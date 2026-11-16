Gli uomini di Tuchel passano sul triplo vantaggio e rischiano la clamorosa rimonta in 10 uomini
Spagna, che golden age: arriva anche il Mondiale femminile U20
Il risultato più fragoroso dell'intera serata di Nations League è arrivato dal Metropolitano di Madrid, dove i campioni del mondo in carica della Spagna, al termine di una partita pazza, condita da 5 gol, due rigori, un'espulsione e una quasi rimonta da 0-3 a 3-3, hanno abdicato lo scettro di risultati consecutivi senza sconfitta. Gli uomini di Luis de la Fuente si sono inceppati a quota 43, stabilendo comunque un record storico. Dall'altre parte l'Inghilterra che, con una prova di forza degna di nota, riscatta la sconfitta di Wembley di un mese fa e si prende la vetta del girone, mettendosi alle spalle proprio le Furie Rosse.
Succede di tuttoAl Metropolitano, per una notte catino infernale non dell'Atletico ma della Roja, sono tantissimi i colpi di scena. La Spagna, forte dell'aver recuperato due terzi dell'attacco rispetto alla vittoria in Repubblica Ceca, con il ritorno di Lamine Yamal e Oyarzabal, è stata travolta per la prima ora di gioco da un'Inghilterra mai così straripante e consapevole dei propri mezzi. La banda di Tuchel l'ha sbloccata allo scadere del primo tempo grazie all'ormai consueto gol della leggenda Harry Kane che, dal dischetto, ha freddato Unai Simon, capitano per l'assenza di Rodri.
Nella ripresa, il canovaccio tattico è lo stesso. L'Inghilterra macina, mette alle corde la Spagna e trova un uno due micidiale in quattro minuti, prima con Konsa dagli sviluppi di calcio d'angolo e, successivamente, con l'inserimento di White. Proprio quando sembra che la partita sia in ghiaccio per gli inglesi, l'espulsione di Anderson per fallo da ultimo uomo su Yamal riaccende la scintilla nei cuori degli spagnoli che, con Oyarzabal dagli undici metri, accorciano le distanze. Il gol di Nico Williams, servito sempre dal 10 Blaugrana e, con l'assenza di Dani Olmo, anche della Roja, risulta vano anche per la prodigiosa parata di Trafford allo scadere.
Fine alla striscia d'imbattibilitàLa sconfitta casalinga non ha soltanto fatto precipitare la Spagna al secondo posto nel girone di Nations League, con lo spauracchio Francia come possibile avversario, ma ha anche interrotto la striscia d'imbattibilità che resisteva dal 22 marzo 2024 in occasione di un'amichevole contro la Colombia, in cui arrivò il gol di Munoz. Nel mezzo sono arrivati 43 risultati utili consecutivi, frutto di 35 vittorie, 7 pareggi e la disfatta nella finale di Nations League contro il Portogallo ma avvenuta ai tiri di rigore e per questo non conteggiata come sconfitta. La Nazionale di de la Fuente, così, rimane salda in questa speciale classifica, lasciandosi alle spalle l'Italia di Roberto Mancini che, dal 2018 al 2021, collezionò 37 risultati utili consecutivi e l'Argentina di Messi che arrivò a 36 tra il 2019 e il 2022.
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