Finale Mondiale 2030, Louzán rivendica l'atto decisivo per la Spagna contro il Marocco
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
La finale dei Mondiali 2030 appartiene alla Spagna. Il presidente della Federcalcio spagnola Rafael Louzán fissa la linea dal palco del Business Sport Forum di Expansión & Marca a Madrid, dialogando con il direttore Juan Ignacio Gallardo e sfidando apertamente la candidatura marocchina di Casablanca: "Può essere solo in Spagna e sarà in Spagna. Questo è un Mondiale che appartiene al continente europeo", afferma Louzán, ricordando che il Portogallo non dispone di impianti da 80mila posti e lasciando così la corsa ristretta tra il Santiago Bernabéu e lo stadio del Barcellona. Il numero uno della RFEF sollecita inoltre la FIFA ad anticipare l'annuncio ufficiale rispetto al 2028 previsto e lancia un appello sulle tempistiche dei lavori: "Il conto alla rovescia è iniziato e bisogna correre: in Marocco comanda uno solo, mentre qui decidono in tanti".
Sedi da recuperare, investimenti e prezzi popolari dei bigliettiSul fronte logistico, la Federcalcio spagnola punta a reintegrare Vigo e Valencia per tornare a undici città ospitanti accanto alle sei marocchine e alle tre portoghesi, mentre club ed enti locali stanno già investendo quasi 2,5 miliardi di euro per ammodernare gli impianti. Louzán affronta poi il nodo del caro biglietti emerso ai Mondiali 2026, quando i tagliandi per la finale toccarono quota 5mila dollari: "Ci siamo lamentati dei prezzi con la FIFA, il calcio deve restare accessibile ai tifosi con potere d'acquisto medio o basso e per il 2030 stiamo conducendo uno studio economico dedicato alla Spagna".
Il boom commerciale e il sogno Spagna-Inghilterra come finale del Mondiale 2030 a Madrid o BarcellonaI successi della nazionale campione del mondo spingono intanto i conti della Federazione, che dopo i circa 40 milioni di euro incassati dal trionfo iridato e i 32 milioni dell'Europeo punta a raddoppiare già l'anno prossimo i ricavi dagli sponsor grazie all'ingresso di marchi come Movistar, Mapfre ed Ebro. Forte di un gruppo dall'età media di 24-25 anni, Louzán si sbilancia infine sul pronostico per l'atto conclusivo tra quattro anni: "Una finalista sarà la Spagna e l'altra potrebbe essere l'Inghilterra, in una sfida da giocare a Madrid o Barcellona".
© RIPRODUZIONE RISERVATA