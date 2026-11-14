Spagna e Inghilterra sono già qualificate ai quarti di finale di Nations League: nell’ultima giornata del girone si gioca il primo posto, con le Furie Rosse che puntano a restare in vetta e i Tre Leoni a vendicare la sconfitta dell’andata. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica è chiara: la squadra di Luis de la Fuente guida con 15 punti e un percorso perfetto, quella di Thomas Tuchel insegue a 12 e deve vincere per scavalcare gli avversari. Per gli spagnoli bastano un successo o un pareggio, e il primo posto vale anche il ritorno dei quarti davanti al proprio pubblico.

La storia recente pende dalla parte iberica: l’Inghilterra ha vinto soltanto due volte nelle ultime dieci sfide con la Spagna, con un pareggio e sette sconfitte. Gli ultimi due confronti hanno premiato le Furie Rosse, vincenti nella finale di Euro 2024 (2-1) e nel 3-2 dell’andata, una partita spettacolare in cui Kane sbagliò anche un rigore. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta TV e streaming

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Il momento di forma della Spagna

, sesta giornata del Gruppo 3 della Lega A di, si giocaal. La diretta televisiva va in onda su, canale, con abbonamento. Per lo streaming si possono usare l’app, riservata ai clienti Sky, oppure, disponibile su smart tv, pc, smartphone e tablet.

I campioni d’Europa e del mondo hanno vinto tutte e cinque le partite del girone, con quattordici gol segnati e cinque subiti. Il percorso comincia con il 3-2 a Wembley sull’Inghilterra, prosegue con il 4-1 alla Croazia e il 3-1 alla Cechia, poi con il 2-1 a Fiume e, giovedì, con lo 0-2 in casa dei cechi, una gara sofferta in cui è mancato a tratti il controllo.

Alle spalle c’è una striscia di oltre quaranta partite senza sconfitte nei novanta minuti, e una difesa che al Mondiale ha subito appena un gol in otto gare. Per la sfida di Madrid rientrano Yamal, a riposo contro la Cechia per qualche fastidio, e Oyarzabal. Restano fuori Olmo, Rodri e Barrenetxea, mentre Nico Williams e Laporte sono alle prese con un problema virale.

Il momento di forma dell'Inghilterra

Il bilancio dei Tre Leoni recita quattro vittorie e una sola sconfitta, quella dell’esordio con la Spagna, con sedici gol fatti e quattro subiti. Dopo il ko di Wembley sono arrivati lo 0-2 in Cechia, lo 0-7 a Fiume contro la Croazia e il 3-0 casalingo ai cechi, fino al 2-1 di giovedì ancora alla Croazia, nella serata del record di presenze di Harry Kane.

Il capitano è il capocannoniere della competizione, con sette reti in cinque partite, e nell’anno solare ha già raggiunto quota 55 gol tra club e nazionale. Il dato più incoraggiante: nelle ultime quindici uscite l’Inghilterra ha perso solo due volte, entrambe contro le finaliste del Mondiale. Tuchel ritrova Lewis-Skelly, che ha scontato la squalifica, e spera di recuperare Konsa e Spence. Restano fuori Saka e Guehi.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Lo spagnolo Lamine Yamal festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca a Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. La Spagna costruisce con Ruiz e Pedri in mediana e un reparto offensivo di grande talento: Yamal, Lopez e Baena alle spalle di Oyarzabal. L’Inghilterra risponde con Rice e Anderson a protezione della difesa e il trio Rogers-Bellingham-Gordon dietro Kane.

Per la Spagna, il protagonista è Yamal: il suo ritorno cambia l’inerzia di un reparto offensivo che ha bisogno della sua capacità di saltare l’uomo, e il suo dribbling può spaccare in due la linea inglese. Per l’Inghilterra, il nome è Kane: reduce dal gol di giovedì, ha un conto aperto dall’andata e il compito di riscattare il rigore fallito.

Le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra

De la Fuente dovrebbe restituire a Yamal e Oyarzabal la maglia da titolare, con Ferran Torres e Pino in panchina. Tuchel conferma l’impianto vincente contro la Croazia, ma valuta Konsa al posto di Quansah, che ha commesso l’errore sul pareggio avversario.

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Ruiz, Pedri; Yamal, Lopez, Baena; Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel

Spagna-Inghilterra: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Spagna-Inghilterra

: Spagna-Inghilterra Competizione : Nations League

: Nations League Data : domenica 15 novembre

: domenica 15 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà domenica 15 novembre