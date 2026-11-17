Il brutto gesto del calciatore
League Two, Colchester sotto di un gol: rigore! E un pugno nello stomaco...
In Inghilterra ha avuto luogo uno scandalo che ha come protagonista Hiram Boateng, calciatore che veste la maglia dello York City. Attualmente, il club milita in League Two, ovvero la quarta divisione inglese ma fino a qualche mese fa si trovava in National League. Nel mese di aprile ha affrontato il Rochdale in occasione dell'ultima partita della scorsa edizione della quinta serie. Durante quell'incontro, però, c'è stata un'invasione di campo da parte dei tifosi. Durante quest'episodio, il centrocampista dello York City ha commesso qualcosa di grave avendo sferrato un pugno ai danni di uno degli invasori. A seguito di questo bruttissimo gesto, il classe 1996 rischia di finire in prigione.
Boateng dello York City rischia il carcere per un pugno ad un invasore di campoNelle ultime ore, il noto quotidiani inglese The Sun ha riportato che il centrocampista rischia di essere arrestato per il gesto commesso sette mesi fa. Durante l'invasione di campo della partita della scorsa stagione tra York City e Rochdale, il giocatore ha dato un pugno ad un tifoso e ciò può essere considerato un reato penale. Inoltre, secondo i documenti del tribunale, il 30enne è accusato di aver avuto un comportamento minaccioso con lo scopo di provocare violenza. Ieri mattina, presso il tribunale di Manchester, si è parlato di questo caso. Ad oggi, però, non sono state presentate dichiarazioni di colpevolezza.
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