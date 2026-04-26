Al termine della partita tra Rochdale e York City, giocata il 25 aprile, si sono verificati gravi episodi di violenza e caos che hanno portato all'apertura di indagini ufficiali da parte della polizia e della Federcalcio inglese. Il match, decisivo per la promozione in League Two, si è concluso 1-1 in un clima di estrema tensione a causa dell'andamento incredibile del punteggio.

La violenza è scaturita da un finale sportivamente drammatico, con lo York City era primo con 107 punti e il Rochdale secondo con 105. Il gol del Rochdale al 95' minuto avrebbe significato la promozione diretta, ma il pareggio dello York al 103' minuto (arrivato dopo il lungo recupero causato proprio dalla prima invasione) ha ribaltato nuovamente il verdetto, consegnando il titolo allo York City e condannando il Rochdale ai Play-off nonostante una stagione da 106 punti.

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ROCHDALE, INGHILTERRA - 25 APRILE: Ollie Pearce e Callum Howe dello York City sollevano il trofeo della Enterprise National League in seguito alla promozione, durante la partita di Enterprise National League tra Rochdale e York City alla Crown Oil Arena il 25 aprile 2026 a Rochdale, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Rochdale-York City, la polizia indaga su un video andato virale

Complessivamente sono stati effettuati cinque arresti, tra cui quattro tifosi del Rochdale e un tifoso dello York.

L'episodio più grave riguarda un video, attualmente al vaglio della, che sembra mostrare il centrocampista dello York City,, colpire con un pugno un tifoso avversario entrato in campo durante i festeggiamenti finali.

Ecco le dichiarazioni di un portavoce della polizia di Greater Manchester per "talkSPORT": "Siamo a conoscenza di un video che sta circolando riguardante una possibile aggressione che coinvolge un giocatore e ci siamo messi in contatto con entrambi i club e con la National League".

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Live Streaming

Tra i tifosi del Rochdale, uno è stato arrestato con l'accusa di aggressione e invasione di campo, uno con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico e due con l'accusa di invasione di campo. Il tifoso dello York City è stato arrestato con l'accusa di aggressione e verrà interrogato in un secondo momento.