L’incontro tra Erdogan e Infantino a Istanbul rappresenta un momento significativo nel rapporto tra la Turchia e le istituzioni del calcio mondiale. Il presidente turco Erdogan ha ricevuto il numero uno della FIFA Gianni Infantino in una riunione istituzionale che ha coinvolto anche rappresentanti della federazione calcistica turca nella quale, i due leader, hanno discusso dello sviluppo del calcio internazionale, della promozione dello sport tra i giovani e dei progetti della federazione internazionale in diversi Paesi.