A Siviglia il calcio è una passione che divide la città in due diversi colori, tifoserie e in una storica rivalità che attraversa generazioni: da una parte il biancoverde del Betis, dall'altra il biancorosso del Siviglia. Per entrare nel cuore di Siviglia-Betis abbiamo ricevuto ai nostri microfoni Daniel Martín, noto anche come Dani, ex calciatore cresciuto nella cantera del Betis e protagonista di alcune delle pagine più belle della storia recente del club. Nato e cresciuto a Triana, quartiere di Siviglia, ha vissuto il derby in tutte le sue sfumature: prima da tifoso, poi da calciatore e infine nuovamente da sostenitore. Un legame viscerale con i colori biancoverdi, impreziosito da un momento entrato per sempre nella memoria dei béticos: il gol al 115' della finale di Coppa del Re del 2005 contro l'Osasuna, che regalò al Betis uno storico trofeo. Con lui abbiamo ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, dalle notti indimenticabili in biancoverde alla crescita del club sotto la guida di Manuel Pellegrini. Ma soprattutto ci siamo concentrati sul significato del derby di Siviglia, una rivalità che Dani conosce profondamente e che ha avuto la fortuna di vivere da protagonista.

Un sogno chiamato Real Betis per Dani

"Per me è stato un sogno. Sono arrivato al Betis a 14 anni e sono cresciuto come calciatore e come persona all'interno del club. Ho attraversato tutte le categorie e ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con giocatori che avrei poi ritrovato in prima squadra, come Joaquín, Arzu e Toni Doblas. Arrivare in prima squadra ha significato realizzare qualcosa che sognavo fin da bambino. Non si trattava soltanto di giocare a calcio a livello professionistico, ma di farlo indossando la maglia della squadra della mia vita."

Hai sempre raccontato di essere cresciuto in una famiglia profondamente legata al Betis. Cosa significa, per un ragazzo di Siviglia, riuscire a diventare protagonista con la squadra che ha sempre tifato?

"È qualcosa di difficile da spiegare. Sono di Triana, sono tifoso del Betis fin da piccolo e sono abbonato al club da tutta la vita. Immagina cosa possa significare per qualcuno che ha vissuto il Betis dalla tribuna arrivare a segnare un gol destinato a rimanere per sempre nella storia del club."

MADRID, SPAGNA - 11 GIUGNO: Daniel Martin Alexandre “Dani”, numero 6 del Real Betis, festeggia con il compagno di squadra Ricardo Oliveira, numero 12, dopo aver segnato il gol della vittoria nella finale di Coppa del Re tra Betis e Osasuna, l’11 giugno 2005 allo stadio Calderón di Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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Dani ci racconta il suo momento più difficile in carriera

"È stata probabilmente la parte più complicata della mia carriera. Ho avuto diversi problemi fisici e ho dovuto sottopormi a vari interventi al ginocchio, alla caviglia e al pube. Sono stati anni difficili perché, proprio quando iniziavo a stare meglio, si presentava nuovamente qualche problema."

"Anche dal punto di vista mentale è stato complicato: sei giovane, hai tanta voglia di giocare e ti rendi conto che il tuo corpo non sempre risponde come vorresti. Non ho mai perso, però, il desiderio di tornare in campo e dimostrare di poter competere. Credo che queste esperienze mi abbiano reso anche più forte e mi abbiano insegnato ad apprezzare molto di più ogni allenamento e ogni partita."

La Coppa del Re vinta dal Betis nel 2005: una notte indimenticabile

"È impossibile dimenticarlo. È un'immagine che porterò impressa per tutta la vita. Quando ho segnato, inizialmente non ero quasi consapevole di quello che stava succedendo. Era una finale, eravamo ai supplementari e sapevamo quanto ci stavamo giocando. Quando ho visto il pallone entrare, è stata un'esplosione di gioia. Ho pensato alla mia famiglia, ai miei compagni, a tutto quello che avevo sofferto a causa degli infortuni e, soprattutto, a quello che quel gol significava per il Betis. Segnare la rete che regala una Coppa del Re alla squadra della tua vita è qualcosa che non si può descrivere a parole. È stato il gol più importante della mia carriera."

