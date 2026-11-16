L'1-9 rimediato in Champions League contro il Como ha gettato il Lens nel completo caos. La sconfitta record contro i lariani e la caduta in Ligue 1 per 2-1 contro il Marsiglia di Bruno Genesio, hanno costretto la società dei Sang et Or a esonerare il tecnico Yannick Cahuzac in concomitanza con l'arrivo della sosta per le nazionali. Tuttavia, la vicenda che in questo momento ha maggiormente attirato l'attenzione dei media transalpini riguarda la gestione, da parte del club e, in particolare, del presidente Joseph Oughourlian, della scelta del nuovo allenatore. Prima che fosse ufficialmente annunciato Didier Digard, infatti, le principali testate sportive francesi davano praticamente per fatto il ritorno di Pierre Sage, anch'egli reduce da un esonero dopo il tracollo post-Glasner del Crystal Palace. Un ritorno che non si è concretizzato e che lo stesso presidente Oughourlian ha voluto spiegare in una recente intervista, utilizzando anche toni e parole davvero molto dure.

Oughourlian: "Mancanza di rispetto per il club"

Intervistato ai microfoni di Voix du Nord,ha rivelato il retroscena sul mancato arrivo disulla panchina del Lens, dichiarando: "Pierre Sage sembrava la scelta più ovvia all'inizio della scorsa settimana, ma due cose hanno sabotato l'accordo. La prima riguarda le sue richieste salariali.perché ha vinto tutto e il nostro modello prevede un alto grado di variabilità. I ​​suoi agenti sono intervenuti dicendo checon gli stessi bonus".

Continuando, il presidente francese ha spiegato: "Cioé, lui ha sbattuto la porta in faccia al club dopo aver vinto la Coppa di Francia e dopo aver detto a Téléfoot che sarebbe rimasto al Lens, anche se avevamo bisogno di lui, per poi andare al Crystal Palace. Il Crystal Palace ovviamente pagava quattro volte tanto il suo stipendo. E adesso lui vuole tornare dicendo che non vale più 100.000, ma 200.000. Non è tanto lo stipendio il problema, quanto la mancanza di rispetto per il club".

🚨🚨 ENFIN ! Joseph OUGHOURLIAN 🇫🇷 explique pourquoi le retour de Pierre SAGE 🇫🇷 au RC LENS a CAPOTÉ et PRÉCISÉ QUE TOUT CE QUI EST SORTI ÉTAIT FAUX 👇 :



🗣️ « Il y a deux choses qui ont fait capoter le deal Pierre Sage. La première, ce sont ses prétentions salariales. Il était… pic.twitter.com/VrhctQhbu6 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 16, 2026

" Se Sage fosse tornato, l'atmosfera sarebbe stata deleteria "

Nel corso dell'intervista, Oughourlian ha poi spiegato il suo secondo punto: "Il secondo punto è la campagna mediatica condotta dai suoi agenti. C'è stata un'intera campagna orchestrata dagli agenti di Pierre Sage per far credere che il Lens sia diviso, che io voglia davvero Pierre Sage, che io sia in contatto diretto con Pierre Sage... che il direttore sportivo Leca è stato messo da parte e non è più credibile. Anzi, dicevano anche che Leca fosse in una situazione precaria".

LONDRA, INGHILTERRA - 5 NOVEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, applaude i tifosi al termine della partita della quarta giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27 tra Crystal Palace FC e TSG 1899 Hoffenheim, disputata a Selhurst Park il 5 novembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Infine, il numero uno dei Sang et Or ha chiuso il suo intervento, affermando: "Se Pierre fosse tornato, onestamente, l'atmosfera sarebbe stata deleteria fin dal primo giorno. E non posso accettare questa mancanza di rispetto verso il club, soprattutto da parte di qualcuno che non se n'è andato in circostanze particolarmente buone".