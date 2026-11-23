In casa Atletico Madrid, come nella Liga, negli ultimi anni è cambiato quasi tutto: dirigenti, calciatori e presidenti. Uno dei pochissimi rimasti è Diego Pablo Simeone. Il Cholo siede sulla panchina dei Colchoneros da ben 15 anni e da quel 2011 ha vissuto momenti di gloria come anche momenti difficili, ma se oggi il club del Wanda Metropolitano è uno dei più temibili in ambito europeo lo deve esclusivamente all'ex centrocampista argentino. Nella sfida di ieri contro il Getafe, l'ex Lazio e Inter, è entrato di diritto nella storia del campionato spagnolo arrivando a prendersi un primato storico.

La Liga ha un nuovo re: nessuno come Diego Simeone

L'Atletico Madrid

ha consolidato il terzo posto ne La

Liga

Getafe (3-0). Contro la squadra della periferia sud della capitale, gli uomini di Diego Baena da 20 metri al 10° minuto. Dopo 20' Cardoso ha raddoppiato, approfittando di un'errata respinta del portiere del Getafe David Soria su calcio d'angolo e infine Alejandro Grimaldo ha poi chiuso i conti su rigore nei minuti di recupero. vincendo il derby di Madrid contro il(3-0). Contro la squadra della periferia sud della capitale, gli uomini di Diego Simeone hanno dominato la partita, portandosi subito in vantaggio con una bella conclusione di Alexda 20 metri al 10° minuto. Dopo 20'ha raddoppiato, approfittando di un'errata respinta del portiere del Getafe Davidsu calcio d'angolo e infine Alejandroha poi chiuso i conti su rigore nei minuti di recupero.

I Colchoneros riscattano così il KO contro il Barcellona e rilanciano la loro candidatura alla lotta per il titolo, ma questa vittoria ha un sapore molto speciale per il Cholo. L'argentino, infatti, ha raccolto il suo 345°successo nel campionato spagnolo che da oggi lo rende l'allenatore con più vittorie ne LaLiga.

DIEGO PABLO SIMEONE ❤️🤍



Técnico con más victorias en la historia de LaLiga. pic.twitter.com/C5mGPpqI1f — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

Un nuovo successo che, in termini di classifica, consente ai biancorossi di consolidare il terzo posto allungando il vantaggio sul(fermato sull'1-1 dal Siviglia) a quattro lunghezze. Prossimo impegno mercoledì in Champions League contro i norvegesi del

STOCCARDA, GERMANIA - 20 OTTOBRE: L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, reagisce durante la partita della terza giornata della fase a campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra VfB Stoccarda e Atletico Madrid, disputata alla Stuttgart Arena il 20 ottobre 2026 a Stoccarda, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Era il 2011 quando l'ex centrocampista era stato chiamato al posto di Gregorio Marzano, con la squadra al 10°posto in campionato, e in pochi mesi l'ha portata alla conquista dell'Europa League e ad un passo dalla qualificazione alla Champions mancata di soli due punti. Ma era chiaro che l'ex Lazio era l'uomo adatto per quella panchina. Di seguito sono arrivati 2 campionati, 1 Coppa di Spagna, 1 Supercoppa di Spagna, un'altra Europa League e 2 Supercoppe Europee con in mezzo, però, anche le due finali di Champions League perse contro il Real Madrid nel 2014 e nel 2016.