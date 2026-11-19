In arrivo una nuova collaborazione tra i blaugrana e la federazione kuwaitiana
Diversi club, nel corso degli anni, hanno stretto collaborazioni particolari e tra queste potrebbe rientrare anche il Barcellona. Il club che milita nella Liga Spagnola, infatti, potrebbe dare il via ad una nuova partnership con una Federazione Calcistica che non si trova nel continente europeo, bensì in quello orientale. Si tratta di un Paese arabo e, per la precisione, è il Kuwait. I Blaugrana vorrebbero stringere un'alleanza con la Federcalcio della nazione appena citata. Inoltre, nel caso in cui questa collaborazione dovesse diventare ufficiale, ci potrebbe essere la possibilità che la squadra allenata dal tedesco Hansi Flick possa giocare una gara amichevole proprio con la Nazionale del Kuwait.
Il Barcellona potrebbe sfidare il Kuwait in amichevoleNelle ultime ore, il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato che Rafa Yuste, che ricopre il ruolo di vice-presidente del Barça, nel corso della giornata odierna è andato in Kuwiat. Qui, ha avuto modo di incontrare lo sceicco Ahmad Al Yousef, presidente della Federazione Calcistica del Paese arabo. Lo scopo di quest'evento era la nascita di una nuova collaborazione tra le parti. Uno dei punti di quest'accordo prevede anche la possibilità di una partita amichevole tra la Nazionale del Kuwait e la squadra che detiene il titolo di Campione di Spagna.
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