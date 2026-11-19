Diversi club, nel corso degli anni, hanno stretto collaborazioni particolari e tra queste potrebbe rientrare anche il Barcellona. Il club che milita nella Liga Spagnola, infatti, potrebbe dare il via ad una nuova partnership con una Federazione Calcistica che non si trova nel continente europeo, bensì in quello orientale. Si tratta di un Paese arabo e, per la precisione, è il Kuwait. I Blaugrana vorrebbero stringere un'alleanza con la Federcalcio della nazione appena citata. Inoltre, nel caso in cui questa collaborazione dovesse diventare ufficiale, ci potrebbe essere la possibilità che la squadra allenata dal tedesco Hansi Flick possa giocare una gara amichevole proprio con la Nazionale del Kuwait.

Il Barcellona potrebbe sfidare il Kuwait in amichevole

Nelle ultime ore, il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato che, che ricopre il ruolo didel Barça, nel corso della giornata odierna è andato in Kuwiat. Qui, ha avuto modo di incontrare lo sceicco, presidente della Federazione Calcistica del Paese arabo. Lo scopo di quest'evento era la nascita di una nuova collaborazione tra le parti. Uno dei punti di quest'accordo prevede anche la possibilità di una partita amichevole tra la Nazionale del Kuwait e la squadra che detiene il titolo di Campione di Spagna.Tuttavia, nonostante la forte volontà della Federcalcio del Paese arabo su questa sfida che dovrebbe giocarsi verso tra finee finedel prossimo anno, il club catalano sembra avere dei. Yuste, infatti, ha spiegato che i dubbi riguardano il calendario dato che ci sono i vari impegni tra campionato,e la. L'amichevole sarebbe utile perché si rafforzerebbero i rapporti tra le parti. La data dell'amichevole dipenderà molto da come il Barça chiuderà la league phase della massima competizione europea dato che, in caso di Play-off, dovrebbe scendere in campo ilfebbraio per l'andata ed una settimana dopo per il ritorno.