Tra le difficoltà incontrate in Spagna e la ricostruzione della nazionale brasiliana, Vinícius ha analizzato le cause di un avvio di stagione ben al di sotto dei suoi standard. L'attaccante del Real Madrid, fermo a un solo gol in dodici presenze stagionali e frenato anche da una squalifica di quattro giornate in Liga, ha fatto il pieno di autocritica. Sul rendimento del brasiliano hanno pesato le scorie dell'eliminazione anticipata ai Mondiali del 2026 e una preparazione estiva ridotta, oltre alle indiscrezioni di mercato e il rinnovo contrattuale con il club madrileno. Un quadro complesso che il giocatore ha commentato senza cercare alcun alibi.

Vinicius si racconta: il difficile avvio di stagione e le dinamiche di mercato

Ripercorrendo gli ultimi mesi,ha ammesso di aver gestito diversamente il lavoro atletico estivo dopo la delusione del: "Credo di non essermi preparato al meglio in estate, perché l'impatto dellaè enorme per tutti noi brasiliani. Essere eliminati così presto è stato qualcosa che non ci aspettavamo. Perciò, ho sfruttato le vacanze per riposarmi, rilassarmi e passare più tempo con la mia famiglia. Alla finerispetto agli anni precedenti".

A frenare l'inizio di stagione hanno contribuito anche le questioni contrattuali, nonostante il giocatore resti fiducioso di poter invertire la rotta come già avvenuto in passato: "Questo potrebbe aver influito sul mio inizio di stagione. La questione del rinnovo del contratto e il fatto che così tanti club abbiano cercato di contattarmi la scorsa estate mi hanno davvero destabilizzato, così come la situazione al Real Madrid. Ma la stagione è molto lunga. La scorsa stagione, fino a dicembre, avevo segnato solo cinque gol. Poi ho chiuso con più di 20 gol, come in tutte le altre stagioni. Credo di prepararmi e di crescere, perché sono sempre presente nel momento più decisivo della stagione".

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Il ko con il Giappone e l'effetto Ancelotti

Sul fronte internazionale, ilsta attraversando una fase di rinnovamento. Dopo la sconfitta per 2-3 contro il, in cuiha comunque realizzato una doppietta, l'attaccante ha ribadito l'importanza del lavoro da CT di, con cui è arrivato a dieci reti in nazionale rispetto alle sei precedenti: "Ho sempre avuto un grande affetto per lui.. Mi ha sempre difeso e guidato nel migliore dei modi. Quando ho saputo che sarebbe venuto in, ero felice perché sapevo che i miei numeri sarebbero migliorati. Questo è già il mio decimo gol con lui, e prima ne avevo segnati solo sei".

LONDRA, INGHILTERRA: Vinícius Júnior, del Brasile, reagisce insieme a Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, al momento della sua sostituzione durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Forte della propria esperienza, l'esterno brasiliano ha cercato di togliere pressione ai più giovani del gruppo chiamando a raccolta i senatori dello spogliatoio: "I giocatori più giovani devono venire qui per divertirsi e giocare senza pressioni. Ho già partecipato a due Mondiali e la responsabilità principale deve ricadere su di me perché ho più esperienza e sono uno dei migliori al mondo. Ora posso assumermi questo ruolo in modo che i giovani come Endrick, Estevão e altri possano imparare e crescere, permettendo a me, Raphinha, Marquinhos, Magalhães e Bruno Guimarães di difendere la squadra e di assumerci questa responsabilità".