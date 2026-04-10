I biglietti di Messico, USA e Canada 2026 fanno discutere dopo una nuova vendita a sorpresa e costi molto elevati per alcune categorie di tagliandi

Daniele Cirafici 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 19:41)

Oltre ai problemi nella vendita, a far discutere sono anche i prezzi per i biglietti dei Mondiali 2026, che risultano tra i più alti mai registrati nella storia della competizione. Alcune categorie considerate più esclusive, soprattutto nelle prime file degli stadi, raggiungono cifre molto elevate e sono destinate a un numero limitato di tifosi. Una scelta che ha suscitato numerose reazioni tra gli appassionati, molti dei quali temono che assistere dal vivo alle partite del prossimo Mondiale possa diventare sempre più difficile.

Il Mondiale 2026 tra attese e polemiche — Il torneo del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà il primo nella storia con 48 nazionali partecipanti e un numero record di partite. Proprio per questo motivo l’interesse dei tifosi è altissimo e la domanda per i biglietti Mondiali 2026 continua a crescere. Tuttavia le recenti polemiche sulla vendita e sui costi dei tagliandi mostrano come l’organizzazione dell’evento debba ancora affrontare diverse sfide per garantire un accesso più equo ai tifosi di tutto il mondo.

Nuove critiche sulla gestione dei biglietti — Le difficoltà legate alla distribuzione dei tagliandi stanno alimentando il malcontento tra molti tifosi. Le vendite avvenute senza preavviso e la disponibilità limitata per alcune partite hanno infatti generato nuove polemiche. In molti chiedono maggiore chiarezza sulle modalità di assegnazione e sui criteri utilizzati per stabilire i prezzi, soprattutto per le categorie più esclusive. Con l’avvicinarsi del torneo cresce l’attesa a livello mondiale, ma allo stesso tempo aumenta anche l’attenzione sulla gestione dei ticket della competizione.