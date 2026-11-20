Nell'ultimo periodo, in Liga, i traguardi individuali sono tornati a intrecciarsi con la stagione in corso, arrivata alla sua novantacinquesima edizione. Dopo l'ultima giornata prima della sosta, Diego Simeone ha agganciato Luis Aragonés in vetta alla classifica degli allenatori con più vittorie nella storia dell'Atlético Madrid, aprendo a una serie di possibili sorpassi nei prossimi mesi. Mentre capitani di lungo corso come Koke continuano a scalare le classifiche di presenze e longevità con la stessa maglia, nei settori giovanili crescono profili giovanissimi pronti a riscrivere le statistiche. Tra primati quasi intoccabili e obiettivi ormai a portata di mano, i numeri della Liga fotografano il passaggio di consegne tra chi ha fatto la storia e chi prova a entrarci.

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La scalata di Koke e Iñaki Williams

Uno dei capitoli più interessanti riguarda proprio i giocatori più giovani ad aver debuttato in. In questa stagioneha esordito con ila 15 anni e 295 giorni, eguagliando il terzo posto storico occupato dal 1933 dadel. Davanti a loro resistono solo, sceso in campo con ilnel 1939-1940 a 15 anni e 255 giorni, e il primatista assoluto, che debuttò con ilnel 2019-2020 a 15 anni e 219 giorni. Il podio potrebbe però cambiare ancora proprio in casa: Luís Castro potrebbe far debuttare, nato il 3 marzo 2012, che a soli quattordici anni lavora già stabilmente con la prima squadra.All'estremo opposto ci sono i calciatori che hanno legato intere carriere al proprio club o quasi., capitano dell', è arrivato alla diciottesima stagione con i Colchoneros e dista ormai un solo campionato dal record di fedeltà a un club stabilito negli anni Cinquanta dacon l', fermo a 19. Con 528 gare disputate, il centrocampista occupa il decimo posto nella classifica all-time delle presenze e guida quella dei giocatori ancora in attività: se giocasse tutte le restanti 26 partite salirebbe a quota 554, entrando al sesto posto assoluto. Sul fronte delle presenze consecutive il primato spetta invece a, capace di giocare 251 gare di fila tra la 34ª giornata del 2015-16 e la 18ª del 2022-23, mentre tra chi è ancora in campo il più vicino è il portiere del Getafe David Soria con 202 presenza consecutive dal 2021-22. Curioso anche il dato sulle sostituzioni:dell'è arrivato a 190 cambi, a cinque lunghezze dal terzo posto di(195) e dietro alla coppia formata daa quota 216.

BILBAO, SPAGNA - 10 MAGGIO: Iñaki Williams dell'Athletic Club entra in campo al posto del compagno di squadra e fratello Nico Williams durante la partita di LaLiga EA Sports tra Athletic Club e Valencia CF all'Estadio de San Mames il 10 maggio 2026 a Bilbao, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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