Il progetto per il restyling del San Nicola di Bari entra in una fase importante. Lo studio Renzo Piano Building Workshop, che ha firmato l'impianto, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare al piano presentato da Stadio&Co, la società dell'imprenditore americano Alexander Gregory Vaughn. L'investimento complessivo è pari a 250 milioni di euro. "Una grande opportunità per l'intera città di Bari", ha commentato lo studio di Piano, come riporta l'edizione barese de La Repubblica. La disponibilità è arrivata tramite lettera, dopo un incontro nello studio dell'archistar, durante il quale Vaughn ha illustrato la propria visione per il rilancio dello stadio. Il Renzo Piano Building Workshop approfondirà ora, nei prossimi mesi, termini e condizioni di un eventuale incarico.

Verso Euro 2032, il San Nicola cambia volto: Renzo Piano collabora al restyling di Stadio&Co

Ilè riconosciuto come opera di "particolare carattere artistico" ed: ogni intervento di restyling dovrà rispettare il progetto originale e ottenere il via libera dell'architetto. La manifestazione di interesse di Stadio&Co prevede una concessione degli impianti per 99 anni, e coinvolge non solo ilma anche lo stadio della Vittoria. Per il San Nicola sono previsti l'avvicinamento degli spalti al campo, l'adeguamento degli impianti tecnici e nuove aree hospitality, mantenendo gli elementi architettonici del progetto di Piano. Il rinnovamento serve anche a rendere l'impianto conforme alle regole Uefa, in vista di Euro 2032. Lo stadio della Vittoria, invece, ospiterebbe le attività sportive durante i lavori al San Nicola, per poi diventare

BARI, ITALIA - 16 AGOSTO: Vista generale dell'interno dello stadio prima dell'amichevole pre-stagionale tra FC Internazionale e Olympiacos FC allo Stadio San Nicola, il 16 agosto 2025 a Bari, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Sul piano finanziario, una parte significativa del capitale privato arriverebbe da Sixth Street, fondo americano già coinvolto nella riqualificazione del Bernabeu di Madrid, mentre Stadio&Co punta a ottenere circa 60 milioni di euro di risorse pubbliche tramite Zes e credito sportivo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 ottobre, quando si riunirà la conferenza dei servizi chiamata a esaminare la proposta, con la partecipazione di Regione e Soprintendenza. I lavori sono legati alla candidatura di Bari per Euro 2032, torneo che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia: il Comune ha inserito la proposta di Stadio&Co nel dossier trasmesso alla Figc, che ha già inviato all'Uefa l'elenco delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura, tra cui resta anche Bari.