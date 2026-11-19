La rivoluzione del fuorigioco immaginata da Arsène Wenger potrebbe non vedere mai la luce. Il nuovo criterio, pensato per favorire il calcio offensivo e ridurre le decisioni legate a margini di pochi centimetri, è stato sperimentato per tutta la stagione 2026 nella Canadian Premier League.

I risultati, però, non hanno convinto gli organismi consultivi dell'International Football Association Board (IFAB). Il numero delle segnalazioni di fuorigioco è diminuito drasticamente, ma l'effetto sul gioco offensivo è stato molto più limitato del previsto. Anzi, le squadre hanno reagito abbassando la linea difensiva, neutralizzando in parte il vantaggio che la modifica avrebbe dovuto garantire agli attaccanti.

Il fuorigioco "a luce" non ha prodotto la rivoluzione attesa

La proposta di Wenger, conosciuta come "". Prevedeva che un attaccante fosse considerato in posizione regolare anche quando una parte del suo corpo si trovava oltre il penultimo difensore, purché ci fosse ancora una sovrapposizione tra i due. Il fuorigioco sarebbe stato quindi fischiato soltanto

L'obiettivo era chiaro: eliminare i fuorigioco determinati da differenze minime, come un piede, una spalla o un ginocchio. Per concedere agli attaccanti qualche centimetro in più per attaccare la profondità. Il sistema è stato testato nella Canadian Premier League, diventata nel 2026 la prima competizione professionistica ad applicare questa variante.

Francoforte sul Meno, Germania – 7 novembre: Riccardo Basile arriva insieme ad Arsène Wenger. Al 44° German Sports Media Ball (Sportpresseball) all’Alte Oper, il 7 novembre 2026 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

I numeri, però, raccontano una storia diversa. Nel corso della sperimentazione le segnalazioni di fuorigioco sono diminuite del 54%, ma in 108 partite soltanto 13 gol sono stati realizzati da giocatori che, con la regola tradizionale, sarebbero stati considerati in fuorigioco. Un aumento troppo limitato per dimostrare un reale beneficio sul gioco offensivo.

Le difese si sono abbassate: Wenger pensa a un'alternativa

L'aspetto più interessante emerso dal test riguarda, cercando di neutralizzare il maggiore vantaggio concesso agli attaccanti. In pratica, la modifica della regola ha spinto le difese ad adottare un atteggiamento più prudente invece di favorire automaticamente un calcio più aperto.

Anche Wenger avrebbe mostrato perplessità sui risultati ottenuti. L'ex allenatore dell'Arsenal aveva già spiegato, quando il progetto era stato approvato per la sperimentazione, che sarebbe stato necessario provare una soluzione radicale per capire se fosse davvero quella giusta. Ora, secondo quanto riportato, potrebbe tornare sul tavolo una versione più moderata: considerare principalmente il torso dell'attaccante per determinare la posizione di fuorigioco, evitando che siano piedi e gambe a decidere per pochi centimetri.

Al momento, dunque, la versione originale del "daylight offside" appare destinata a essere accantonata. Le commissioni consultive dell'IFAB non avrebbero trovato motivi sufficienti per estendere l'esperimento, mentre la diffusione del fuorigioco semiautomatico ha già ridotto una parte dei problemi legati alla lentezza delle decisioni. La discussione sul futuro della regola, però, è tutt'altro che chiusa.