria per 2-0 del Barça nel giorno in cui si è aggiudicato il titolo di campione di Spagna. Tuttavia, l'episodio più memorabile si è verificato un anno prima, quando il 46 enne non ha concesso un rigore netto per un fallo di mano di Tchouameni, una decisione che è diventata virale in tutto il mondo, nonostante il Barcellona abbia poi vinto 4-3 e si sia assicurato il titolo.

Tra questioni dentro e fuori dal campo si può dire che la sfida tra Barcellona e Real Madrid sia iniziata con largo anticipo, specialmente dopo il caso Negreira. Tra continui botta e risposta da ambo le parti, nelle ultime ore LaLiga ha ufficializzato la designazione arbitrale per il Clasico in programma allo Spotify Camp Nou domenica 25 ottobre e la scelta dell'arbitro ha fatto molto discutere. A dirigere il big match del calcio spagnolo sarà Alejandro, fischietto internazionale classe '82 e originario di Lanzarote.Questo sarà il settimo Clásico che arbitrerà, e il bilancio delle precedenti sei partite è di

GETAFE, SPAGNA - 17 SETTEMBRE: L'arbitro Alejandro Hernandez reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e CA Osasuna al Coliseum Alfonso Pérez, il 17 settembre 2023 a Getafe, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

La decisione de LaLiga, come accennato, ha scatenato un polverone nell'ambiente del Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco ci hanno pensato i tifosi blancos che hanno subito ripescato dal passato una vecchia intervista d'infanzia dell'arbitro nella quale, alla domanda su quale fosse la sua squadra del cuore, il giovane Hernandez rispose senza esitazione: "Barcellona". Un particolare certo non da poco per una delle rivalità più calde del calcio mondiale.