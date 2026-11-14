Nel girone C di Serie C la classifica ha delineato un quadro impronosticabile soltanto pochissimi mesi fa. Il Potenza, decimo lo scorso anno, sta annichilendo ogni avversario, con una media realizzativa spaventosa. I lucani, al netto del solo ko maturato con la Salernitana, hanno vinto 10 partite, pareggiando con Bari e Altamura. I 32 punti conquistati fin qui, dunque, ne fanno per distacco la miglior squadra del torneo e i suoi tifosi sognano ad occhi aperti la promozione diretta in Serie B. Oltre ai risultati sfavillanti, sorprende soprattutto la tenuta offensiva della squadra, capace di mandare in gol ben 15 calciatori differenti. Insomma, una macchina perfetta.

Potenza inarrestabile: solo il Barça fa più gol in Europa

. Tradotto: il Potenza segna in media 2.7 reti a chiunque incontri. Per renderci conto del dato, basta confrontarlo con qualsiasi altra squadra europea. Ebbene, solo ildi Lamine Yamal e Raphinha può vantare un reparto offensivo più prolifico con l'inarrivabile cifra di 48 gol segnati in 12 giornate. Come si diceva, non c'è rivale che tenga il passo del Potenza, dati iche separano la prima inseguitrice, il Bari.

EMPOLI, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Ivan Tisci dell'Empoli FC durante l'allenamento il 5 settembre 2019 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Alla base di questi risultati c'è il lavoro dell'allenatore Ivan Tisci e della dirigenza. In particolar modo, il direttore sportivo Giuseppe Di Bari ha detto che al netto dello scetticismo iniziale, dopo qualche cessione estiva, l'obiettivo era sicuramente migliorare il piazzamento dello scorso anno. Si sta andando ben oltre ogni rosea aspettativa.

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"La proprietà ci aveva chiesto di mantenere una certa", ha tenuto a precisare Di Bari, "Facile sperperare i soldi e comprare tanto per. Un paio di calciatori che spostassero gli equilibri ci ha aiutato guidando una rosa giovane.". Di Bari aveva giocato assieme al tecnico Tisci: "Sapevo come intendesse far giocare le sue squadre, serviva soltanto dargli il giusto sostegno". Come ricordano su Cronache di Spogliatoio, il Potenza non va in Serie B dall'annata 1967-1968 e, tornarci, sarebbe storico.