La finale dei Mondiali 2030 appartiene alla Spagna. Il presidente della Federcalcio spagnola Rafael Louzán fissa la linea dal palco del Business Sport Forum di Expansión & Marca a Madrid, dialogando con il direttore Juan Ignacio Gallardo e sfidando apertamente la candidatura marocchina di Casablanca: "Può essere solo in Spagna e sarà in Spagna. Questo è un Mondiale che appartiene al continente europeo", afferma Louzán, ricordando che il Portogallo non dispone di impianti da 80mila posti e lasciando così la corsa ristretta tra il Santiago Bernabéu e lo stadio del Barcellona. Il numero uno della RFEF sollecita inoltre la FIFA ad anticipare l'annuncio ufficiale rispetto al 2028 previsto e lancia un appello sulle tempistiche dei lavori: "Il conto alla rovescia è iniziato e bisogna correre: in Marocco comanda uno solo, mentre qui decidono in tanti".

Sedi da recuperare, investimenti e prezzi popolari dei biglietti

Sul fronte logistico, la Federcalcio spagnola punta a reintegrareper tornare a undici città ospitanti accanto alle sei marocchine e alle tre portoghesi, mentre club ed enti locali stanno già investendo quasi 2,5 miliardi di euro per ammodernare gli impianti.affronta poi il nodo del caro biglietti emerso ai Mondiali 2026, quando i tagliandi per la finale toccarono quota 5mila dollari: "Ci siamo lamentati dei prezzi con la FIFA, il calcio deve restare accessibile ai tifosi con potere d'acquisto medio o basso e per il 2030 stiamo conducendo uno studio economico dedicato alla Spagna".

MADRID, SPAGNA - 26 OTTOBRE: Una veduta d'insieme dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e FC Barcelona, ​​disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 26 ottobre 2025 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il boom commerciale e il sogno Spagna-Inghilterra come finale del Mondiale 2030 a Madrid o Barcellona

I successi della nazionale campione del mondo spingono intanto i conti dellache dopo i circa 40 milioni di euro incassati dal trionfo iridato e i 32 milionipunta a raddoppiare già l'anno prossimo i ricavi dagligrazie all'ingresso di marchi come Movistar, Mapfre ed Ebro. Forte di un gruppo dall'età media di 24-25 anni,si sbilancia infine sul pronostico per l'atto conclusivo tra quattro anni: "Una finalista sarà la Spagna e l'altra potrebbe essere l'Inghilterra, in una sfida da giocare a Madrid o Barcellona".