"Più che un aneddoto particolare, porto con me tutto quello che è successo dopo: i festeggiamenti con i compagni, le telefonate della famiglia, l'accoglienza dei tifosi e tutto quello che abbiamo vissuto a Siviglia. Quando vedi così tante persone felici per qualcosa a cui hai contribuito anche tu, capisci davvero la portata di quello che hai realizzato. È stata una notte che non dimenticherò mai."

La storica notte di Champions ed il gol contro il Chelsea di Mourinho

"È stata un'altra notte storica, questa volta in Champions League. Arrivava un Chelsea fortissimo, con giocatori del calibro di Lampard, Drogba, Robben, Makelele e Carvalho. Era una delle squadre più forti d'Europa e attraversava un momento straordinario. Noi avevamo tantissima voglia di disputare una grande partita e dimostrare di poter competere contro chiunque. Ho avuto la fortuna di segnare l'unico gol dell'incontro e di conquistare una vittoria storica. Ricordo soprattutto l'atmosfera dello stadio e il modo in cui i nostri tifosi ci hanno spinto per tutta la partita."

SIVIGLIA, SPAGNA - 1° NOVEMBRE: Dani, del Betis, festeggia dopo aver segnato un gol durante una partita del Gruppo G della UEFA Champions League tra Real Betis e Chelsea, disputata allo stadio Ruiz de Lopera il 1° novembre 2005 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Da ex calciatore e soprattutto da tifoso, come giudichi il percorso compiuto dal Betis negli ultimi anni? Il club sembra aver trovato una maggiore continuità ad alti livelli, sia in Liga sia nelle competizioni europee: quanto è cresciuto rispetto alla tua epoca?

"Credo che il club abbia compiuto passi molto importanti e abbia raggiunto una stabilità di cui aveva bisogno da tanto tempo. Il Betis deve puntare a stare nelle zone alte della classifica, competere in Europa e lottare per vincere dei trofei. Ha una tifoseria straordinaria, strutture e un'organizzazione sempre migliori, oltre a una base di sostenitori che merita di vivere grandi stagioni. Da tifoso del Betis, sono orgoglioso di vedere quanto sia cresciuto il club."

Verso Siviglia-Betis: la squadra di Pellegrini dal punto di vista di Dani

"Ha calciatori di grande qualità, esperienza e talento, come Isco, Lo Celso, Antony, Abde e Bartra. Credo che uno dei suoi grandi punti di forza sia la volontà di essere protagonista attraverso il possesso del pallone, potendo contare su giocatori capaci di fare la differenza in qualsiasi momento. Ci sono sempre aspetti da migliorare, perché nel calcio non ci si può mai accontentare."

"Manuel Pellegrini è un allenatore con un percorso straordinario e sa perfettamente di cosa ha bisogno una squadra per competere ai massimi livelli. Ha portato tranquillità, esperienza e un'idea di gioco molto chiara. Penso che sia stato una figura fondamentale per permettere al Betis di raggiungere questa continuità e di essere presente nelle competizioni europee anno dopo anno."

Il Derby tra Siviglia-Betis: una partita diversa dalle altre

"Il Gran Derbi è qualcosa di completamente diverso da tutto il resto. Ho avuto la fortuna di viverlo fin da piccolo da tifoso, poi da calciatore, vincendo, perdendo e pareggiando, e oggi nuovamente dall'esterno, ma sempre con lo stesso sentimento. Siviglia è una città molto legata al calcio e durante quei giorni si respira questa passione ovunque. Non è soltanto una partita che mette in palio tre punti: è una questione di orgoglio per un'intera città e per due tifoserie."

"Quando sei un calciatore devi cercare di isolarti da tutto questo e concentrarti sul campo, ma è impossibile non sentire quello che rappresenta questa sfida, soprattutto se sei sivigliano e provieni dalla cantera. Dei derby porto soprattutto il ricordo dell'accoglienza dei tifosi quando arrivi allo stadio. L'atmosfera è impressionante, ti fa venire la pelle d'oca."

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Il pronostico di Dani per Siviglia-Betis

"Mi aspetto una partita molto equilibrata, lo è sempre quando si parla di un derby nella quale il risultato potrebbe pendere da una parte o dall'altra per alcuni episodi. È chiaro che il Siviglia avrà un vantaggio grazie al sostegno dei propri tifosi, ma il Betis arriva in un ottimo momento di forma. Il mio pronostico, da tifoso del Betis, è una vittoria per 1-2. Speriamo (ride, ndr)!"