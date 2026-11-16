Il risultato più fragoroso dell'intera serata di Nations League è arrivato dal Metropolitano di Madrid, dove i campioni del mondo in carica della Spagna, al termine di una partita pazza, condita da 5 gol, due rigori, un'espulsione e una quasi rimonta da 0-3 a 3-3, hanno abdicato lo scettro di risultati consecutivi senza sconfitta. Gli uomini di Luis de la Fuente si sono inceppati a quota 43, stabilendo comunque un record storico. Dall'altre parte l'Inghilterra che, con una prova di forza degna di nota, riscatta la sconfitta di Wembley di un mese fa e si prende la vetta del girone, mettendosi alle spalle proprio le Furie Rosse.

Succede di tutto

Al Metropolitano, per una notte catino infernale non dell'ma della Roja, sono tantissimi i colpi di scena. La, forte dell'aver recuperato due terzi dell'attacco rispetto alla vittoria in, con il ritorno di, è stata travolta per la prima ora di gioco da un'mai così straripante e consapevole dei propri mezzi. La banda dil'ha sbloccata allo scadere del primo tempo grazie all'ormai consueto gol della leggendache, dal dischetto, ha freddato, capitano per l'assenza di

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 15: Harry Kane dell'Inghilterra celebra il gol del primo della sua squadra con i compagni Jude Bellingham e Anthony Gordon durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra al Riyadh Air Metropolitano il 15 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Nella ripresa, il canovaccio tattico è lo stesso. L'Inghilterra macina, mette alle corde la Spagna e trova un uno due micidiale in quattro minuti, prima con Konsa dagli sviluppi di calcio d'angolo e, successivamente, con l'inserimento di White. Proprio quando sembra che la partita sia in ghiaccio per gli inglesi, l'espulsione di Anderson per fallo da ultimo uomo su Yamal riaccende la scintilla nei cuori degli spagnoli che, con Oyarzabal dagli undici metri, accorciano le distanze. Il gol di Nico Williams, servito sempre dal 10 Blaugrana e, con l'assenza di Dani Olmo, anche della Roja, risulta vano anche per la prodigiosa parata di Trafford allo scadere.

The streak is officially over! 🇪🇸❌



It took England to finally bring Spain's incredible unbeaten run to an end ⛔ pic.twitter.com/RML3OeANWp — GOAL (@goal) November 16, 2026

Fine alla striscia d'imbattibilità