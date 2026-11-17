L'Arsenal continua la costruzione del futuro. Appena un mese dopo aver rinnovato il contratto del tecnico Mikel Arteta fino al 2030, con un oneroso ingaggio da circa 25 milioni di euro a stagione che ha destato non poche polemiche a Londra, soprattutto dopo il rumoroso taglio di 60 posti di lavoro fuori dal campo, i Gunners continuano a programmare il futuro della squadra partendo dalle attuali basi vincenti e, in particolare, da due grandi leader dello spogliatoio: Declan Rice e Jurrien Timber. Sia il centrocampista inglese sia il difensore olandese sarebbero infatti vicini al rinnovo di contratto con la società del nord di Londra, in una doppia operazione che, come riportato dalla stampa inglese e spagnola, potrebbe essere solo l'inizio di una serie di rinnovi utili a preservare la struttura della squadra e garantire continuità dopo i progressi dell'ultima annata.

Declan Rice fino al 2031: il rinnovo è una priorità

è sinonimo diper cui non è difficile immaginare che all'Emirates il rinnovo del centrocampista inglese sia un'assoluta priorità. E, secondo quanto riportato dalla celebre testata britannica talkSPORT e confermato anche dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'ex, diventato uno degli elementi centrali della squadra dinonché garanzia di leadership e qualità nella doppia fase di gioco, avrebbe raggiunto un accordo con la società deiper un rinnovo di contratto fino al 2031.

Sempre secondo talkSPORT, inoltre, l'attuale accordo di Rice sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, seppur con un'opzione per un'estensione di un ulteriore anno, fino al 2029. Il rinnovo di contratto sarebbe, dunque, a un passo e, come già dichiarato da Arteta, l'ottimismo circolava già da diversi giorni.

Declan Rice and Jurrien Timber agree long-term contracts in major Arsenal boost https://t.co/pRbrcjJFeS — talkSPORT (@talkSPORT) November 16, 2026

Anche Timber verso il rinnovo: Arteta consolida la difesa

Se è vero cheè sinonimo di Arsenal, a sua volta l'è sinonimo di difesa. Ecco perché, accanto al rinnovo del centrocampista dei Three Lions, la dirigenza dei Gunners avrebbe iniziato a muoversi anche per il rinnovo di. Il terzino olandese, infatti, secondo il report di talkSPORT, sarebbe anche lui vicino a estendere il proprio contratto, firmando un accordo pluriennale con i nord-londinesi (senza specificare, però, la nuova data di scadenza).

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 1° NOVEMBRE: Jurriën Timber dell'Arsenal durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Arsenal FC ad Anfield, il 1° novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Proprio come il compagno di squadra, anche l'attuale accordo di Timber scadrebbe nel 2028 e l'estensione rappresenterebbe quindi il consolidamento di uno dei grandi pilastri difensivi dei Gunners. Infine, come accennato prima, i rinnovi di Rice e Timber sembrano essere solo i primi passi di una grande fase di rinnovi poiché, come riportato da ESPN Deportes, la dirigenza dei campioni d'Inghilterra in carica avrebbe intenzione di rinnovare anche i contratti del portiere David Raya e del difensore Piero Hincapié.