La rete realizzata al 99' ha riaperto la lotta al titolo per il Rochdale e sabato la sfida decisiva nell'ultima giornata proprio contro la prima in classifica

Mattia Celio Redattore 19 aprile - 14:24

"Se vuoi vincere devi crederci fino alla fine". "Lottare fino in fondo". Ci sarebbero molti modi per invitare un amico o una squadra a non arrendersi, ma poi dalle parole bisogna passare ai fatti. Quello che è successo ieri in Inghilterra, in National League (quinta divisione), è un classico esempio di rinunciare ad arrendersi. Nella sfida tra Braintree Towen-Rochdale, una rete al 99' ha riaperto la lotta al titolo che, guarda caso, sarà deciso la prossima settimana proprio nella partita tra le due contendenti.

Il Rochdale segna al 99': il titolo si decide nello scontro diretto col York City — Quello che è successo in National League, la quinta divisione di calcio in Inghilterra, ha davvero dell'incredibile. Il Rochdale, squadra residente nella contea della Greater Manchester, stava giocando una partita dall'importanza vitale. Sul campo del Braintree Town, i neroazzurri erano obbligati a vincere per continuare a sperare nella vittoria del campionato. La capolista York City aveva da poco vinto contro lo Yeovil con un dominante 3-0 mettendo aumentando così il vantaggio a 4 punti. Con una sola giornata alla fine.

Al 36' gli ospiti si sono portati in vantaggio e per buona parte della partita hanno sfiorato più volte il raddoppio. Al 91' è arrivata la doccia fredda: pareggio del Braintree e praticamente discorso campionato chiuso. Ma la partita non è finita lì. Al 98' Dieseruwvne ha riportato i neroazzurri in vantaggio, approfittando di un assist di testa del compagno che lo ha mandato uno contro uno con il portiere. Con questa vittoria importantissima, la questione titolo si deciderà all'ultima giornata ed è qui che viene il bello.

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Nel turno conclusivo della stagione, il numero 46, la situazione vede lo York in testa con 107 punti seguito dal Rochdale con 105. La partita decisiva vedrà contrapposte proprio le due contendenti sul campo degli inseguitori. Sabato 25 aprile alle ore 13:45, si prospetta un pranzo veramente prelibato con la Coppa come dessert per il vincitore.