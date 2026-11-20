Dal traguardo storico del Cholo e i 200 clean sheet nel mirino di Oblak all'esordio lampo di Moyano: i numeri della storia della Liga
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Nell'ultimo periodo, in Liga, i traguardi individuali sono tornati a intrecciarsi con la stagione in corso, arrivata alla sua novantacinquesima edizione. Dopo l'ultima giornata prima della sosta, Diego Simeone ha agganciato Luis Aragonés in vetta alla classifica degli allenatori con più vittorie nella storia dell'Atlético Madrid, aprendo a una serie di possibili sorpassi nei prossimi mesi. Mentre capitani di lungo corso come Koke continuano a scalare le classifiche di presenze e longevità con la stessa maglia, nei settori giovanili crescono profili giovanissimi pronti a riscrivere le statistiche. Tra primati quasi intoccabili e obiettivi ormai a portata di mano, i numeri della Liga fotografano il passaggio di consegne tra chi ha fatto la storia e chi prova a entrarci.
I record dei giovanissimi: dal debutto di Marc Santos all'idea MoyanoUno dei capitoli più interessanti riguarda proprio i giocatori più giovani ad aver debuttato in Liga. In questa stagione Marc Santos ha esordito con il Levante a 15 anni e 295 giorni, eguagliando il terzo posto storico occupato dal 1933 da Pedro Irastorza del Donostia. Davanti a loro resistono solo Sansón, sceso in campo con il Celta Vigo nel 1939-1940 a 15 anni e 255 giorni, e il primatista assoluto Luka Romero, che debuttò con il Maiorca nel 2019-2020 a 15 anni e 219 giorni. Il podio potrebbe però cambiare ancora proprio in casa Levante: Luís Castro potrebbe far debuttare Diego Moyano, nato il 3 marzo 2012, che a soli quattordici anni lavora già stabilmente con la prima squadra.
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La scalata di Koke e Iñaki WilliamsAll'estremo opposto ci sono i calciatori che hanno legato intere carriere al proprio club o quasi. Koke, capitano dell'Atlético Madrid, è arrivato alla diciottesima stagione con i Colchoneros e dista ormai un solo campionato dal record di fedeltà a un club stabilito negli anni Cinquanta da Piru Gainza con l'Athletic Bilbao, fermo a 19. Con 528 gare disputate, il centrocampista occupa il decimo posto nella classifica all-time delle presenze e guida quella dei giocatori ancora in attività: se giocasse tutte le restanti 26 partite salirebbe a quota 554, entrando al sesto posto assoluto. Sul fronte delle presenze consecutive il primato spetta invece a Iñaki Williams, capace di giocare 251 gare di fila tra la 34ª giornata del 2015-16 e la 18ª del 2022-23, mentre tra chi è ancora in campo il più vicino è il portiere del Getafe David Soria con 202 presenza consecutive dal 2021-22. Curioso anche il dato sulle sostituzioni: Rubén García dell'Osasuna è arrivato a 190 cambi, a cinque lunghezze dal terzo posto di Karim Benzema (195) e dietro alla coppia formata da Antoine Griezmann e Joaquín a quota 216.
Portieri imbattuti, gol e curiosità: da Oblak ai numeri di Messi e RonaldoAnche tra i pali si gioca una partita a distanza sui grandi numeri. Oblak ha raggiunto i 192 clean sheet complessivi e si trova a otto gare senza subire gol dal traguardo dei duecento, restando comunque dietro a Paco Buyo (213) e al primatista Andoni Zubizarreta (235). Per la striscia consecutiva d'imbattibilità resiste invece il record di Abel Resino, imbattuto per 13 partite con l'Atlético nel 1990-91, mentre tra i portieri in attività il miglior dato appartiene a Thibaut Courtois con sei gare di fila senza reti subite. Ter Stegen conserva la serie più lunga senza sconfitte per un singolo calciatore, 42 partite con il Barcellona tra il 2016 e il 2018 contro le 38 di López Ufarte, Arconada e Zelayeta con la Real Sociedad. In attacco, i 474 gol di Leo Messi, a segno in 300 partite diverse, restano lontanissimi per Iago Aspas, miglior marcatore in attività con 170 reti in 137 gare e diciottesimo assoluto. Nel duello sui rigori Cristiano Ronaldo mantiene un centro di vantaggio sull'argentino (61 su 72 contro 60 su 74), mentre tra le curiosità restano le 16 vittorie consecutive del Barcellona 2010-11 (sempre con Valdés, Iniesta, Pedro e Villa in campo) e i 20 cartellini gialli rimediati da Cristian Sapunaru in 29 gare con il Saragozza nel 2012-13.
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