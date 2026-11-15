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Cubarsi e la finale contro Messi

Uno dei giocatori che ha il posto assicurato nella Spagna allenata da Luis De La Fuente risponde al nome di Pau Cubarsi. Da circa due anni, infatti, viene convocato dal proprio commissario tecnico e, con il passare del tempo, ha ottenuto anche la titolarità nella formazione della propria Nazionale. Nell'estate del 2024, il classe 2007 ha vinto le Olimpiadi con la Spagna mentre quest'estate si è laureato Campione del Mondo.

Nella finale di luglio giocata negli Stati Uniti contro l'Argentina che deteneva il titolo, Cubarsi ha fornito una buonissima prestazione facendo anche un intervento decisivo negli ultimi istanti di gara. Recentemente, il difensore centrale del Barcellona e della Spagna ha rilasciato un'intervista durante la quale ha voluto rivivere alcuni momenti della partita contro l'Albiceleste di Lionel Scaloni.

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