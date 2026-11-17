In Inghilterra ha avuto luogo uno scandalo che ha come protagonista Hiram Boateng, calciatore che veste la maglia dello York City. Attualmente, il club milita in League Two, ovvero la quarta divisione inglese ma fino a qualche mese fa si trovava in National League. Nel mese di aprile ha affrontato il Rochdale in occasione dell'ultima partita della scorsa edizione della quinta serie. Durante quell'incontro, però, c'è stata un'invasione di campo da parte dei tifosi. Durante quest'episodio, il centrocampista dello York City ha commesso qualcosa di grave avendo sferrato un pugno ai danni di uno degli invasori. A seguito di questo bruttissimo gesto, il classe 1996 rischia di finire in prigione.

Boateng dello York City rischia il carcere per un pugno ad un invasore di campo

Nelle ultime ore, il noto quotidiani inglese The Sun ha riportato che il centrocampista rischia di essere arrestato per il gesto commesso sette mesi fa. Durante l'invasione di campo della partita della scorsa stagione tra York City e Rochdale, il giocatore ha dato un pugno ad un tifoso e ciò può essere considerato un. Inoltre, secondo i documenti del tribunale, il 30enne è accusato di aver avuto uncon lo scopo di. Ieri mattina, presso il tribunale di, si è parlato di questo caso. Ad oggi, però, non sono state presentate dichiarazioni di colpevolezza.Nel caso in cui Boateng dovesse essere dichiarato, rischierebbe di essere condannato a. A fine aprile, il Rochdale ha ospitato lo York City in occasione dell'ultima giornata della National League. I padroni di casa sono passati in vantaggio nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco, per la precisione al 95'. In quell'istante, i tifosi del Rochdale hanno iniziato ad invadere il campo pensando di aver vinto il titolo. Tuttavia, lo York City ha pareggiato al 103' e, così facendo, ha tolto agli avversari la possibilità di vincere il campionato e, di conseguenza, la. Ed ecco che i tifosi hanno invaso nuovamente il campo con Boateng che ha dato un pugno ad uno di loro. Ovviamente, a seguito dell'indagine che si sta svolgendo, il club ha dichiarato di voleril proprio calciatore.