Grazie al successo contro il Getafe, il Cholo ha toccato le 345 vittorie nel campionato spagnolo: nessuno come lui
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
In casa Atletico Madrid, come nella Liga, negli ultimi anni è cambiato quasi tutto: dirigenti, calciatori e presidenti. Uno dei pochissimi rimasti è Diego Pablo Simeone. Il Cholo siede sulla panchina dei Colchoneros da ben 15 anni e da quel 2011 ha vissuto momenti di gloria come anche momenti difficili, ma se oggi il club del Wanda Metropolitano è uno dei più temibili in ambito europeo lo deve esclusivamente all'ex centrocampista argentino. Nella sfida di ieri contro il Getafe, l'ex Lazio e Inter, è entrato di diritto nella storia del campionato spagnolo arrivando a prendersi un primato storico.
La Liga ha un nuovo re: nessuno come Diego SimeoneL'Atletico Madrid ha consolidato il terzo posto ne LaLiga vincendo il derby di Madrid contro il Getafe (3-0). Contro la squadra della periferia sud della capitale, gli uomini di Diego Simeone hanno dominato la partita, portandosi subito in vantaggio con una bella conclusione di Alex Baena da 20 metri al 10° minuto. Dopo 20' Cardoso ha raddoppiato, approfittando di un'errata respinta del portiere del Getafe David Soria su calcio d'angolo e infine Alejandro Grimaldo ha poi chiuso i conti su rigore nei minuti di recupero.
I Colchoneros riscattano così il KO contro il Barcellona e rilanciano la loro candidatura alla lotta per il titolo, ma questa vittoria ha un sapore molto speciale per il Cholo. L'argentino, infatti, ha raccolto il suo 345°successo nel campionato spagnolo che da oggi lo rende l'allenatore con più vittorie ne LaLiga.
Era il 2011 quando l'ex centrocampista era stato chiamato al posto di Gregorio Marzano, con la squadra al 10°posto in campionato, e in pochi mesi l'ha portata alla conquista dell'Europa League e ad un passo dalla qualificazione alla Champions mancata di soli due punti. Ma era chiaro che l'ex Lazio era l'uomo adatto per quella panchina. Di seguito sono arrivati 2 campionati, 1 Coppa di Spagna, 1 Supercoppa di Spagna, un'altra Europa League e 2 Supercoppe Europee con in mezzo, però, anche le due finali di Champions League perse contro il Real Madrid nel 2014 e nel 2016.
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