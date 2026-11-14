Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta TV e streaming

Madrid ospita il big match del Gruppo 3: la Spagna difende il primato e una striscia senza sconfitte, l’Inghilterra va a caccia del sorpasso.
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Spagna e Inghilterra sono già qualificate ai quarti di finale di Nations League: nell’ultima giornata del girone si gioca il primo posto, con le Furie Rosse che puntano a restare in vetta e i Tre Leoni a vendicare la sconfitta dell’andata. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
La classifica è chiara: la squadra di Luis de la Fuente guida con 15 punti e un percorso perfetto, quella di Thomas Tuchel insegue a 12 e deve vincere per scavalcare gli avversari. Per gli spagnoli bastano un successo o un pareggio, e il primo posto vale anche il ritorno dei quarti davanti al proprio pubblico.
La storia recente pende dalla parte iberica: l’Inghilterra ha vinto soltanto due volte nelle ultime dieci sfide con la Spagna, con un pareggio e sette sconfitte. Gli ultimi due confronti hanno premiato le Furie Rosse, vincenti nella finale di Euro 2024 (2-1) e nel 3-2 dell’andata, una partita spettacolare in cui Kane sbagliò anche un rigore. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta TV e streamingSpagna-Inghilterra, sesta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League, si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. La diretta televisiva va in onda su Sky Sport, canale 251, con abbonamento. Per lo streaming si possono usare l’app Sky Go, riservata ai clienti Sky, oppure NOW, disponibile su smart tv, pc, smartphone e tablet.
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Il momento di forma della Spagna
I campioni d’Europa e del mondo hanno vinto tutte e cinque le partite del girone, con quattordici gol segnati e cinque subiti. Il percorso comincia con il 3-2 a Wembley sull’Inghilterra, prosegue con il 4-1 alla Croazia e il 3-1 alla Cechia, poi con il 2-1 a Fiume e, giovedì, con lo 0-2 in casa dei cechi, una gara sofferta in cui è mancato a tratti il controllo.
Alle spalle c’è una striscia di oltre quaranta partite senza sconfitte nei novanta minuti, e una difesa che al Mondiale ha subito appena un gol in otto gare. Per la sfida di Madrid rientrano Yamal, a riposo contro la Cechia per qualche fastidio, e Oyarzabal. Restano fuori Olmo, Rodri e Barrenetxea, mentre Nico Williams e Laporte sono alle prese con un problema virale.
Il momento di forma dell'Inghilterra
Il bilancio dei Tre Leoni recita quattro vittorie e una sola sconfitta, quella dell’esordio con la Spagna, con sedici gol fatti e quattro subiti. Dopo il ko di Wembley sono arrivati lo 0-2 in Cechia, lo 0-7 a Fiume contro la Croazia e il 3-0 casalingo ai cechi, fino al 2-1 di giovedì ancora alla Croazia, nella serata del record di presenze di Harry Kane.
Il capitano è il capocannoniere della competizione, con sette reti in cinque partite, e nell’anno solare ha già raggiunto quota 55 gol tra club e nazionale. Il dato più incoraggiante: nelle ultime quindici uscite l’Inghilterra ha perso solo due volte, entrambe contro le finaliste del Mondiale. Tuchel ritrova Lewis-Skelly, che ha scontato la squalifica, e spera di recuperare Konsa e Spence. Restano fuori Saka e Guehi.
La chiave tattica della partita
Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. La Spagna costruisce con Ruiz e Pedri in mediana e un reparto offensivo di grande talento: Yamal, Lopez e Baena alle spalle di Oyarzabal. L’Inghilterra risponde con Rice e Anderson a protezione della difesa e il trio Rogers-Bellingham-Gordon dietro Kane.
Per la Spagna, il protagonista è Yamal: il suo ritorno cambia l’inerzia di un reparto offensivo che ha bisogno della sua capacità di saltare l’uomo, e il suo dribbling può spaccare in due la linea inglese. Per l’Inghilterra, il nome è Kane: reduce dal gol di giovedì, ha un conto aperto dall’andata e il compito di riscattare il rigore fallito.
Le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra
De la Fuente dovrebbe restituire a Yamal e Oyarzabal la maglia da titolare, con Ferran Torres e Pino in panchina. Tuchel conferma l’impianto vincente contro la Croazia, ma valuta Konsa al posto di Quansah, che ha commesso l’errore sul pareggio avversario.
Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Ruiz, Pedri; Yamal, Lopez, Baena; Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel
Spagna-Inghilterra: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà domenica 15 novembre
- Partita: Spagna-Inghilterra
- Competizione: Nations League
- Data: domenica 15 novembre
- Orario: 20:45
- Stadio: Riyadh Air Metropolitano
- Diretta tv: Sky
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