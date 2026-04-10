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Erdogan incontra infantino a Istanbul: vertice tra il presidente turco e il numero uno della FIFA

Erdogan
Un'occasione per discutere sviluppo del calcio e il progetto "FIFA Arena", che prevede nuovi campi da calcio in diversi Paesi
Daniele Cirafici

L’incontro tra Erdogan e Infantino a Istanbul rappresenta un momento significativo nel rapporto tra la Turchia e le istituzioni del calcio mondiale. Il presidente turco Erdogan ha ricevuto il numero uno della FIFA Gianni Infantino in una riunione istituzionale che ha coinvolto anche rappresentanti della federazione calcistica turca nella quale, i due leader, hanno discusso dello sviluppo del calcio internazionale, della promozione dello sport tra i giovani e dei progetti della federazione internazionale in diversi Paesi.

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VILNIUS, LITUANIA - 11 LUGLIO: Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan partecipa alla prima giornata del vertice NATO 2023 l'11 luglio 2023 a Vilnius, in Lituania. Il vertice riunisce i capi di Stato dei paesi membri della NATO e dei paesi partner dall'11 al 12 luglio per delineare il futuro dell'alleanza, con la candidatura della Svezia all'adesione e la guerra in corso della Russia in Ucraina tra i principali temi all'ordine del giorno. (Foto di Sean Gallup/Getty Images)

I temi dell’incontro tra Erdogan e Infantino

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Durante il meeting, uno dei punti centrali è stato il progetto FIFA Arena, un’iniziativa globale pensata per aumentare l’accesso al calcio in tutto il mondo. Il piano prevede la costruzione di 1000 campi da calcio in 100 Paesi entro il 2031, con l’obiettivo di favorire la crescita dello sport soprattutto tra i più giovani e nelle aree con meno infrastrutture sportive.

La Turchia ha già iniziato a partecipare al progetto con diversi campi realizzati, in particolare nelle regioni colpite dal terremoto del 2023. Secondo le previsioni, nel Paese potrebbero essere costruite almeno 60 strutture entro il 2031, con la possibilità di arrivare anche a 100.

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Il ruolo della Turchia nel calcio mondiale

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L’incontro conferma anche il ruolo crescente della Turchia nel panorama calcistico internazionale. Negli ultimi anni il Paese ha investito molto nello sviluppo delle infrastrutture sportive e nell’organizzazione di grandi eventi calcistici. Durante la visita a Istanbul, Infantino ha inoltre elogiato il lavoro del commissario tecnico Vincenzo Montella, sottolineando i progressi della nazionale turca e il percorso che ha portato la squadra a qualificarsi ai prossimi Mondiali.

Il vertice rappresenta quindi non solo un momento diplomatico, ma anche un segnale dell’importanza che il calcio continua ad avere come strumento di cooperazione internazionale e crescita sportiva

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