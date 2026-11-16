Da questo momento il Crystal Palace ha un nuovo allenatore e risponde al nome di Thomas Frank. La squadra londinese, infatti, ha annunciato recentemente l'arrivo del tecnico danese, il quale ha firmato un contratto nel 2029. Le Eagles non stanno vivendo un ottimo momento nell'attuale edizione della Premier League dato che occupano l'ultima posizione in classifica con soli sette punti totalizzati in dieci giornate. A seguito di ques'andamento negativo, i rossoblù hanno deciso di esonerare il francese Pierre Sage per poi ingaggiare Frank. Tra l'altro, per quest'ultimo si tratta della sua terza esperienza londinese dato che ha allenato il Brentford dal 2018 al 2025 prima di passare al Tottenham, dov'è stato fino a al mese di febbraio di quest'anno.

Thomas Frank nuovo allenatore del Crystal Palace: il comunicato

We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝



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Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale delle Eagles: "Il Crystal Palace Football Club è lieto di confermare la nomina di Thomas Frank come allenatore. Il danese di 53 anni ha firmato un contratto che lo vedrà alla guida degli Eagles fino a giugno 2029. Frank vanta una vasta esperienza in Premier League, avendo precedentemente allenato sia il Brentford che il Tottenham Hotspur. Ha avuto un impatto straordinario nella prima squadra, portandola dalla Championship alla Premier League dopo aver ottenuto la promozione nella stagione 2020/21"."Frank ha poi stabilizzato il Brentford nella massima serie, con piazzamenti in campionato al 13°, 9° e 16° posto nelle tre stagioni successive. Nella stagione 2024/25, Frank ha nuovamente garantito un piazzamento nella prima metà della classifica al Gtech Community Stadium, guidando i Bees a una serie di una sola sconfitta nelle ultime otto partite di campionato. Frank ha ricevuto molti elogi per la sua ultima stagione a West London, quando solo altre quattro squadre hanno segnato più gol del Brentford".

Burnley, Inghilterra - 24 gennaio 2026: Thomas Frank, allenatore del Tottenham, arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Burnley e Tottenham al Turf Moor. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

"Successivamente, è stato candidato al premio di Allenatore dell'Anno della Premier League, prima di trasferirsi dall'altra parte di Londra per unirsi al Tottenham Hotspur. Prima della sua esperienza in Inghilterra, Frank ha allenato la nazionale inglese a vari livelli giovanili, oltre al Brøndby nella sua nativa Danimarca, portandoli a due piazzamenti consecutivi tra le prime quattro e alla qualificazione per la UEFA Europa League".