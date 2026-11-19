La battaglia per i diritti televisivi dei Mondiali del 2030 potrebbe segnare una svolta storica nel panorama dello sport, con Netflix che sarebbe pronta a presentare un'offerta da record per assicurarsi la trasmissione della competizione negli Stati Uniti, sfidando direttamente Fox, storica emittente che detiene i diritti in lingua inglese dal 2018. La FIFA si prepara a un'asta miliardaria, con le offerte che potrebbero raggiungere una cifra compresa tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, somma considerevole destinata a superare nettamente gli investimenti effettuati per l'edizione 2026, quando Fox aveva pagato 485 milioni di dollari per i diritti in lingua inglese.

Netflix vuole prendersi i Mondiali 2030, Fox rischia

La piattaforma streaming sarebbe tra i principali protagonisti della corsa, insieme ad Amazon, Apple TV, Disney, YouTube e DAZN, oltre ai tradizionali broadcaster come Fox, ESPN e NBC Universal. Secondo quanto riportato dal Guardian, Netflix attualmente sarebbe la favorita per aggiudicarsi l'intero pacchetto dei diritti, anche grazie alla sua crescente strategia di investimento nello sport. Netflix infatti, negli ultimi anni ha ampliato i propri investimenti nello sport, trasmettendo eventi come l'incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson e le partite NFL del giorno di Natale. Dal 2025, inoltre, la piattaforma trasmette WWE Raw, grazie a un accordo da circa 5 miliardi di dollari, confermando la crescente ambizione di diventare protagonista anche nello sport in diretta.

MADRID, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: Una replica del trofeo della Coppa del Mondo esposta in vendita su una bancarella di merchandising fuori dallo stadio prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra al Riyadh Air Metropolitano il 15 novembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Per la prima volta, la FIFA ha deciso di mettere all'asta congiuntamente i diritti in lingua inglese e spagnola negli Stati Uniti, favorendo l'acquisizione esclusiva da parte di una piattaforma digitale. Fox, che negli ultimi anni ha costruito una forte presenza attraverso il calcio e altri grandi eventi sportivi, rischia così di perdere uno degli appuntamenti più importanti e attesi dagli appassionati.

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Il successo commerciale dei Mondiali 2026 ha contribuito ad alimentare le aspettative della FIFA in termini economici. La finale tra Spagna e Argentina, sempre secondo i dati riportati dal Guardian, ha raggiunto un picco di 51,6 milioni di spettatori negli Stati Uniti, diventando la partita di calcio più vista nella storia televisiva del Paese. Fox e Telemundo avrebbero inoltre generato complessivamente 1,19 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari durante il torneo, quasi tre volte il risultato ottenuto nel 2022.

Questi dati spiegano perché la FIFA sia intenzionata a massimizzare il valore dei prossimi diritti televisivi, nonostante i Mondiali 2030 si disputeranno tra Spagna, Portogallo e Marocco, con orari meno favorevoli per il pubblico statunitense.