Nel girone C di Serie C i rossoblù hanno già 9 punti di vantaggio sul Bari secondo
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Nel girone C di Serie C la classifica ha delineato un quadro impronosticabile soltanto pochissimi mesi fa. Il Potenza, decimo lo scorso anno, sta annichilendo ogni avversario, con una media realizzativa spaventosa. I lucani, al netto del solo ko maturato con la Salernitana, hanno vinto 10 partite, pareggiando con Bari e Altamura. I 32 punti conquistati fin qui, dunque, ne fanno per distacco la miglior squadra del torneo e i suoi tifosi sognano ad occhi aperti la promozione diretta in Serie B. Oltre ai risultati sfavillanti, sorprende soprattutto la tenuta offensiva della squadra, capace di mandare in gol ben 15 calciatori differenti. Insomma, una macchina perfetta.
Potenza inarrestabile: solo il Barça fa più gol in Europa35 gol in 13 partite. Tradotto: il Potenza segna in media 2.7 reti a chiunque incontri. Per renderci conto del dato, basta confrontarlo con qualsiasi altra squadra europea. Ebbene, solo il Barcellona di Lamine Yamal e Raphinha può vantare un reparto offensivo più prolifico con l'inarrivabile cifra di 48 gol segnati in 12 giornate. Come si diceva, non c'è rivale che tenga il passo del Potenza, dati i 9 punti che separano la prima inseguitrice, il Bari.
Alla base di questi risultati c'è il lavoro dell'allenatore Ivan Tisci e della dirigenza. In particolar modo, il direttore sportivo Giuseppe Di Bari ha detto che al netto dello scetticismo iniziale, dopo qualche cessione estiva, l'obiettivo era sicuramente migliorare il piazzamento dello scorso anno. Si sta andando ben oltre ogni rosea aspettativa.
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